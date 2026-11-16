Die Comcast Aktie (Ticker: CMCSA, Nasdaq; ISIN: US20030N1019) zählt am Montag zu den Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) kostet das Papier 25,71 USD, ein Plus von 2,19 % gegenüber dem Freitagsschluss von 25,16 USD. Während Chip- und KI-Werte den Index nach unten ziehen, setzen Anleger auf den Kabel- und Medienkonzern – eine einzelne Unternehmensnachricht als Auslöser lässt sich allerdings nicht ausmachen.
Comcast Aktie Nasdaq100 Gewinner: Kabelriese trotzt dem Tech-Ausverkauf – Beginnt jetzt die Aufholjagd?
Die Comcast Aktie gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 25,71 USD und damit 2,19 % im Plus. Eine konkrete Kursnachricht fehlt – gefragt sind am schwachen Tech-Tag offenbar defensive Werte, dazu läuft die Umbau-Story vor der NBCUniversal-Abspaltung.
Gegen den Trend
Warum ist die Comcast Aktie heute Nasdaq100 Gewinner – obwohl der Index fällt?
Der Nasdaq 100 steht gegen Mittag 1,68 % tiefer bei 27.474,59 Punkten. Belastet wird der Index von Sorgen um Inflation und Zinsen, von der Unsicherheit vor dem Börsengang von Anthropic und von der Lage bei Nvidia nach dem angekündigten Rücktritt von CEO Jensen Huang; die Quartalszahlen des Chipkonzerns folgen am Dienstag nach US-Börsenschluss. Chipwerte wie Lumentum, Sandisk, Arm und Intel verlieren mehr als 6 %.
Defensive Rotation
Unter den fünf größten Gewinnern im Nasdaq 100 stehen neben Comcast auch der Lohnabrechner Paychex und mehrere Softwarehäuser. Einordnung der Redaktion: Das Muster spricht dafür, dass Anleger an diesem Tag Kapital aus teuren Chipwerten in günstiger bewertete, weniger KI-abhängige Titel umschichten. Eine Quelle, die das ausdrücklich für Comcast belegt, liegt nicht vor.
Umbau mit Kostensenkung
Laut einem Bericht von ad-hoc-news vom Montag plant Comcast den Abbau von mehr als 1.000 Stellen im Kabel-, Breitband- und Mobilfunkgeschäft. Finanzchef Jason Armstrong hatte bereits beim Quartalsausweis eine Belastung von über 1 Mrd. USD im vierten Quartal angekündigt, überwiegend für den Umbau.
Unternehmensmeldung zum Geschäftskundenbereich
Comcast Business verweist am Montag auf eine selbst beauftragte Studie von Signal65, die dem Angebot 99,99 % Netzverfügbarkeit samt automatischer Ausfallsicherung bescheinigt. Kursrelevant dürfte das allein kaum sein.
Bemerkenswert: Die Aktie zieht an, obwohl laut TipRanks AT&T vor einem Bundesgericht in Kalifornien gegen Comcast klagt. Der Telekomkonzern stört sich an der Werbung für das Xfinity-Internet als „fiber-powered“, weil die letzte Strecke zum Kunden weiterhin über Kupfer läuft.
Hintergrund
Was treibt die Comcast Aktie als Nasdaq100 Gewinner – Abspaltung oder Erholung?
Comcast steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Anfang Januar 2026 wurde das Kabel-TV-Netzwerkgeschäft als Versant Media Group (Ticker VSNT) an die Aktionäre ausgegliedert. Ende Juni kündigte der Konzern an, auch NBCUniversal – mit Filmstudios, Freizeitparks, NBC, Telemundo, Peacock und Sky – steuerfrei abzuspalten; laut Forbes soll das binnen eines Jahres geschehen. Übrig bliebe ein reiner Konnektivitäts- und Technologiekonzern.
Operativ bleibt das Bild gemischt. Im dritten Quartal übertraf Comcast laut Newsquawk mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,07 USD die Erwartung von 0,99 USD, der Umsatz lag mit 29,30 Mrd. USD leicht über Konsens. Zugleich verlor der Konzern 144.000 Breitbandkunden im Inland – mehr als die erwarteten rund 117.000. Beim Mobilfunk kamen 368.000 Anschlüsse hinzu, weniger als erhofft.
Am Markt hat die Aktie seit Mitte Oktober deutlich zugelegt: Der Schlusskurs vom 16. Oktober lag bei 21,90 USD, mit dem aktuellen Kurs ergibt sich ein Plus von gut 17 %. Auf Sicht eines Jahres liegt das Papier laut TipRanks dagegen noch rund 7,6 % im Minus. Die Börsenbewertung beträgt laut stocktitan.net rund 90 Mrd. USD.
|Rang
|Gewinner
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Verlierer
|Kurs (USD)
|Veränderung
|1
|Adobe
|251,07
|+3,29 %
|Strategy
|103,71
|-7,09 %
|2
|Intuit
|350,95
|+2,71 %
|Lumentum
|554,80
|-7,01 %
|3
|Autodesk
|270,58
|+2,33 %
|Sandisk
|827,52
|-6,50 %
|4
|Comcast
|25,71
|+2,19 %
|Arm
|178,16
|-6,49 %
|5
|Paychex
|118,34
|+2,28 %
|Intel
|55,91
|-6,29 %
Paychex: Kurs laut finanzen.net (Handelsplatz BTT), Stand 19:02 Uhr MEZ (13:02 Uhr ET); übrige Werte Stand 17:59 Uhr MEZ.
Quelle: finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; Paychex: finanzen.net, Stand 19:02 Uhr MEZ
Wie sieht die Wall Street die Comcast Aktie?
Die Analysten bleiben zurückhaltend. Laut TipRanks ergibt sich aus vier Kauf-, neun Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen ein Konsens von „Hold“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,42 USD. Konkrete Ratingänderungen vom heutigen Tag sind nicht bekannt. Mit dem Rivalen Charter Communications steht ein weiterer Kabelbetreiber im Nasdaq 100, der ebenfalls unter Kundenverlusten im Breitband und hartem Wettbewerb durch Glasfaser- und Mobilfunkanbieter leidet.
Was sollten Anleger bei der Comcast Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig hängt die Stimmung im Nasdaq 100 an den Nvidia-Zahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss sowie an den US-Einzelhandelsumsätzen am Dienstag um 8:30 Uhr Ortszeit. Bei Comcast selbst richtet sich der Blick auf weitere Details zur NBCUniversal-Abspaltung und auf die Kundenzahlen im Breitband. Die nächste Quartalsdividende von 0,33 USD wird laut stocktitan.net am 27. Januar 2027 gezahlt, Stichtag ist der 6. Januar.
Häufige Fragen zur Comcast Aktie
Warum steigt die Comcast Aktie heute? Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser gibt es nicht. Am schwachen Tech-Tag sind offenbar defensivere Werte gefragt; zudem stützen der angekündigte Stellenabbau und die geplante NBCUniversal-Abspaltung die Umbau-Story.
Wie hoch steht die Comcast Aktie im Nasdaq 100? Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert sie bei 25,71 USD, ein Plus von 2,19 %. Der Nasdaq 100 liegt zur selben Zeit 1,68 % im Minus.
Was ist die geplante NBCUniversal-Abspaltung? Comcast will NBCUniversal samt Sky und Peacock steuerfrei als eigenes börsennotiertes Unternehmen abspalten. Die Aktionäre sollen Anteile an beiden Gesellschaften erhalten.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird Comcast gehandelt? Die Comcast Aktie wird an der Nasdaq unter dem Ticker CMCSA gehandelt, die ISIN lautet US20030N1019.
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