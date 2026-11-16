Comcast Aktie Nasdaq100 Gewinner: Kabelriese trotzt dem Tech-Ausverkauf – Beginnt jetzt die Aufholjagd?

Comcast steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Anfang Januar 2026 wurde das Kabel-TV-Netzwerkgeschäft als Versant Media Group (Ticker VSNT) an die Aktionäre ausgegliedert. Ende Juni kündigte der Konzern an, auch NBCUniversal – mit Filmstudios, Freizeitparks, NBC, Telemundo, Peacock und Sky – steuerfrei abzuspalten; laut Forbes soll das binnen eines Jahres geschehen. Übrig bliebe ein reiner Konnektivitäts- und Technologiekonzern.

Operativ bleibt das Bild gemischt. Im dritten Quartal übertraf Comcast laut Newsquawk mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,07 USD die Erwartung von 0,99 USD, der Umsatz lag mit 29,30 Mrd. USD leicht über Konsens. Zugleich verlor der Konzern 144.000 Breitbandkunden im Inland – mehr als die erwarteten rund 117.000. Beim Mobilfunk kamen 368.000 Anschlüsse hinzu, weniger als erhofft.