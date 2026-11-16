Die Comcast Aktie beendet den Montag als einer der wenigen Nasdaq100 Gewinner: Der Kabelnetz- und Medienkonzern (Ticker: CMCSA, Nasdaq; ISIN: US20030N1019) schloss mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 25,60 US-Dollar. Während der Nasdaq 100 um 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte fiel, griffen Anleger zu Werten mit hoher Ausschüttung – und Comcast bietet eine Dividendenrendite von rund 5,2 Prozent.
Comcast Aktie Nasdaq100 Gewinner: Fünf Prozent Dividendenrendite als Schutzschild – knackt der Kabelriese jetzt die 200-Tage-Linie?
Die Comcast Aktie schließt mit 1,75 Prozent Plus bei 25,60 US-Dollar (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ) und ist viertgrößter Nasdaq100 Gewinner. Die hohe Ausschüttung zieht Anleger an, die aus Chipwerten flüchten – doch knapp darüber wartet eine wichtige Chartmarke.
Tagesverlauf
Warum steigt die Comcast Aktie heute – ohne eigene Nachricht?
Einen Auslöser im Unternehmen gab es am Montag nicht. Comcast profitierte von derselben Bewegung, die auch Kraft Heinz, Starbucks und Paychex nach oben trug: der Umschichtung aus Chip- und KI-Aktien. Laut dpa-AFX belasteten Inflations- und Zinssorgen, die Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang und das Warten auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag. Zur Mittagszeit an der Wall Street lag Comcast bei 25,71 US-Dollar etwas höher, hielt aber bis zum Schluss einen Großteil des Gewinns.
Dividende als Magnet
Mit 0,33 US-Dollar je Quartal ergibt sich beim aktuellen Kurs eine Rendite von gut fünf Prozent. Der nächste Ex-Tag ist der 6. Januar, die Zahlung folgt am 27. Januar.
Niedrige Bewertung
Die Aktie wird zum einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt – für Anleger, die Risiko aus dem Depot nehmen wollen, ein Argument.
Sparprogramm läuft
Am 10. November wurde bekannt, dass Comcast im Kabel-, Breitband- und Mobilfunkgeschäft mehr als 1.000 Stellen streicht; Finanzchef Jason Armstrong rechnet mit Restrukturierungskosten von über einer Milliarde US-Dollar.
Chartbild
Schafft die Comcast Aktie den Sprung über die 200-Tage-Linie?
Charttechnisch steht Comcast an einer interessanten Stelle. Der Kurs liegt mit 25,60 US-Dollar deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 22,96 US-Dollar, aber noch knapp unter der 200-Tage-Linie bei 25,89 US-Dollar. Ein Schlusskurs darüber würde den langfristigen Abwärtstrend zumindest infrage stellen. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 20,48 bis 32,85 US-Dollar – vom Hoch ist die Aktie noch gut 22 Prozent entfernt.
|Rang
|Gewinner
|Veränderung
|Verlierer
|Veränderung
|1
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|2
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|3
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|4
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|5
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Fundament
Wie steht es um das Kerngeschäft von Comcast?
Das dritte Quartal (22. Oktober) zeigte beide Seiten des Konzerns. Das Ergebnis je Aktie lag mit 1,07 US-Dollar über den erwarteten 0,99 US-Dollar, der Umsatz sank aber um 6,1 Prozent auf 29,30 Milliarden US-Dollar. Im heimischen Breitbandgeschäft verlor Comcast netto 144.000 Kunden, der Streamingdienst Peacock kam auf ein bereinigtes EBITDA von 261 Millionen US-Dollar. Die Konkurrenz durch Glasfaser- und Mobilfunkanbieter bleibt das zentrale Thema.
Ausblick
Was sollten Anleger der Comcast Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig bestimmen die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend und der Anthropic-Börsengang zur Wochenmitte, ob die Rotation in defensive Werte anhält. Für Comcast selbst ist der Ex-Dividenden-Tag am 6. Januar der nächste feste Termin.
FAQ zur Comcast Aktie
Warum steigt die Comcast Aktie heute? Ohne eigene Nachricht profitierte Comcast von der Flucht in Dividendenwerte. Schluss: 25,60 US-Dollar, plus 1,75 Prozent.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker CMCSA an der Nasdaq, ISIN US20030N1019.
Wie hoch ist die Dividende von Comcast? 0,33 US-Dollar je Quartal, nächster Ex-Tag am 6. Januar 2027.
Wo liegt die 200-Tage-Linie? Bei rund 25,89 US-Dollar, knapp über dem Schlusskurs.
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