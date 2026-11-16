Einen Auslöser im Unternehmen gab es am Montag nicht. Comcast profitierte von derselben Bewegung, die auch Kraft Heinz, Starbucks und Paychex nach oben trug: der Umschichtung aus Chip- und KI-Aktien. Laut dpa-AFX belasteten Inflations- und Zinssorgen, die Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang und das Warten auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag. Zur Mittagszeit an der Wall Street lag Comcast bei 25,71 US-Dollar etwas höher, hielt aber bis zum Schluss einen Großteil des Gewinns.