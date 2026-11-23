Comcast Aktie: 5,4 Prozent Dividendenrendite – und trotzdem will sie heute niemand haben

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:03 3 Min.

Die Comcast Aktie fällt um 1,83 Prozent und ist zweitgrößter Verlierer im Nasdaq 100. Der Kabelriese verliert Breitbandkunden, hat die Aktienrückkäufe gestoppt und steht vor der Aufspaltung.

Bild: Foto: Carol M. Highsmith / Library of Congress (gemeinfrei, LC-DIG-highsm-56507), aus Medium 3602 auf 1.200 x 675 Pixel skaliert

Während die Wall Street Chipwerte kauft, als gäbe es kein Morgen, bleibt ein alter Bekannter liegen. Die Comcast Aktie verliert am Montagnachmittag 1,83 Prozent auf 24,45 Dollar und ist hinter CrowdStrike der zweitgrößte Verlierer im Nasdaq 100. Eine frische Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kursrückgang erzählt trotzdem eine Geschichte: Wenn Geld in Wachstum fließt, wird ein schrumpfendes Kabelgeschäft zur Finanzierungsquelle. Tagesverlust der Comcast Aktie −1,83 % Breitbandkunden im dritten Quartal −144.000 zahlende Peacock-Abonnenten 48 Mio. Jahresdividende je Aktie 1,32 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 16:49 Uhr MEZ; Comcast-Quartalsbericht vom 22.10.2026 Das Kerngeschäft Das Problem der Comcast Aktie hat einen Namen: Breitband Im dritten Quartal verlor Comcast 144.000 private Breitbandkunden in den USA. Der Umsatz fiel um 6,1 Prozent auf 29,3 Milliarden Dollar. Bereinigt um die Abspaltung von Versant und den Verkauf von Sky Deutschland blieb ein Mini-Plus von 0,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie sank um 4,0 Prozent auf 1,07 Dollar, der freie Mittelzufluss um 14,8 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Es gibt Lichtblicke. Im Mobilfunk kamen 368.000 Anschlüsse hinzu, insgesamt sind es 10,6 Millionen. Der Streamingdienst Peacock verdient inzwischen Geld: 261 Millionen Dollar bereinigtes operatives Ergebnis nach einem Verlust von 217 Millionen Dollar im Vorjahr. Die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg um 17 Prozent auf 48 Millionen. Die Aktionäre Rückkäufe gestoppt, Aufspaltung geplant Für Anleger wiegt etwas anderes schwerer. Comcast hat seine Aktienrückkäufe seit dem dritten Quartal ausgesetzt, und zwar bis zur geplanten Aufspaltung in zwei Unternehmen. Damit fehlt der Comcast Aktie ein Käufer, der jahrelang verlässlich am Markt war. Geblieben ist die Dividende: 1,2 Milliarden Dollar flossen im Quartal an die Aktionäre. Bei 1,32 Dollar je Aktie im Jahr ergibt sich beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 5,4 Prozent (eigene Rechnung). Was Anleger hält Hohe Dividendenrendite

Peacock schreibt schwarze Zahlen

Mobilfunk wächst

Universal mit starkem Kinojahr Was Anleger vertreibt Breitbandkunden wandern ab

Keine Aktienrückkäufe bis zur Aufspaltung

Freizeitparks mit sinkendem Ergebnis

Freier Mittelzufluss rückläufig Einordnung der Redaktion: Die Comcast Aktie ist an einem Tag wie heute ein typischer Verlierer der Umschichtung, das ist unsere Lesart, belegt ist nur der Kurs. Die hohe Rendite ist ein Trost, aber auch ein Warnsignal: Der Markt verlangt einen Aufschlag, weil er dem Kerngeschäft wenig zutraut. Den nächsten harten Test liefern die Quartalszahlen, die laut Benzinga am 28. Januar 2027 anstehen. FAQ Häufige Fragen zur Comcast Aktie Warum fällt die Comcast Aktie heute?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der Markt kauft heute vor allem Chip- und KI-Werte, defensive Titel wie Comcast geben nach. Zahlt Comcast weiter Dividende?

Ja. Im dritten Quartal wurden 1,2 Milliarden Dollar ausgeschüttet. Ausgesetzt sind nur die Aktienrückkäufe. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Comcast Aktie?

ISIN US20030N1019, WKN 157484. Handelssymbol an der Nasdaq: CMCSA. Handelssymbol an deutschen Börsen: CTP2.

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