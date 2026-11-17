Die gute Nachricht steckt im zweiten Standbein. Abonnements und Dienstleistungen – vor allem Zinserträge auf den Stablecoin USDC, Staking und Verwahrung – brachten 570 Millionen Dollar und damit bereits 49 Prozent des Umsatzes. Allein die Stablecoin-Erlöse lagen bei 307 Millionen Dollar. Für das vierte Quartal stellt Coinbase in diesem Bereich 550 bis 630 Millionen Dollar in Aussicht. Hinzu kommt: Coinbase hält selbst rund 17.954 Bitcoin in der Bilanz. Der ausgewiesene Quartalsgewinn von 719 Millionen Dollar beruhte überwiegend auf Buchgewinnen aus Kryptobeständen – ein Effekt, der sich bei fallendem Bitcoin Kurs umkehrt.

These der Redaktion: Coinbase ist längst mehr als eine Handelsplattform. Doch solange das Transaktionsgeschäft die Schlagzeilen bestimmt, wird die Coinbase Aktie wie ein gehebelter Bitcoin gehandelt – nach oben wie nach unten.