Die Coinbase Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076) steckt im tiefsten Loch seit fast drei Jahren. Am Montag fiel das Papier der größten US-Kryptobörse im Handelsverlauf bis auf 117,32 Dollar und notierte am Nachmittag (16:09 Uhr MEZ) bei 119,64 Dollar, ein Minus von gut 6 Prozent. Laut Barchart schloss die Aktie mehr als 6 Prozent tiefer. Schon der Freitagsschluss von 127,65 Dollar war der niedrigste seit Februar 2024. Der Auslöser ist der gleiche wie im gesamten Kryptosektor: Bitcoin hat sechs Wochen in Folge verloren und notiert am Dienstagmorgen bei rund 64.600 Dollar (CoinGecko, gegen 08:20 Uhr MEZ) – und mit jedem Prozent weniger schrumpft das Geschäft, von dem Coinbase lebt.
Coinbase Aktie: Tiefster Stand seit Februar 2024, Bitcoin bei 64.600 Dollar – was bleibt vom Krypto-Champion, wenn der Handel versiegt?
Die Coinbase Aktie ist am Montag auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen und hat seit Jahresbeginn fast die Hälfte ihres Werts verloren. Während Bitcoin bei rund 64.600 Dollar feststeckt, schrumpft das Transaktionsgeschäft – gleichzeitig baut Coinbase mit einem neuen Standard für tokenisierte Aktien an der Zukunft. Ein Überblick über Zahlen, Analystenstimmen und Termine.
Die Bewertung
Wie tief ist die Coinbase Aktie wirklich gefallen?
Die Zahlen sind drastisch. Gemessen am Jahresschlusskurs 2025 von 226,14 Dollar hat die Coinbase Aktie rund 47 Prozent verloren. Vom Rekordschluss bei 419,78 Dollar im Juli 2025 trennen sie mehr als 70 Prozent. Der Börsenwert liegt nur noch bei rund 32 Milliarden Dollar. Damit ist Coinbase an der Börse heute weniger wert als in vielen Phasen des Bärenmarkts 2022/23, obwohl das Unternehmen inzwischen breiter aufgestellt ist als damals.
|Wert
|Stand
|Zeitpunkt
|Coinbase Aktie
|119,64 $
|16.11., 16:09 Uhr MEZ
|Coinbase Aktie
|127,65 $
|Schluss 13.11.
|Coinbase Aktie
|226,14 $
|Schluss 31.12.2025
|Bitcoin
|rund 64.600 $
|17.11., ca. 08:20 Uhr MEZ
Aktie: Kurse an der Nasdaq in USD. Bitcoin: Abruf ohne Zeitstempel.
Quelle: CryptoTicker, Robinhood, Yahoo Finance, CoinGecko
Das Geschäft
Warum trifft der Bitcoin-Absturz die Coinbase Aktie so hart?
Die Antwort steht im Zahlenwerk des dritten Quartals, das Coinbase am 29. Oktober vorgelegt hat. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 1,22 Milliarden Dollar, die Transaktionserlöse brachen sogar um 44 Prozent auf 590 Millionen Dollar ein. Für das laufende Quartal meldete das Unternehmen bis zum 25. Oktober erst rund 165 Millionen Dollar Transaktionserlöse – und seither sind die Kurse weiter gefallen. Weniger Kursbewegung, weniger Euphorie, weniger Handel: Die Coinbase Aktie ist im Kern ein Hebel auf die Handelslust der Kryptoanleger.
Die gute Nachricht steckt im zweiten Standbein. Abonnements und Dienstleistungen – vor allem Zinserträge auf den Stablecoin USDC, Staking und Verwahrung – brachten 570 Millionen Dollar und damit bereits 49 Prozent des Umsatzes. Allein die Stablecoin-Erlöse lagen bei 307 Millionen Dollar. Für das vierte Quartal stellt Coinbase in diesem Bereich 550 bis 630 Millionen Dollar in Aussicht. Hinzu kommt: Coinbase hält selbst rund 17.954 Bitcoin in der Bilanz. Der ausgewiesene Quartalsgewinn von 719 Millionen Dollar beruhte überwiegend auf Buchgewinnen aus Kryptobeständen – ein Effekt, der sich bei fallendem Bitcoin Kurs umkehrt.
These der Redaktion: Coinbase ist längst mehr als eine Handelsplattform. Doch solange das Transaktionsgeschäft die Schlagzeilen bestimmt, wird die Coinbase Aktie wie ein gehebelter Bitcoin gehandelt – nach oben wie nach unten.
Die Zukunftswette
Was steckt hinter dem neuen Standard für tokenisierte Aktien?
Mitten im Kursrutsch hat Coinbase gemeinsam mit dem Finanzdienstleister Broadridge am Montag einen Standard für Aktionärsrechte bei tokenisierten Aktien veröffentlicht. Der sogenannte Onchain Rights Standard soll regeln, wie Dividenden, Aktiensplits und Hauptversammlungen bei Aktien abgebildet werden, die als Token auf einer Blockchain liegen. Er baut auf etablierten Nachrichtenformaten der Finanzbranche auf. Abstimmungen direkt auf der Blockchain sind geplant, ein Termin steht noch nicht fest. Für Anleger ist das ein Hinweis, wohin Coinbase will: weg von der reinen Kryptobörse, hin zur Infrastruktur für einen Kapitalmarkt auf der Blockchain. Kurzfristig ändert das an den Umsätzen allerdings wenig.
Die Analysten
Wie bewerten Analysten die Coinbase Aktie?
Die Stimmung an der Wall Street hat sich gedreht. Morgan Stanley stufte die Coinbase Aktie am 2. November von „Equal-weight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 258 auf 120 Dollar. Analyst Michael Cyprys begründete den Schritt laut Berichten damit, dass das Vertrauen in eine Gewinnerholung gesunken sei, und kappte seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 deutlich. Mit gut 119 Dollar notiert die Aktie inzwischen auf Höhe dieses Kursziels. Andere Häuser bleiben zuversichtlicher, haben ihre Ziele im November aber ebenfalls gesenkt.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 120 US-Dollar stammen von Morgan Stanley (Studie vom 2. November 2026). aktiencheck.de gibt diese Analystenmeinung lediglich wieder und hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle: Morgan Stanley Research Disclosures.
Umfeld
Welche Risiken und Chancen hat die Coinbase Aktie jenseits des Bitcoin Kurses?
Regulatorisch hängt die Branche in der Luft: Das Marktstrukturgesetz CLARITY Act scheiterte im September im US-Senat knapp an einer Verfahrensabstimmung, ein neuer Anlauf ist nicht terminiert. In Louisiana untersagte ein Gericht vorläufig Ereigniskontrakte ohne Lizenz, die Anhörung ist für den 30. November angesetzt. Auf der Chancenseite steht der Wettbewerb: Nach dem Milliardenhack bei Binance Ende Oktober sieht Goldman Sachs laut Berichten Coinbase am besten positioniert, abwandernde Kunden zu gewinnen. Und Robinhood, der zweite große US-Anbieter für Krypto-Handel, leidet unter demselben Umsatzeinbruch.
Heute, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Der Kryptosektor läuft eng mit dem Nasdaq – ein schwacher KI-Abend träfe auch Coinbase.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokolle
Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher – Gift für Kryptowerte.
30. November: Anhörung in Louisiana
Ein Test für das Geschäft mit Ereigniskontrakten.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wo steht die Coinbase Aktie?
Am Montag notierte sie um 16:09 Uhr MEZ bei 119,64 Dollar, das Tagestief lag bei 117,32 Dollar – der tiefste Stand seit Februar 2024.
Warum fällt die Coinbase Aktie?
Weil Bitcoin und andere Kryptowährungen seit Wochen fallen und damit das Handelsvolumen schrumpft. Die Transaktionserlöse sanken im dritten Quartal um 44 Prozent.
Was hat Coinbase mit tokenisierten Aktien vor?
Gemeinsam mit Broadridge hat Coinbase einen Standard veröffentlicht, der Aktionärsrechte wie Dividenden und Stimmrechte für Aktien-Token regeln soll.
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose der Redaktion?
Nein. Morgan Stanley nennt ein Kursziel von 120 Dollar, andere Häuser liegen darüber.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Coinbase Global Inc. (COIN): Verkaufen, Kursziel 120,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst Michael Cyprys) vom 02.11.2026, 15:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 08:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 08:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst Michael Cyprys).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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