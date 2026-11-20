Die Schlusskurse zeichnen einen klaren Abwärtstrend: Am 4. November stand die Coinbase Aktie bei 151,50 US-Dollar, am 5. November bei 136,82 US-Dollar (minus 9,7 Prozent), am 13. November bei 127,65 US-Dollar, dem tiefsten Schluss seit Februar 2024, und am 16. November bei 119,84 US-Dollar (CryptoTicker, Trefis). Das Schlusshoch der vergangenen zwölf Monate lag bei 284,00 US-Dollar vom 14. November 2025; der Rekordschluss bei 419,78 US-Dollar vom 18. Juli 2025.

Die Auslöser sind vielfältig. Der Bitcoin Kurs fiel am 5. November unter 76.000 Dollar und am 14. November unter 64.000 Dollar. Am 14. November gab es laut CryptoTicker Liquidationen von 691 Millionen Dollar in einer einzigen Stunde. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Abflüsse von rund 1,07 Milliarden Dollar in der Woche vom 9. bis 13. November (Farside via Coinpaper). Der Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember misst der Markt laut CME FedWatch (Stand 14. November) 88,5 Prozent Wahrscheinlichkeit bei.