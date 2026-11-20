Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN, ISIN US19260Q1076, Xetra: 1QZ) steht unter Druck: Am Montag, dem 16. November, schloss der Titel in New York bei 119,84 US-Dollar, 6,1 Prozent im Minus und auf dem tiefsten Schlusskurs des vergangenen Jahres (Trefis, 17. November). Seit Jahresbeginn hat die Coinbase Aktie rund 52 Prozent verloren, in zwölf Monaten rund 58 Prozent. Am Freitagmorgen ist der Bitcoin Kurs unter 62.000 US-Dollar gefallen. Der Kurs der Coinbase Aktie am Freitag lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Coinbase Aktie: Tiefster Schlusskurs seit Februar 2024, Transaktionserlöse minus 44 Prozent, Bundeslizenz als Lichtblick – wie viel Bitcoin-Schwäche steckt schon im Kurs?
Die Coinbase Aktie ist auf den tiefsten Schlusskurs seit mehr als zwei Jahren gefallen, weil der Bitcoin Kurs unter 62.000 Dollar rutscht und das Handelsgeschäft einbricht. Eine neue US-Bundeslizenz für die Krypto-Verwahrung ist der Lichtblick, doch die Regulierung bleibt nach den Midterms offen.
Dass Coinbase so stark vom Bitcoin Kurs abhängt, ist kein Zufall: Der Konzern verdient an Handelsgebühren, an Zinsen auf Stablecoin-Guthaben und an Verwahrung. Wenn Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen fallen, sinken Handelsvolumen und Gebühren.
Der Kurs
Wie tief ist die Coinbase Aktie gefallen – und was löste den Abverkauf aus?
Die Schlusskurse zeichnen einen klaren Abwärtstrend: Am 4. November stand die Coinbase Aktie bei 151,50 US-Dollar, am 5. November bei 136,82 US-Dollar (minus 9,7 Prozent), am 13. November bei 127,65 US-Dollar, dem tiefsten Schluss seit Februar 2024, und am 16. November bei 119,84 US-Dollar (CryptoTicker, Trefis). Das Schlusshoch der vergangenen zwölf Monate lag bei 284,00 US-Dollar vom 14. November 2025; der Rekordschluss bei 419,78 US-Dollar vom 18. Juli 2025.
Die Auslöser sind vielfältig. Der Bitcoin Kurs fiel am 5. November unter 76.000 Dollar und am 14. November unter 64.000 Dollar. Am 14. November gab es laut CryptoTicker Liquidationen von 691 Millionen Dollar in einer einzigen Stunde. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Abflüsse von rund 1,07 Milliarden Dollar in der Woche vom 9. bis 13. November (Farside via Coinpaper). Der Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember misst der Markt laut CME FedWatch (Stand 14. November) 88,5 Prozent Wahrscheinlichkeit bei.
Wie schwach waren die Coinbase-Zahlen für das dritte Quartal?
Der Quartalsbericht vom 29. Oktober zeigt das Problem im Detail. Der Umsatz lag bei 1,216 Milliarden US-Dollar, 35 Prozent weniger als im Vorjahresquartal (1,869 Milliarden). Die Transaktionserlöse sanken um rund 44 Prozent auf 590 Millionen Dollar, im Privatkundengeschäft von 844 auf 450 Millionen Dollar. Die Stablecoin-Erlöse lagen bei 307 Millionen Dollar, Abonnements und Services machten rund die Hälfte des Umsatzes aus (CryptoTicker, Trefis).
Der ausgewiesene Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar täuscht: Davon stammen rund 715 Millionen Dollar aus Bewertungsgewinnen auf Krypto-Bestände. Der bereinigte Nettogewinn betrug laut 24/7 Wall St. nur 77,7 Millionen Dollar. Die Redaktion weist darauf hin, dass Bewertungsgewinne bei fallenden Kursen auch ins Gegenteil drehen können; zum 30. September hielt Coinbase 17.954 Bitcoin (Kaufkosten 1,259 Milliarden Dollar) und 152.649 Ether. Beim aktuellen Bitcoin Kurs von rund 61.900 Dollar ergäbe das allein für die Bitcoin einen Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar (Rechnung der Redaktion).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|1,216 Mrd. US-Dollar
|-35 %
|Transaktionserlöse
|590 Mio. US-Dollar
|rund -44 %
|Stablecoin-Erlöse
|307 Mio. US-Dollar
|-5,4 %
|Nettogewinn
|718,7 Mio. US-Dollar
|+66 %
|Bereinigter Nettogewinn
|77,7 Mio. US-Dollar
|–
Quartalsbericht vom 29. Oktober 2026. Die Quellen runden leicht unterschiedlich: Umsatz 1,216 bis 1,22 Mrd. US-Dollar.
Quelle: CryptoTicker (15.11.2026); Trefis (17.11.2026); 24/7 Wall St. (11.11.2026)
Was ändert die neue Bundeslizenz für die Coinbase Aktie?
Ein Lichtblick kam aus Washington: Die Bankenaufsicht OCC hat der Coinbase National Trust Company die endgültige Bundeslizenz erteilt. Coinbase meldete sie am 9. November (Stocktwits). Damit kann der Konzern institutionelle Verwahrung unter einer Bundesaufsicht anbieten, ohne Privatkunden-Einlagen oder klassische Kredite zu führen. Coinbase gibt an, über 80 Prozent der weltweiten Krypto-ETFs zu verwahren; die Plattform verwaltete Ende September 376,6 Milliarden Dollar. Circle (NYSE: CRCL) erhielt eine solche Lizenz im Juli, Ripple im Oktober.
Der Weg über die OCC ist auch eine Antwort auf politische Hürden. Der Marktstrukturgesetz CLARITY Act scheiterte im Senat im September an der 60-Stimmen-Hürde. Nach den Wahlsiegen der Demokraten bei den Midterms gilt eine Einigung als schwieriger. Auch Goldman Sachs bescheinigte Coinbase am 3. November laut Yahoo Finance eine gute Ausgangslage, um nach dem Binance-Hack Kunden anzuziehen; der Handelsanteil liege bei 10,7 Prozent.
Was sollten Anleger bei der Coinbase Aktie jetzt beobachten?
Der wichtigste Taktgeber bleibt der Bitcoin Kurs. Daneben zählen die täglichen ETF-Flows, die Fed am 9. Dezember und Hinweise zu den Q4-Handelsumsätzen; der nächste Quartalsbericht wird für Februar 2027 erwartet (Trefis). Auch die Konkurrenz um Handelsanteile nach dem Binance-Hack und die Frage, ob die OCC-Lizenz neue Kunden bringt, werden Thema bleiben. Ein Blick auf die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR), Robinhood und Circle zeigt, dass der Druck die ganze Branche trifft.
FAQ: Antworten zur Coinbase Aktie
Warum fällt die Coinbase Aktie?
Die Coinbase Aktie folgt dem Bitcoin Kurs. Hinzu kommen der Einbruch der Transaktionserlöse um 44 Prozent im dritten Quartal, Abflüsse aus Krypto-ETFs und die Unsicherheit über die Regulierung.
Wie viel Bitcoin hält Coinbase?
Zum 30. September hielt Coinbase laut Quartalsbericht 17.954 Bitcoin mit Kaufkosten von 1,259 Milliarden US-Dollar sowie 152.649 Ether (laut CryptoTicker).
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursziele und keine Kursprognosen ab. Der Begriff „Coinbase Aktie Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Was bedeutet die OCC-Bundeslizenz für Coinbase?
Die Coinbase National Trust Company darf Krypto-Werte institutionell unter Bundesaufsicht verwahren. Sie ist keine Vollbank: Privateinlagen und klassische Kredite sind ausgeschlossen (Stocktwits, 9. November).
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