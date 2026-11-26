Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076, Nasdaq) steht im Krypto-Winter unter Druck: Am Dienstag fiel der Kurs um rund 5,9 Prozent (Krypto-Magazin, 25.11.2026, Schlusskurs 24.11.). Nun meldet sich Konzernchef Brian Armstrong mit einer Ansage: Coinbase kauft im vierten Quartal eigene Aktien zurück. Zugleich startet das Unternehmen ein Angebot, mit dem Beschäftigte in den USA ihr Gehalt als Stablecoin USDC beziehen können. Der Bitcoin Kurs stand in der Nacht bei rund 60.500 Dollar (KuCoin, 26.11., 01:00 Uhr MEZ).
Coinbase Aktie: Rückkauf mitten im Krypto-Winter, Gehalt in USDC aufs Smartphone – baut Armstrong das Geschäft um?
Coinbase kauft im vierten Quartal eigene Aktien zurück, während Bitcoin unter Druck steht, und lässt US-Nutzer ihren Lohn in USDC empfangen. Was die Coinbase Aktie jetzt antreibt, was bislang unbekannt ist und welche Rolle Bitcoin und Stablecoins spielen.
Der Rückkauf
Was kauft die Coinbase Aktie zurück – und wie viel?
Armstrong hat auf X geschrieben, es sei gut, „market dislocations“ zu nutzen, also Marktverwerfungen. Zahlen nannte er nicht.
Nach Angaben von u.today (25.11.2026) läuft der Rückkauf im vierten Quartal aus bereits genehmigten Mitteln. Wie viele Aktien Coinbase zu welchem Preis kauft und wie viel Geld insgesamt fließt, ist nicht veröffentlicht. Bekannt ist der Rahmen: Zu Beginn des Quartals standen noch 1,96 Milliarden Dollar für Rückkäufe zur Verfügung. Das Gesamtprogramm war im Oktober 2024 mit bis zu einer Milliarde Dollar gestartet, ein Jahr später verdoppelt und im Januar 2026 auf insgesamt 4 Milliarden Dollar erhöht worden.
Auffällig ist der Kontrast zum Vorquartal. Im dritten Quartal kaufte Coinbase nur 37.995 Aktien für 5,3 Millionen Dollar zurück, im Schnitt zu 139,91 Dollar, alles im August. Bis Ende September waren seit dem Start 10,2 Millionen Aktien der Klasse A zurückgekauft worden, und mehr als 85 Prozent der seit dem vierten Quartal 2024 an Mitarbeiter ausgegebenen Aktien wurden damit wieder eingezogen. Der Rückkauf verhindert also vor allem die Verwässerung durch Aktienvergütung. Ob im vierten Quartal ein größerer Betrag fließt, zeigt erst der nächste Quartalsbericht.
|Kennzahl
|Stand
|Genehmigter Gesamtrahmen
|4 Mrd. USD (seit Januar 2026)
|Restrahmen zu Beginn Q4
|1,96 Mrd. USD
|Rückkäufe Q3
|5,3 Mio. USD (37.995 Aktien, Ø 139,91 USD)
|Zurückgekaufte Aktien bis Ende September
|10,2 Mio. (Klasse A)
|Rückkäufe Q4
|nicht veröffentlicht
Zahlen für das vierte Quartal wurden nicht veröffentlicht.
Quelle: u.today (25.11.2026), Quartalsbericht und Präsentation laut Artikel
Das große Bild
Warum setzt Coinbase jetzt auf Stablecoins und KI-Zahlungen?
Armstrong begründet den Rückkauf mit einem Geschäft, das Anleger aus seiner Sicht übersehen: Zahlungen für KI-Agenten. Coinbase hat sein Wallet und seine Zahlungsdienste in Amazon Bedrock AgentCore Payments eingebunden, und Armstrong lud Entwickler ein, spezialisierte KI-Modelle auf dem Marktplatz Agentic.Market anzubieten (u.today). Das Argument dahinter: Wenn Software künftig selbst bezahlt, braucht sie ein Zahlungsmittel, das rund um die Uhr funktioniert.
Dazu passt die zweite Meldung des Tages. Das Coinbase Wallet führt für berechtigte US-Nutzer die Direkteinzahlung ein: Wer will, lässt sich Lohn ganz oder teilweise als USDC auf der Blockchain Base überweisen (crypto.news, 25.11.2026). Coinbase verlangt dafür keine Einzahlungsgebühr; Lohnabrechner können eigene Gebühren erheben. Das Limit liegt bei 3.000 Dollar je Einzahlung und 10.000 Dollar pro Tag, eine Einzahlung dauert üblicherweise ein bis drei Werktage. Wer USDC-Guthaben auf Base hält, kann nach Anmeldung Belohnungen erhalten, die jeweils in den ersten fünf Werktagen des Folgemonats ausgezahlt werden.
Für die Coinbase Aktie ist das mehr als eine App-Funktion. Das Handelsgeschäft hängt am Bitcoin Kurs und am Handelsvolumen, das in schwachen Phasen schrumpft. Erträge aus Stablecoin-Guthaben und Zahlungen sind weniger zyklisch. Ob die Direkteinzahlung nennenswerte Beträge bringt, ist offen: Zu Nutzerzahlen und Volumen gibt es keine Angaben.
Krypto-Aktien unter Druck
Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Circle Aktie fielen am Dienstag alle deutlich (Strategy minus 8,1 Prozent, Circle minus 7,1 Prozent, Krypto-Magazin). Die Coinbase Aktie hängt damit am selben Bitcoin-Pfad wie Miner und Treasury-Firmen.
ETF-Abflüsse
Die US-Bitcoin-ETFs verzeichnen im November laut Farside und Bitfinex Abflüsse von 4,94 Milliarden Dollar, den größten Monatswert seit dem Start. Coinbase verwahrt einen großen Teil der ETF-Bestände, verdient aber vor allem am Handel.
Armstrongs Bitcoin-These
Armstrong schrieb am 25. November, Anleger verkauften Bitcoin für große Börsengänge und kehrten danach zurück; bei steigender Inflation sei Bitcoin „as important as ever“ (u.today). Als Beleg nennt der Artikel den Börsengang von Anthropic am 19. November mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar und Bruttoerlösen von 93,5 Milliarden Dollar.
Was Anleger jetzt beobachten
Welche Termine zählen für die Coinbase Aktie?
Am Donnerstag veröffentlicht die Fed ihr Beige Book, am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen über 6,6 Milliarden Dollar (Bitfinex), die US-Börsen schließen an diesem Tag um 19:00 Uhr MEZ. Auf Xetra ist die Aktie unter dem Kürzel 1QZ handelbar. Am 8. und 9. Dezember tagt die Fed, der nächste Quartalsbericht von Coinbase wird die tatsächlichen Rückkäufe zeigen. Armstrongs Pläne rund um KI-Zahlungen bleiben bis dahin eine Ankündigung.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Kauft Coinbase eigene Aktien zurück? Ja, nach Angaben von Konzernchef Armstrong im vierten Quartal. Betrag und Preis sind nicht veröffentlicht; zu Beginn des Quartals standen noch 1,96 Milliarden Dollar im Programm.
Wie hoch ist der Coinbase Aktie Kurs? Die Aktie fiel am Dienstag, 24. November, um rund 5,9 Prozent (Krypto-Magazin). Ein verlässlicher Kurs für Mittwoch liegt nicht vor; die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.
Was ist die USDC-Direkteinzahlung im Coinbase Wallet? US-Nutzer können Lohn ganz oder teilweise als Stablecoin USDC auf der Blockchain Base empfangen, mit Limits von 3.000 Dollar je Einzahlung und 10.000 Dollar pro Tag.
Wie hängt die Coinbase Aktie mit dem Bitcoin Kurs zusammen? Handelsumsätze und Stimmung folgen meist dem Bitcoin Kurs; Stablecoin-Erträge sind weniger zyklisch.
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