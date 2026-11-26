Armstrong begründet den Rückkauf mit einem Geschäft, das Anleger aus seiner Sicht übersehen: Zahlungen für KI-Agenten. Coinbase hat sein Wallet und seine Zahlungsdienste in Amazon Bedrock AgentCore Payments eingebunden, und Armstrong lud Entwickler ein, spezialisierte KI-Modelle auf dem Marktplatz Agentic.Market anzubieten (u.today). Das Argument dahinter: Wenn Software künftig selbst bezahlt, braucht sie ein Zahlungsmittel, das rund um die Uhr funktioniert.

Dazu passt die zweite Meldung des Tages. Das Coinbase Wallet führt für berechtigte US-Nutzer die Direkteinzahlung ein: Wer will, lässt sich Lohn ganz oder teilweise als USDC auf der Blockchain Base überweisen (crypto.news, 25.11.2026). Coinbase verlangt dafür keine Einzahlungsgebühr; Lohnabrechner können eigene Gebühren erheben. Das Limit liegt bei 3.000 Dollar je Einzahlung und 10.000 Dollar pro Tag, eine Einzahlung dauert üblicherweise ein bis drei Werktage. Wer USDC-Guthaben auf Base hält, kann nach Anmeldung Belohnungen erhalten, die jeweils in den ersten fünf Werktagen des Folgemonats ausgezahlt werden.

Für die Coinbase Aktie ist das mehr als eine App-Funktion. Das Handelsgeschäft hängt am Bitcoin Kurs und am Handelsvolumen, das in schwachen Phasen schrumpft. Erträge aus Stablecoin-Guthaben und Zahlungen sind weniger zyklisch. Ob die Direkteinzahlung nennenswerte Beträge bringt, ist offen: Zu Nutzerzahlen und Volumen gibt es keine Angaben.