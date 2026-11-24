Die Coinbase Aktie (ISIN: US19260Q1076, FSE: 1QZ, NASDAQ: COIN) ist ein Hebel auf den Kryptomarkt, und der hat im November Schmerzen gezeigt: Bitcoin verlor binnen vier Wochen gut 20% und fiel am Wochenende auf ein Zwei-Jahres-Tief nahe 60.000 Dollar. Am Montag folgte eine Erholung, die Coinbase Aktie schloss 7,2% höher bei 109,28 Dollar. Die Coinbase Aktie Prognose steht damit vor der Frage, ob dies der Boden oder nur eine Gegenbewegung ist.
Coinbase Aktie Prognose: Bitcoin auf Zwei-Jahres-Tief - Einstiegschance oder gefährliche Krypto-Falle?
Bitcoin fiel im November auf rund 60.000 Dollar, die Coinbase Aktie liegt gut 60% unter ihrem Hoch. Die Coinbase Aktie Prognose zwischen schwächeren Handelserlösen, Stablecoin-Streit und kräftiger Erholung am Montag.
Steckbrief
- Unternehmen
- Coinbase Global Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, COIN
- Kerngeschäft
- Krypto-Handelsplattform, Stablecoin-Erlöse, Prognosemärkte
- 52-Wochen-Spanne
- 101,71 bis 284,74 $
- Dividende
- keine
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Mitte Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq laut StockAnalysis
Seit dem Allzeithoch von Bitcoin bei 126.210 Dollar im Oktober 2025 ist die Coinbase-Aktie etwa 1,6-mal so stark gefallen wie die Kryptowährung selbst. Die Coinbase Aktienanalyse zeigt, warum das so ist und was sich bei dem Konzern verändert hat.
Der Krypto-Markt
Ausverkauf, ETF-Abflüsse - und ein Hack bei Binance
Am Freitag, dem 20. November, brach Bitcoin an einem Tag um rund 10% ein. In der Woche vom 16. bis 20. November verzeichneten die US-Spot-Bitcoin-ETFs laut SoSoValue Nettoabflüsse von 1,79 Milliarden Dollar, den größten Wochenabfluss seit Ende Juni. Hinzu kamen der breite Technologie-Ausverkauf und ein Hack bei der Börse Binance. Am Montag erholte sich Bitcoin auf rund 61.000 bis 64.500 Dollar und zog die Coinbase Aktie mit nach oben.
Die Quartalszahlen
Weniger Handel, mehr Abo-Geschäft
Im dritten Quartal erzielte Coinbase einen Umsatz von 1,216 Milliarden Dollar, 35% weniger als im Vorjahr und stabil zum Vorquartal. Je nach Anbieter lag das leicht über oder leicht unter dem Konsens. Die Transaktionserlöse sanken auf 590 Millionen Dollar (-44%), die Abo- und Serviceerlöse auf 570 Millionen Dollar (-20%) und machen jetzt 49% des Umsatzes aus. Die Prognosemärkte, die seit Februar 2026 laufen, erreichen bereits über 200 Millionen Dollar Umsatz auf das Jahr hochgerechnet.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|1,216 Mrd. $
|-35%
|Transaktionserlöse
|590,2 Mio. $
|-44%
|Abo- und Serviceerlöse
|570,2 Mio. $
|-20%
|Davon Stablecoin-Erlöse
|306,9 Mio. $
|-
|Bereinigter Nettogewinn
|77,7 Mio. $
|-
Quelle: Coinbase Quartalsbericht Q3 2026, Benzinga, Stand 29.10.2026
Der ausgewiesene Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar enthält Bewertungsgewinne aus Krypto-Anlagen, bereinigt bleiben nur 77,7 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA war das 15. Quartal in Folge positiv. Für das vierte Quartal nennt Coinbase 550 bis 630 Millionen Dollar Abo- und Serviceerlöse, bei den Transaktionserlösen sind die Aussichten wegen des Kursrutsches im November klar abwärtsgerichtet.
Das Chartbild
Klarer Abwärtstrend - Test des Zwei-Jahres-Tiefs
Am 20. November schloss die Coinbase Aktie bei 101,97 Dollar knapp über dem 52-Wochen-Tief von 101,71 Dollar. Die Erholung vom Montag ist nach Einschätzung der Redaktion bisher nur eine Gegenbewegung im Abwärtstrend: Der Kurs liegt deutlich unter den längerfristigen Durchschnitten. Unterstützung liegt bei 101,71 Dollar, Widerstände bei rund 120 Dollar (Mitte November) und 136 Dollar (Anfang November).
Analysten und Regulierung
Hohe Kursziele, wachsende Skepsis
Der Konsens lautet auf Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 192,64 Dollar (37 Analysten laut StockAnalysis) und damit weit über dem Kurs. Allerdings stufte Morgan Stanley am 2. November Coinbase von Equal Weight auf Underweight ab und senkte das Kursziel von 258 auf 120 Dollar. B. Riley kürzte von 203 auf 150 Dollar (Neutral), Rosenblatt bleibt bei Buy mit 185 Dollar. Die hohen Durchschnittsziele hinken dem Kurs hinterher, weitere Senkungen sind plausibel. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Regulatorisch liegt der größte Konflikt laut Analyseportal Trefis nicht in der Politik, sondern bei den Banken: Es geht um den Streit über Renditen auf Stablecoins wie USDC, die Coinbases größte Einnahmequelle im Servicegeschäft berühren. Eine Dividende zahlt Coinbase nicht. Ende 2025 hatte der Konzern 11,3 Milliarden Dollar liquide Mittel inklusive Stablecoins.
Die Szenarien
Coinbase Aktie Prognose: drei Wege bis zu den Jahreszahlen
Kurzfristig: Bitcoin entscheidet
Hält Bitcoin die Marke von 60.000 Dollar und drehen die ETF-Abflüsse, kann die Coinbase Aktie die Zone um 120 Dollar testen. Fällt Bitcoin darunter, rückt das Tief von 101,71 Dollar wieder in den Fokus.
Mittelfristig: Erlösmix
Wächst das Geschäft mit Abos, Stablecoins und Prognosemärkten schneller als das Handelsgeschäft schrumpft, wird die Coinbase Aktie Prognose weniger vom Bitcoin-Kurs abhängig.
Langfristig: Regulierung und Marktanteil
Der Streit um Stablecoin-Renditen und der Handelsmarktanteil (zuletzt 10,7%) bestimmen die Ertragskraft. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Was Anleger der Coinbase Aktie jetzt beobachten
Laufend: Bitcoin-Kurs und ETF-Zuflüsse beziehungsweise -Abflüsse.
8. und 9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank.
Mitte Februar 2027 (voraussichtlich): Zahlen zum vierten Quartal.
FAQ
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Warum fällt die Coinbase Aktie? Der Bitcoin-Kurs fiel im November um rund 20%, die ETFs verzeichneten Abflüsse, und die Handelsumsätze sind deutlich gesunken.
Wie lautet die Coinbase Aktie Prognose der Analysten? Der Konsens lautet auf Kaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 193 Dollar, Morgan Stanley stufte aber auf Underweight ab.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich Mitte Februar 2027, ein Termin ist nicht bestätigt.
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