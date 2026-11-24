Der Konsens lautet auf Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 192,64 Dollar (37 Analysten laut StockAnalysis) und damit weit über dem Kurs. Allerdings stufte Morgan Stanley am 2. November Coinbase von Equal Weight auf Underweight ab und senkte das Kursziel von 258 auf 120 Dollar. B. Riley kürzte von 203 auf 150 Dollar (Neutral), Rosenblatt bleibt bei Buy mit 185 Dollar. Die hohen Durchschnittsziele hinken dem Kurs hinterher, weitere Senkungen sind plausibel. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.