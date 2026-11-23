Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) gehört am Montag zu den Gewinnern an der Wall Street. Um 16:34 Uhr MEZ, kurz nach der Eröffnung an der Nasdaq, notierte das Papier bei 111,03 US-Dollar, ein Plus von 8,9 Prozent (Yahoo Finance via CryptoTicker). Zum Handelsstart waren es 110,51 Dollar. Auslöser ist der Sprung von Bitcoin über 63.000 Dollar, nachdem der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang zurückgeholt hatte und die Nasdaq um rund 7 Prozent anzog.
Für Coinbase ist das eine Atempause. Die Aktie hatte in der Vorwoche rund 20 Prozent verloren, wie auch Robinhood; Strategy gab sogar etwa 30 Prozent ab (Bitcoin.com). Der Montag korrigiert diese Bewegung nur teilweise.