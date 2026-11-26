Wedbush-Analyst Moshe Katri habe die Coverage der Coinbase-Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) mit einem Rating „outperform“ und einem Kursziel von 127 USD aufgenommen. Die Investmentbank habe die Beobachtung des FinTech-Sektors gestartet und darauf hingewiesen, dass sich dessen zentraler Wachstumstreiber verändert habe. Während die Wall Street früher den zunehmenden Umstieg der Verbraucher auf elektronische Zahlungsmethoden sowie deren Einführung durch kleinere Unternehmen als wesentliche Wachstumstreiber betrachtet habe, stehe inzwischen ein grundlegender Wandel des Geschäftsmodells im Vordergrund. Angesichts des anhaltenden Drucks auf die Transaktionsgebühren verlagere sich der Fokus zunehmend auf Mehrwertdienstleistungen wie Betrugsprävention, Cybersicherheit, Datenanalyse, Bonusprogramme und Lösungen zur Identitätsüberprüfung. Diese Dienstleistungen würden mittlerweile den bedeutenderen Wachstumstreiber für die FinTech-Branche darstellen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)