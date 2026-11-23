Die Coinbase Aktie gehört zu den stärksten Werten der Nacht: Im Overnight-Handel notiert sie bei 106,84 US-Dollar und damit 4,87 Dollar oder 4,78 Prozent über dem Freitagsschluss von 101,97 Dollar. In der Spitze ging es bis auf 108,70 Dollar. Am Freitag hatte die Coinbase Aktie 6,34 Prozent verloren und mit 101,71 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Der Börsenwert liegt bei rund 27 Milliarden Dollar.
Coinbase Aktie: Vom 52-Wochen-Tief zum Nachtsprung – Dreht jetzt der Krypto-Winter?
Die Coinbase Aktie stürzte am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief und notiert zwei Drittel unter dem Hoch. In der Nacht zum Montag steigt sie fast 5 Prozent. Wir analysieren die Bitcoin-Erholung, das schwache Handelsgeschäft und was Analysten erwarten.
Der Absturz
Im Sog des Bitcoin-Crashs
Die Coinbase Aktie ist ein Spiegel des Kryptomarkts. Bitcoin hatte in zwei Wochen fast ein Viertel verloren, Zwangsverkäufe gehebelter Positionen schürten Sorgen vor einem neuen Krypto-Winter. Die Aktie fiel von Tief zu Tief und notiert nun rund zwei Drittel unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 303,96 Dollar (eigene Rechnung). Fundamental belastet das schwache Handelsgeschäft: Die Transaktionserlöse lagen im dritten Quartal 44 Prozent unter dem Vorjahr, Analysten senkten ihre Schätzungen.
Der Rebound
Warum die Coinbase Aktie nachts anzieht
Der wichtigste Treiber ist die Erholung bei Bitcoin. Die größte Kryptowährung war am Samstag auf rund 55.300 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit September 2024, und hat sich seitdem auf über 61.000 Dollar erholt. Liquidationen von rund 2 Milliarden Dollar bereinigten gehebelte Positionen, eine negative Finanzierungsrate löste einen Short-Squeeze aus. Für die Coinbase Aktie, die von Handelsaktivität lebt, ist eine Stabilisierung am Kryptomarkt das wichtigste Signal. Hinzu kommt die Erholung der US-Futures zum Wochenstart.
Die Analysten bleiben trotz gesenkter Ziele überwiegend positiv. Oppenheimer reduzierte das Kursziel von 209 auf 193 Dollar, bleibt aber bei Outperform. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten hat sich binnen eines Jahres fast halbiert, auf rund 199 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Coinbase Aktie ist der Hebel auf die Krypto-Stimmung. Der Nachtsprung folgt der Bitcoin-Erholung, bleibt aber abhängig davon, ob sich der Kryptomarkt stabilisiert. Fällt Bitcoin erneut, dürfte auch die Coinbase Aktie wieder unter Druck geraten.
FAQ
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Warum ist die Coinbase Aktie so stark gefallen?
Der Absturz von Bitcoin, Zwangsliquidationen und deutlich gesunkene Handelserlöse drückten die Aktie auf ein neues 52-Wochen-Tief.
Warum steigt die Coinbase Aktie im Nachthandel?
Bitcoin hat sich vom tiefsten Stand seit September 2024 deutlich erholt, und die US-Futures starten fest in die Woche.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Coinbase Aktie?
ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Handelssymbol: 1QZ, US-Handelssymbol: COIN (Nasdaq).
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