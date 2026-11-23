Der wichtigste Treiber ist die Erholung bei Bitcoin. Die größte Kryptowährung war am Samstag auf rund 55.300 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit September 2024, und hat sich seitdem auf über 61.000 Dollar erholt. Liquidationen von rund 2 Milliarden Dollar bereinigten gehebelte Positionen, eine negative Finanzierungsrate löste einen Short-Squeeze aus. Für die Coinbase Aktie, die von Handelsaktivität lebt, ist eine Stabilisierung am Kryptomarkt das wichtigste Signal. Hinzu kommt die Erholung der US-Futures zum Wochenstart.