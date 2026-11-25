Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN, ISIN US19260Q1076) steht unter schwerem Druck. Am Dienstag, 24. November, schloss der Titel nach Daten von JournalArta bei 102,35 US-Dollar, ein Tagesminus von 5,92 Prozent. Damit liegt die Aktie nur knapp über dem Ein-Jahres-Tief von 101,97 Dollar vom 20. November und rund 63 Prozent unter dem Rekordhoch von 277,36 Dollar vom 9. Dezember 2025. Berichte vom Mittwoch sprechen von einem weiteren Rückgang; einen offiziellen Schlusskurs vom 25.11. konnte die Redaktion bis Redaktionsschluss nicht belegen.

Auslöser ist der Abverkauf am gesamten Kryptomarkt. Der Bitcoin Kurs fiel am Mittwoch bis auf rund 58.900 Dollar, der Fear-&-Greed-Index steht bei 13 („Extreme Fear“). Für Coinbase als größte US-Kryptobörse ist das doppelt schmerzhaft: Fallende Kurse drücken die Preise der verwahrten Vermögen, und gleichzeitig sinkt die Handelsaktivität der Kunden.