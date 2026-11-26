Die Coinbase Aktie (COIN, ISIN US19260Q1076) hat in dieser Woche weiter nachgegeben. Am Dienstag, 24.11.2026, schloss sie bei 102,35 Dollar, ein Minus von 5,91 Prozent (cryptonews.net). Am 16.11. hatte sie mit 119,84 Dollar das damalige Jahrestief markiert; in zwölf Monaten hat sie laut Trefis 57,7 Prozent verloren. Auslöser ist der Bitcoin Kurs: Er fiel am Wochenende auf 55.150 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024, und notiert am Donnerstag um 14:10 Uhr MEZ bei rund 60.700 Dollar.

Für Anleger in Krypto-Aktien wie Strategy (MSTR, Schluss Dienstag 77,55 Dollar, minus 8,12 Prozent) und Circle (minus 7,1 Prozent am Mittwoch) ist das ein bekanntes Muster: Fällt Bitcoin, fallen die Aktien stärker.