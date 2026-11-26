Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) schloss am Dienstag bei 102,35 Dollar und damit unter dem Jahrestief vom 16.11. (119,84 Dollar).
Coinbase Aktie: Kurs bei 102 Dollar, Bitcoin-Aufschlag seit 63 Tagen negativ – wo bleibt die US-Nachfrage?
Die Coinbase Aktie (COIN) schloss am Dienstag bei 102,35 Dollar, mehr als 14 Prozent unter dem Jahrestief vom 16.11. Ein Indikator für US-Nachfrage am Bitcoin Kurs ist seit 63 Tagen negativ. Was das für Coinbase und den Kryptomarkt bedeutet.
Neues Tief
Aufschlag negativ
Der Coinbase-Aufschlag, der die Preisdifferenz von Bitcoin an der US-Börse zu anderen Plätzen misst, ist laut CryptoQuant seit 63 Tagen negativ.
Handel pausiert
Die US-Börsen sind zu Thanksgiving geschlossen; ein belegter Mittwochsschluss der Coinbase Aktie liegt der Redaktion nicht vor.
Die Coinbase Aktie (COIN, ISIN US19260Q1076) hat in dieser Woche weiter nachgegeben. Am Dienstag, 24.11.2026, schloss sie bei 102,35 Dollar, ein Minus von 5,91 Prozent (cryptonews.net). Am 16.11. hatte sie mit 119,84 Dollar das damalige Jahrestief markiert; in zwölf Monaten hat sie laut Trefis 57,7 Prozent verloren. Auslöser ist der Bitcoin Kurs: Er fiel am Wochenende auf 55.150 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024, und notiert am Donnerstag um 14:10 Uhr MEZ bei rund 60.700 Dollar.
Für Anleger in Krypto-Aktien wie Strategy (MSTR, Schluss Dienstag 77,55 Dollar, minus 8,12 Prozent) und Circle (minus 7,1 Prozent am Mittwoch) ist das ein bekanntes Muster: Fällt Bitcoin, fallen die Aktien stärker.
Indikator
Was sagt der negative Coinbase-Aufschlag über den Bitcoin Kurs?
Der Coinbase-Aufschlag vergleicht den Bitcoin-Preis auf Coinbase (USD) mit dem auf Binance (USDT). Ein negativer Wert deutet auf schwächere Nachfrage von US-Anlegern hin. Laut CryptoQuant liegt er seit 63 Tagen im Minus. Zeitgleich verlassen Milliarden die US-Spot-ETFs: Am Mittwoch flossen netto 453 Millionen Dollar ab (Farside), der siebte Abflusstag in Folge; der November gilt mit rund 4,9 bis 5,4 Milliarden Dollar als Rekordmonat der Abflüsse.
Der Zusammenhang ist plausibel, aber kein Beweis: Ein negativer Aufschlag zeigt Stimmung, nicht die Umsätze von Coinbase. Das Unternehmen verdient an Handelsvolumen und Verwahrung. Fällt der Bitcoin Kurs und mit ihm das Handelsvolumen, sinken tendenziell die Erlöse. Die Redaktion konnte keine neue Unternehmensmeldung von Coinbase zu dieser Woche belegen.
|Aktie
|Ticker
|Kurs/Veränderung
|Stand
|Coinbase
|COIN
|102,35 $, -5,91 %
|24.11.
|Strategy
|MSTR
|77,55 $, -8,12 %
|24.11.
|Circle
|CRCL
|-7,1 %
|25.11.
Stände vom 24.11.2026 (Strategy, Coinbase) bzw. Tagesveränderung 25.11.2026 (Circle). US-Börsen am 26.11.2026 geschlossen (Thanksgiving).
Quelle: cryptonews.net, aktiencheck.de-Recherche
Regulierung
Hilft Washington der Coinbase Aktie?
Das Gesetz H.R. 8957 zur Strategic Bitcoin Reserve passierte im September den Finanzausschuss des Repräsentantenhauses (28 zu 21) und wurde am 24.11. formal an das Plenum gemeldet. Ein Plenumstermin ist nicht angekündigt, der Kongress endet am 3.1.2027, und der Markt Polymarket sieht laut KuCoin unter 4 Prozent Chance auf ein Gesetz vor 2027 (Marktschätzung, keine Prognose von aktiencheck.de). Kurzfristig stützt die Regulierung damit weder den Bitcoin Kurs noch die Coinbase Aktie.
Wichtiger dürfte die Makrolage bleiben: Die Fed könnte am 9.12. (20 Uhr MEZ) die Zinsen um 25 Basispunkte anheben; die Wahrscheinlichkeit lag laut CME FedWatch am 25.11. bei 94,4 Prozent. Der Optionsverfall am Freitag (9 Uhr MEZ, rund 6,8 Milliarden Dollar) und die Streichung von Strategy aus den MSCI-Indizes am 30.11. können zusätzlich Bewegung in die Krypto-Aktien bringen.
Die Coinbase Aktie bleibt damit ein Hebel auf den Bitcoin Kurs. Beobachten lassen sich die ETF-Flows am Freitag, die Marke von 60.000 Dollar und der Optionsverfall.
FAQ
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie im Überblick
Wie hoch ist der Kurs der Coinbase Aktie? Der letzte belegte Schlusskurs ist 102,35 Dollar vom 24.11.2026 (Nasdaq); heute sind die US-Börsen zu.
Was ist der Coinbase-Aufschlag? Die Preisdifferenz von Bitcoin auf Coinbase zu anderen Handelsplätzen, ein Indikator für US-Nachfrage.
Wie hängt die Coinbase Aktie mit Bitcoin zusammen? Coinbase verdient am Krypto-Handel; fällt der Bitcoin Kurs, geben oft auch Handelsvolumen und Aktie nach.
Welche Termine sind wichtig? 27.11. Optionsverfall, 30.11. MSCI-Streichung von Strategy, 4.12. US-Arbeitsmarkt, 9.12. Fed.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.