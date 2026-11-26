Goldman Sachs habe das Kursziel für die Aktie von Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von 210 auf 181 USD gesenkt und das Rating "buy" bestätigt. Die Aktien von Brokerhäusern und Kryptounternehmen hätten seit dem 15. Oktober durchschnittlich 23 Prozent an Wert verloren und damit um 16 Prozentpunkte schlechter abgeschnitten als der S&P 500. Während auf Kryptowährungen spezialisierte Unternehmen mit einem schwächeren Marktumfeld zu kämpfen hätten, eröffne die zunehmende Handelsaktivität von Privatanlegern selektive Aufwärtschancen für traditionelle Brokerhäuser, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)