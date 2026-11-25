Die Coinbase Aktie liefert ein Quartal, das man zweimal lesen muss. Die größte US-Kryptobörse steigerte den Nettogewinn im dritten Quartal 2026 um 66 Prozent auf 719 Millionen Dollar – während der Umsatz um 35 Prozent auf 1,22 Milliarden Dollar einbrach. Die Auflösung: Wertsteigerungen der eigenen Krypto-Bestände brachten einen bilanziellen Gewinn von 715 Millionen Dollar. Fast der gesamte Überschuss stammt also nicht aus dem Geschäft, sondern aus der Bilanz.
Coinbase Aktie: Gewinn plus 66 Prozent, Umsatz minus 35 Prozent – wie ein Bitcoin-Buchgewinn das Quartal rettet
Coinbase verdient 719 Millionen Dollar, obwohl das Handelsgeschäft einbricht. Der Grund liegt in der eigenen Krypto-Kasse. Was das für die Coinbase Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Der Handel schwächelt, die Kasse glänzt
Im klassischen Kryptohandel musste Coinbase weitere Rückgänge hinnehmen: Die Handelserlöse brachen um 44 Prozent ein, das Spot-Handelsvolumen sank gegenüber dem Vorquartal auf 135 Milliarden Dollar. Nach US-GAAP stand trotzdem ein Gewinn von 2,51 Dollar je Aktie in den Büchern. Aussagekräftiger ist der bereinigte Wert von 0,27 Dollar je Aktie – Analysten hatten hier einen Verlust von 0,23 Dollar erwartet. Das bereinigte EBITDA stieg zum Vorquartal um 60 Prozent auf 333 Millionen Dollar, auch dank eines harten Sparkurses.
Die Strategie
Weg vom Handel, hin zur „Everything Exchange“
Coinbase arbeitet daran, die Abhängigkeit von schwankenden Handelsgebühren zu senken. Abo- und Serviceerlöse – darunter das Stablecoin-Geschäft – machen inzwischen rund 49 Prozent der Nettoerlöse aus. Der Marktanteil im Kryptohandel stieg auf 10,7 Prozent, das vierte Quartal in Folge mit Zuwachs. Die noch jungen Prognosemärkte erreichten einen annualisierten Umsatz von mehr als 200 Millionen Dollar. Die Prognose für die bereinigten Jahresausgaben senkte das Management auf 4,15 bis 4,30 Milliarden Dollar. Am Tag der Zahlen notierte die Aktie dennoch gut 2 Prozent im Minus.
Die Coinbase Aktie bleibt ein Hebel auf den Kryptomarkt. Der Umbau zum breiteren Finanzhaus läuft – fertig ist er nicht.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Warum stieg der Gewinn trotz sinkendem Umsatz?
Weil die eigenen Krypto-Bestände im Wert stiegen. Das brachte einen bilanziellen Gewinn von 715 Millionen Dollar.
Wie abhängig ist Coinbase vom Handel?
Weniger als früher: Abo- und Serviceerlöse stehen inzwischen für rund 49 Prozent der Nettoerlöse.
Was ist die „Everything Exchange“?
Die Strategie, neben Kryptowährungen auch Derivate, Prognosemärkte und weitere Anlageklassen auf einer Plattform handelbar zu machen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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