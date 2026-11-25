Warum stieg der Gewinn trotz sinkendem Umsatz?

Weil die eigenen Krypto-Bestände im Wert stiegen. Das brachte einen bilanziellen Gewinn von 715 Millionen Dollar.

Wie abhängig ist Coinbase vom Handel?

Weniger als früher: Abo- und Serviceerlöse stehen inzwischen für rund 49 Prozent der Nettoerlöse.

Was ist die „Everything Exchange“?

Die Strategie, neben Kryptowährungen auch Derivate, Prognosemärkte und weitere Anlageklassen auf einer Plattform handelbar zu machen.