Laut den von CryptoTicker ausgewerteten Angaben des 10-Q sank der Gesamtumsatz im dritten Quartal 2026 auf 1,216 Milliarden Dollar nach 1,869 Milliarden im Vorjahr (minus 35 Prozent). Die Transaktionserlöse fielen von 1,046 Milliarden auf 590 Millionen Dollar, die Privatkunden-Erlöse von 844 auf 450 Millionen. Stablecoin-Erlöse gaben um 5,4 Prozent auf 307 Millionen nach.

Der Nettogewinn stieg auf 718,7 Millionen Dollar (Vorjahr: 432,6 Millionen), doch 715,0 Millionen davon stammen aus Bewertungsgewinnen der eigenen Krypto-Bestände. Operativ blieb wenig übrig: Trefis nennt für die letzten zwölf Monate ein Umsatzminus von 26,6 Prozent und eine operative Marge von 5,7 Prozent.