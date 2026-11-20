Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN, ISIN: US19260Q1076) hat laut Trefis fünf Handelstage in Folge im Minus beendet, zusammen 18,9 Prozent, und schloss am Mittwoch, 18. November, bei 110,51 Dollar, dem tiefsten Schlusskurs des vergangenen Jahres. Der Börsenwert sank um rund 6,8 Milliarden auf etwa 29,2 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn liegt das Papier mit 51,1 Prozent im Minus, der S&P 500 mit 8,1 Prozent im Plus. Der Bitcoin Kurs fiel am Freitag um 16:45 Uhr MEZ erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar (CoinGecko), was die Lage für Krypto-Aktien weiter belastet.
Coinbase Aktie: Fünf Verlusttage in Folge, Schlusskurs 110,51 Dollar, Quartalsumsatz minus 35 Prozent - Wie abhängig bleibt Coinbase vom Handelsvolumen?
Die Coinbase Aktie hat fünf Handelstage in Folge verloren und schloss am 18. November bei 110,51 Dollar, dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 35 Prozent, der Gewinn stammt fast vollständig aus Bewertungsgewinnen auf Krypto-Bestände. Was Bilanz, Bitcoin Kurs und Krypto-Handel für Coinbase bedeuten.
Die Zahlen
Was zeigen die Coinbase-Quartalszahlen – und woher kommt der Gewinn?
Laut den von CryptoTicker ausgewerteten Angaben des 10-Q sank der Gesamtumsatz im dritten Quartal 2026 auf 1,216 Milliarden Dollar nach 1,869 Milliarden im Vorjahr (minus 35 Prozent). Die Transaktionserlöse fielen von 1,046 Milliarden auf 590 Millionen Dollar, die Privatkunden-Erlöse von 844 auf 450 Millionen. Stablecoin-Erlöse gaben um 5,4 Prozent auf 307 Millionen nach.
Der Nettogewinn stieg auf 718,7 Millionen Dollar (Vorjahr: 432,6 Millionen), doch 715,0 Millionen davon stammen aus Bewertungsgewinnen der eigenen Krypto-Bestände. Operativ blieb wenig übrig: Trefis nennt für die letzten zwölf Monate ein Umsatzminus von 26,6 Prozent und eine operative Marge von 5,7 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Gesamterlöse
|1,216 Mrd. US-Dollar
|1,869 Mrd. US-Dollar
|Transaktionserlöse
|590 Mio. US-Dollar
|1,046 Mrd. US-Dollar
|Privatkunden-Erlöse
|450 Mio. US-Dollar
|844 Mio. US-Dollar
|Stablecoin-Erlöse
|307 Mio. US-Dollar
|rund 325 Mio. US-Dollar
|Nettogewinn
|718,7 Mio. US-Dollar
|432,6 Mio. US-Dollar
Zahlen laut Coinbase 10-Q, wie von CryptoTicker am 15.11.2026 wiedergegeben; nicht an der Originalquelle geprüft.
Quelle: CryptoTicker, 15.11.2026
Wie stark belastet der Bitcoin Kurs die Bilanz von Coinbase?
Zum 30. September hielt Coinbase 17.954 Bitcoin mit einem Einstand von 1,259 Milliarden Dollar (rund 70.120 Dollar je Bitcoin) sowie 152.649 Ether mit einem Einstand von 346 Millionen Dollar (rund 2.270 Dollar je Ether). Zum Bitcoin Kurs von 59.268 Dollar (17:07 Uhr MEZ) und einem Ether-Kurs von rund 1.644 Dollar wären die Bestände rechnerisch etwa 1,06 Milliarden und 251 Millionen Dollar wert, also rund 195 und 95 Millionen unter Einstand (eigene Rechnung, Bestände vom Quartalsende). Das zeigt: Die Bewertungsgewinne des dritten Quartals können sich bei fallenden Kursen umkehren.
Wie schneiden Krypto-Aktien im Vergleich ab?
|Aktie
|Schlusskurs 13.11.
|seit 1.10.
|Coinbase
|127,65
|-33 %
|Strategy
|111,62
|-30,5 %
|Robinhood
|77,86
|-30,0 %
Schlusskurse vom 13.11.2026 (US-Börsen, USD); Veränderung seit 1.10.2026.
Quelle: CryptoTicker, 15.11.2026
Coinbase fiel bis zum 18. November weiter auf 110,51 Dollar. Strategy steht zusätzlich wegen des MSCI-Ausschlusses zum 30. November im Fokus, die Strategy Aktie gilt als stärkster Bitcoin-Hebel am Markt.
FAQ: Antworten zur Coinbase Aktie
Wie hoch war der letzte Schlusskurs der Coinbase Aktie?
Laut Trefis 110,51 Dollar am 18. November 2026, der niedrigste Schluss der letzten zwölf Monate. Kurse vom 19. und 20. November liegen in den geprüften Quellen nicht vor.
Warum fällt die Coinbase Aktie?
Genannt werden schwächere Krypto-Handelsaktivität, ein Umsatzminus von 35 Prozent im dritten Quartal, Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und der sinkende Bitcoin Kurs.
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Wie viele Bitcoin hält Coinbase?
Zum 30. September 17.954 Bitcoin und 152.649 Ether im eigenen Bestand, laut 10-Q.
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