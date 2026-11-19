Die Coinbase Aktie (ISIN: US19260Q1076, FSE: 1QZ, NASDAQ: COIN) schloss am Montag, 16. November 2026, bei 119,84 US-Dollar und damit auf dem tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das Papier verlor an dem Tag 6,1 Prozent, bei einem Minus von 57,7 Prozent in zwölf Monaten und 30,8 Prozent in einem Monat (Trefis, 17.11.). Am Mittwoch um 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) notierte sie nur noch bei 114,71 Dollar (24/7 Wall St.). Der Auslöser ist der Bitcoin Kurs, der am Donnerstag um 07:42 Uhr MEZ bei 63.495 Dollar liegt (CryptoCompare via wallstreet-online).
Coinbase Aktie: Drei-Jahres-Tief bei 119,84 Dollar, Umsatz stagniert bei 1,2 Milliarden - Trägt die Wette auf Prediction Markets, wenn der Bitcoin Kurs weiter fällt?
Die Coinbase Aktie (COIN) schloss am Montag mit 119,84 Dollar auf einem 52-Wochen-Tief, 58 Prozent unter dem Stand von vor einem Jahr. Während der Bitcoin Kurs bei rund 63.500 Dollar um die 60.000er-Marke ringt, sinkt das Spot-Handelsvolumen und Prediction Markets sollen die Lücke füllen – eine Einordnung mit Zahlen.
Krypto-Aktie unter Druck
Warum fällt die Coinbase Aktie mit dem Bitcoin Kurs?
Es gab am Montag weder Zahlen noch eine SEC-Meldung – es war allein der Bitcoin Kurs.
Trefis nennt als Grund, dass Bitcoin an dem Tag auf den tiefsten Stand seit August gefallen ist und Zwangsverkäufe gehebelter Positionen ausgelöst hat. Der breite Markt war ebenfalls schwach: Der S&P 500 verlor 1,9 Prozent, der Nasdaq Composite 2,5 Prozent. Robinhood fiel um 7,4 Prozent, Bakkt um 9,8 Prozent. Coinbase verdient seinen Umsatz zu einem großen Teil mit Handelsgebühren, die mit Kursniveau und Volatilität schwanken. Im Q3 lag der Umsatz bei 1.216 Millionen Dollar und damit auf dem Niveau des zweiten Quartals, das Spot-Volumen im Krypto-Handel sank um 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal (Trefis, mit Verweis auf die Zahlen vom 29. Oktober).
Wie tragfähig ist die zweite Säule der Coinbase Aktie?
Etwa 49 Prozent des Nettoumsatzes stammen aus Abo- und Servicegeschäft, darunter Stablecoin-Erlöse. Dazu zählen die Erlöse aus dem Stablecoin USDC, den Circle ausgibt. Die Circle Aktie (Ticker CRCL) und Coinbase hängen damit aneinander. Zusätzlich hat Coinbase im Februar Prediction Markets gestartet; Trefis sieht sie als Puffer, der den Rückgang beim Spot-Handel teilweise ausgleicht. Das Papier bleibt dennoch hoch bewertet: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 5,6 gegenüber 3,2 im S&P 500. Die nächste Quartalszahl wird für Februar 2027 erwartet. Trefis nennt das Spot-Handelsvolumen als wichtigste Kennzahl.
|Wert
|Veränderung am 16.11.
|Hinweis
|Coinbase Aktie (COIN)
|-6,1%
|Schlusskurs 119,84 USD, 52-Wochen-Tief
|Robinhood (HOOD)
|-7,4%
|Krypto-Handel und Prediction Markets
|Bakkt
|-9,8%
|kleinere Krypto-Plattform
|PayPal
|unter 1%
|kaum Bewegung
|S&P 500
|-1,9%
|Gesamtmarkt
Tagesveränderung am Montag, 16.11.2026. Stand: Trefis, 17.11.2026.
Quelle: Trefis
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Strategy Aktie und Coinbase Aktie?
Die Strategy Aktie (MSTR) hält 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar (24/7 Wall St.). Bei 63.495 Dollar liegt der Bestand klar unter Einstand. Strategy soll am 30. November aus dem MSCI USA Index genommen werden. Coinbase ist anders aufgestellt: Das Unternehmen braucht kein Bitcoin-Kursplus, sondern Handelsumsätze. Fällt aber das Preisniveau, sinkt die Aktivität. Die Optionsmärkte schauen laut wallstreet-online bereits auf die 60.000-Dollar-Marke, was die Bitcoin-nahen Aktien zusätzlich unter Beobachtung stellt.
Welche Termine zählen für die Coinbase Aktie?
Kurzfristig bewegen der Bitcoin Kurs, die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember (am Markt gilt eine Erhöhung um 25 Basispunkte als wahrscheinlich, laut Kalshi rund 91 Prozent) und die täglichen ETF-Flows die Coinbase Aktie. Die Q4-Zahlen werden für Februar 2027 erwartet.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie hoch ist die Coinbase Aktie aktuell? Der letzte bestätigte Schlusskurs war am Montag, 16. November 2026, 119,84 Dollar (Trefis). Am Mittwoch um 10:02 Uhr New Yorker Zeit stand sie bei 114,71 Dollar (24/7 Wall St.).
Warum fällt die Coinbase Aktie? Nach Trefis wegen des Bitcoin Kurses, der auf den tiefsten Stand seit August fiel, und wegen sinkender Handelsvolumina.
Wie hängen Coinbase Aktie und Bitcoin zusammen? Coinbase verdient an Handelsumsätzen, die mit Kursniveau und Volatilität steigen oder fallen.
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab.
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