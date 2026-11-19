Trefis nennt als Grund, dass Bitcoin an dem Tag auf den tiefsten Stand seit August gefallen ist und Zwangsverkäufe gehebelter Positionen ausgelöst hat. Der breite Markt war ebenfalls schwach: Der S&P 500 verlor 1,9 Prozent, der Nasdaq Composite 2,5 Prozent. Robinhood fiel um 7,4 Prozent, Bakkt um 9,8 Prozent. Coinbase verdient seinen Umsatz zu einem großen Teil mit Handelsgebühren, die mit Kursniveau und Volatilität schwanken. Im Q3 lag der Umsatz bei 1.216 Millionen Dollar und damit auf dem Niveau des zweiten Quartals, das Spot-Volumen im Krypto-Handel sank um 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal (Trefis, mit Verweis auf die Zahlen vom 29. Oktober).