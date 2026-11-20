Nach Crypto Economy (20. November, 18:34 Uhr UTC), die Lookonchain zitiert, gingen am Freitag 5.400 Bitcoin (rund 331 Millionen Dollar) und 71.597 Ether (rund 125 Millionen Dollar) von BlackRock zugeordneten Adressen an Coinbase Prime. Der Bericht nennt keine Stellungnahme von BlackRock oder Coinbase. LiveBitcoinNews meldete dieselbe Bewegung bereits am frühen Nachmittag (13:55 Uhr UTC) und weist darauf hin, dass Wallet-Zuordnungen verzögert sein können und eine Einzahlung noch keine ausgeführte Verkaufsorder zeigt.

Es war nicht die erste solche Bewegung: Laut Crypto Economy folgten bereits am 18. November 4.482 Bitcoin (rund 287 Millionen Dollar) und 15.380 Ether (rund 27,7 Millionen Dollar) sowie am 13. November 2.100 Bitcoin (rund 145 Millionen Dollar) und 30.760 Ether (rund 60 Millionen Dollar). Die Dollarwerte sind Lookonchain-Angaben zum jeweiligen Kurs. Die Überschrift von Crypto Economy ordnet die Überweisungen der ETF-Verwahrung zu; das ist eine Lesart, kein belegter Sachverhalt.