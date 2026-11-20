Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN, ISIN US19260Q1076) schloss am Donnerstag bei 108,87 Dollar, dem tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr und nach sechs Verlusttagen in Folge (Trefis); ein Schlusskurs vom Freitag liegt uns nicht vor. Am selben Tag haben Wallets, die Lookonchain und Arkham-Labels BlackRock zuordnen, rund 456 Millionen Dollar in Bitcoin und Ether an Coinbase Prime überwiesen. Ob es eine Verwahrung, ein Umbau der Bestände oder der Vorlauf zu Verkäufen ist, belegt keine der Quellen.
Coinbase Aktie: BlackRock-Adressen schicken 456 Millionen Dollar in Bitcoin und Ether an Coinbase Prime, Schlusskurs 108,87 Dollar - Ist das Verwahrung oder der Auftakt zum Verkauf?
Von BlackRock zugeordnete Wallets haben laut Lookonchain am Freitag 5.400 Bitcoin und 71.597 Ether im Wert von rund 456 Millionen Dollar an Coinbase Prime überwiesen. Die Coinbase Aktie schloss am Donnerstag bei 108,87 Dollar, dem tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr. Was die Transfers bedeuten können und was nicht belegt ist.
Die Transfers
Was hat BlackRock an Coinbase Prime überwiesen – und was ist daran gesichert?
Nach Crypto Economy (20. November, 18:34 Uhr UTC), die Lookonchain zitiert, gingen am Freitag 5.400 Bitcoin (rund 331 Millionen Dollar) und 71.597 Ether (rund 125 Millionen Dollar) von BlackRock zugeordneten Adressen an Coinbase Prime. Der Bericht nennt keine Stellungnahme von BlackRock oder Coinbase. LiveBitcoinNews meldete dieselbe Bewegung bereits am frühen Nachmittag (13:55 Uhr UTC) und weist darauf hin, dass Wallet-Zuordnungen verzögert sein können und eine Einzahlung noch keine ausgeführte Verkaufsorder zeigt.
Es war nicht die erste solche Bewegung: Laut Crypto Economy folgten bereits am 18. November 4.482 Bitcoin (rund 287 Millionen Dollar) und 15.380 Ether (rund 27,7 Millionen Dollar) sowie am 13. November 2.100 Bitcoin (rund 145 Millionen Dollar) und 30.760 Ether (rund 60 Millionen Dollar). Die Dollarwerte sind Lookonchain-Angaben zum jeweiligen Kurs. Die Überschrift von Crypto Economy ordnet die Überweisungen der ETF-Verwahrung zu; das ist eine Lesart, kein belegter Sachverhalt.
|Datum
|Bitcoin
|Ether
|Wert gesamt
|13.11.
|2.100 BTC
|30.760 ETH
|rund 206 Mio. US-Dollar
|18.11.
|4.482 BTC
|15.380 ETH
|rund 315 Mio. US-Dollar
|20.11.
|5.400 BTC
|71.597 ETH
|rund 456 Mio. US-Dollar
BlackRock zugeordnete Adressen; Dollarwerte laut Quelle zum Zeitpunkt der Überweisung.
Quelle: Crypto Economy, 20.11.2026, nach Lookonchain
Wie hängen die Überweisungen mit den ETF-Abflüssen zusammen?
Zeitlich fallen die Transfers mit hohen Abflüssen aus den US-Krypto-ETFs zusammen. BlackRocks IBIT verlor am Donnerstag nach Farside-Daten 541,1 Millionen Dollar, bei Bitcoin-ETFs insgesamt 582,3 Millionen. BlackRocks Ether-ETF ETHA verlor am selben Tag 124,2 Millionen Dollar von insgesamt 131,2 Millionen bei den US-Ether-ETFs (crypto.news). Gibt ein ETF-Anbieter Coins an einen Verwahrer oder Händler ab, um Rücknahmen zu bedienen, könnte das so aussehen; ein Beleg dafür fehlt. Die Zahlen aus der Wallet-Analyse und die Farside-Flows laufen nicht zwingend im Gleichschritt.
Was bedeutet das für die Coinbase Aktie?
Coinbase verdient am Handel, an der Verwahrung und an Dienstleistungen für Institutionen. Fällt der Bitcoin Kurs und sinken die Umsätze im Handel, belastet das die Coinbase Aktie. Der Wert verlor in den sechs Handelstagen bis zum 19. November 20,1 Prozent, rund 7,2 Milliarden Dollar an Börsenwert, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum 5,8 Prozent nachgab (Trefis). Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 51,9 Prozent. Ein einzelner Transfer an Coinbase Prime ist keine Umsatzzahl; er zeigt, wie eng die Aktie mit der Infrastruktur der Krypto-ETFs verbunden ist. Bitcoin lag um 19:13 Uhr MEZ bei rund 58.400 Dollar, Ether bei rund 1.602 Dollar (CoinDesk).
FAQ: Antworten zur Coinbase Aktie
Wie hoch ist die Coinbase Aktie aktuell?
Die Coinbase Aktie schloss am 19. November 2026 bei 108,87 Dollar (Trefis). Ein Schlusskurs vom 20. November liegt uns nicht vor.
Was ist Coinbase Prime?
Coinbase Prime ist die Plattform von Coinbase für institutionelle Kunden mit Handel, Verwahrung und Finanzierung von Kryptowerten.
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Heißt die Überweisung, dass BlackRock Bitcoin verkauft?
Nein, das ist nicht belegt. Eine Einzahlung zeigt nach LiveBitcoinNews keine ausgeführte Verkaufsorder; weder BlackRock noch Coinbase haben sich geäußert.
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