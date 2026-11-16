Gleich mehrere Kräfte drücken. Laut Forbes zogen der Technologie-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen und Zwangsliquidationen von Long-Positionen den Bitcoin-Kurs nach unten. Am Wochenende wurden Positionen im Wert von rund 2 Milliarden Dollar glattgestellt. Hinzu kommt die Geldpolitik: Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ist laut Nexo-Manager Neil Steinhardt zu rund 92 Prozent eingepreist, der Dollar-Index notiert auf dem höchsten Stand seit April 2025. Für risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen ist das Gift.

Auch die Fondsanleger ziehen sich zurück. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut The Block in der Woche bis 7. November Abflüsse von 1,28 Milliarden Dollar – die schwächste Woche seit Ende Juni. Mit Coinbase fielen am Montag auch Strategy und Circle deutlich.