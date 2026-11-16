Wenn Bitcoin hustet, bekommt die Coinbase-Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076) Fieber. Am Montag fiel das Papier der größten US-Kryptobörse im Handelsverlauf um 6,27 Prozent auf 119,64 Dollar, vorbörslich lag das Minus zeitweise bei fast 8 Prozent. Damit notiert die Coinbase-Aktie unter ihrem bisherigen 52-Wochen-Tief von 125,38 Dollar. Auslöser ist der Ausverkauf am Kryptomarkt: Bitcoin war am Wochenende erstmals seit Juli unter 62.000 Dollar gefallen und pendelte am Montag um 64.000 Dollar.
Coinbase-Aktie: Bitcoin-Rutsch drückt den Kurs unter 120 Dollar – die Krypto-Börse im Härtetest
Die Coinbase-Aktie fällt mit dem Bitcoin-Kurs um gut 6 Prozent auf rund 120 Dollar und damit unter ihr 52-Wochen-Tief. Der Handelsumsatz bricht ein – trägt das Abo-Geschäft?
Steckbrief
- Unternehmen
- Coinbase Global, Inc.
- Ticker
- COIN (Nasdaq)
- ISIN
- US19260Q1076
- Kurs
- 119,64 $ (−6,27 %)
- Schluss 13.11.
- 127,65 $
- 52-Wochen-Spanne
- 125,38 – 303,96 $ (Stand 13.11.)
Stand: 16.11.2026, Nasdaq; Kurs im Handelsverlauf (15:09 UTC), kein Schlusskurs
COINCOIN
Der Auslöser
Warum fällt die Coinbase-Aktie heute?
Der Kryptomarkt erlebt den zweitschwächsten Novemberstart seit 2016. Bitcoin hat seit dem Hoch von 86.516 Dollar am 21. September rund ein Viertel verloren.
Gleich mehrere Kräfte drücken. Laut Forbes zogen der Technologie-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen und Zwangsliquidationen von Long-Positionen den Bitcoin-Kurs nach unten. Am Wochenende wurden Positionen im Wert von rund 2 Milliarden Dollar glattgestellt. Hinzu kommt die Geldpolitik: Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ist laut Nexo-Manager Neil Steinhardt zu rund 92 Prozent eingepreist, der Dollar-Index notiert auf dem höchsten Stand seit April 2025. Für risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen ist das Gift.
Auch die Fondsanleger ziehen sich zurück. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut The Block in der Woche bis 7. November Abflüsse von 1,28 Milliarden Dollar – die schwächste Woche seit Ende Juni. Mit Coinbase fielen am Montag auch Strategy und Circle deutlich.
Das Geschäftsmodell
Wie stark hängen die Coinbase-Quartalszahlen am Bitcoin-Kurs?
Sehr stark – das zeigte schon das dritte Quartal. Coinbase setzte laut den am 29. Oktober veröffentlichten Zahlen 1,22 Milliarden Dollar um, 35 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Transaktionserlöse brachen um 44 Prozent auf 590 Millionen Dollar ein.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Gesamtumsatz
|1,216 Mrd. $
|−35 %
|Transaktionserlöse
|590 Mio. $
|−44 %
|Abonnements & Dienstleistungen
|570 Mio. $
|−20 %
|Nettogewinn (GAAP)
|719 Mio. $
|–
|Bereinigtes EBITDA
|333 Mio. $
|–
Nettogewinn enthält rund 715 Mio. $ Bewertungsgewinne auf eigene Kryptobestände.
Quelle: Coinbase-Zahlen via Walnut Invest und edgeX
Der Nettogewinn von 719 Millionen Dollar wirkt solide, beruht aber fast vollständig auf Buchgewinnen aus eigenen Kryptobeständen von rund 715 Millionen Dollar. Für das vierte Quartal meldete Coinbase Transaktionserlöse von rund 165 Millionen Dollar bis zum 25. Oktober und erwartet bei Abonnements und Dienstleistungen 550 bis 630 Millionen Dollar. Seitdem ist der Bitcoin-Kurs weiter gefallen.
Der Puffer
Kann das Stablecoin-Geschäft Coinbase stabilisieren?
Hier liegt der strategische Hoffnungsträger. Die Erlöse aus Stablecoins, vor allem aus der Zusammenarbeit mit dem USDC-Emittenten Circle, beliefen sich im dritten Quartal auf 307 Millionen Dollar. Dieses Geschäft hängt weniger an der Handelsaktivität als an Zinsen und Stablecoin-Beständen – in Zeiten hoher Leitzinsen ein Vorteil. Insgesamt sanken die Abonnement- und Serviceerlöse aber ebenfalls um 20 Prozent. Der Puffer ist also da, aber er ist dünner geworden.
Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Coinbase-Aktie?
Die Wall Street ist deutlich vorsichtiger geworden:
Morgan Stanley
Analyst Michael Cyprys senkte das Kursziel laut Cointelegraph am 2. November von 258 auf 120 Dollar – ungefähr auf den aktuellen Kurs.
B. Riley
Kürzte das Ziel am 12. November von 203 auf 150 Dollar und bleibt bei „Neutral“.
Citi
Stufte Mitte Oktober mit „Buy“ und einem Ziel von 230 Dollar ein – noch vor den Q3-Zahlen.
Was kommt als Nächstes für die Coinbase-Aktie?
Die Richtung bestimmt kurzfristig der Gesamtmarkt. Am Dienstag berichtet Nvidia, am Donnerstag startet der Anthropic-Börsengang – beide gelten als Stimmungstest für risikofreudige Anleger. Am Optionsmarkt rechnen Händler laut Forbes mit einem möglichen weiteren Rückgang von Bitcoin in Richtung 58.000 Dollar. Für Coinbase zählt zudem jede Woche, wie sich die Handelsvolumina im laufenden Quartal entwickeln.
Häufige Fragen zur Coinbase-Aktie
Warum fällt die Coinbase-Aktie? Bitcoin ist am Wochenende erstmals seit Juli unter 62.000 Dollar gefallen; Coinbase hängt stark an den Handelsvolumina am Kryptomarkt.
Wie hat Coinbase im dritten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz sank um 35 Prozent auf 1,22 Milliarden Dollar, die Transaktionserlöse um 44 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten für Coinbase? Morgan Stanley nennt 120 Dollar, B. Riley 150 Dollar, Citi zuletzt 230 Dollar.
Was sind Stablecoin-Erlöse? Einnahmen aus Stablecoins wie USDC, vor allem Zinserträge auf die Reserven; bei Coinbase zuletzt 307 Millionen Dollar im Quartal.
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