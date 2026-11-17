Die Coinbase Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076) findet auch am Dienstag keinen Halt: Zur Mittagszeit in New York notierte das Papier an der Nasdaq bei rund 115,39 Dollar, etwa 3,7 Prozent unter dem Montagsschluss. Im Tagesverlauf fiel die Aktie bis auf 114,11 Dollar und damit unter das erst am Montag markierte 52-Wochen-Tief von 117,32 Dollar. Dabei hatte die größte US-Kryptobörse an diesem Tag eigentlich eine Wachstumsgeschichte zu erzählen: Ab sofort können Kunden in den USA ihr Coinbase-Konto mit ChatGPT verbinden und Bitcoin, andere Kryptowährungen sowie US-Aktien per Chat handeln. Doch solange der Bitcoin Kurs um 64.000 Dollar pendelt und das Handelsvolumen schrumpft, zählt für Anleger vor allem eines: das Kerngeschäft.
Coinbase Aktie: Bitcoin-Handel jetzt direkt in ChatGPT, doch der Kurs rutscht unter das Jahrestief – rettet die KI das Krypto-Geschäft?
Coinbase startet am Dienstag eine App für ChatGPT, mit der US-Kunden Bitcoin, andere Kryptowährungen und Aktien per Chat handeln können. Die Börse reagiert kühl: Die Coinbase Aktie fällt im US-Handel weiter und rutscht zeitweise unter das 52-Wochen-Tief vom Montag. Warum der KI-Vorstoß strategisch klug ist – und warum er das Kernproblem nicht sofort löst.
Der Auslöser
Was kann die Coinbase-App in ChatGPT?
Coinbase setzt auf einen neuen Vertriebskanal: den KI-Assistenten, mit dem Hunderte Millionen Menschen ohnehin täglich arbeiten.
Laut Bitcoin Magazine ging die Anwendung am Dienstag an den Start, zunächst nur für Nutzer in den USA. Wer sein Coinbase-Konto mit ChatGPT verknüpft, kann im Chat seinen Depotstand abfragen und Aufträge erteilen – für mehr als 900 Krypto-Handelspaare, für US-Aktien und für Terminkontrakte mit festem Verfallsdatum. Jeder Auftrag muss vom Nutzer über eine Bestätigungskarte freigegeben werden, die Gebühren entsprechen denen von Coinbase Advanced Trade. Coinbase-Chef Brian Armstrong warb damit, dass ab sofort jeder ChatGPT-Nutzer sein Konto anbinden könne. Gleichzeitig weist Coinbase ausdrücklich darauf hin, dass KI-Agenten Fehler machen können. Der Schritt ist Teil einer größeren Strategie: Bereits im Juni hatte Coinbase Werkzeuge für KI-Agenten gestartet, am 11. November folgten Kontrollfunktionen, mit denen Nutzer festlegen, was ein Agent darf.
Einschätzung der Redaktion: Strategisch ist der Schritt folgerichtig. Wer Handelsaufträge dort abholt, wo Nutzer ohnehin Fragen stellen, senkt die Hürde für Gelegenheitsanleger – genau die Kundengruppe, die Coinbase in Bärenmärkten verliert. Kurzfristig wird ein neuer Kanal aber kaum ausgleichen, was der fallende Bitcoin Kurs an Handelsvolumen kostet.
Das Kernproblem
Warum fällt die Coinbase Aktie trotz neuer Produkte?
Die Antwort steht in den Zahlen zum dritten Quartal. Der Umsatz lag bei 1,216 Milliarden Dollar, 35 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Transaktionserlöse, also die Gebühren aus dem Handel, brachen um 44 Prozent auf 590 Millionen Dollar ein. Getragen wird Coinbase inzwischen von wiederkehrenden Erlösen aus Abonnements und Diensten von 570 Millionen Dollar, darunter rund 307 Millionen Dollar aus dem Stablecoin USDC. Für das vierte Quartal hatte Coinbase bis zum 25. Oktober Transaktionserlöse von rund 165 Millionen Dollar gemeldet, ausdrücklich nicht zum Hochrechnen gedacht. Für Abonnements und Dienste peilt das Management 550 bis 630 Millionen Dollar an. Der ausgewiesene Gewinn von 719 Millionen Dollar bestand fast vollständig aus Buchgewinnen auf eigene Kryptobestände – bei fallenden Kursen ein Posten, der sich umdreht.
Das Umfeld verschärft beides. Der Bitcoin Kurs hat in sieben Tagen rund 14 Prozent verloren, die Märkte preisen eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein. Gleichzeitig schrumpft laut CoinDesk das Angebot an Stablecoins so schnell wie seit 2022 nicht mehr – weniger USDC im Umlauf heißt weniger Zinsertrag für Coinbase. Vom Rekordschluss bei 419,78 Dollar im Juli 2025 ist die Coinbase Aktie damit rund 72 Prozent entfernt (eigene Rechnung).
|Kennzahl
|Wert
|Coinbase Aktie (Nasdaq, Dienstag)
|rund 115,39 $
|Schlusskurs Montag
|119,84 $ (−6,1 %)
|Seit Jahresbeginn (bis Montag)
|−47 %
|Rekordschluss (18.07.2025)
|419,78 $
|Umsatz Q3 2026
|1,216 Mrd. $ (−35 %)
|Transaktionserlöse Q3 2026
|590 Mio. $ (−44 %)
|Abonnements und Dienste Q3 2026
|570 Mio. $
Kurs laut Robinhood.com am 17.11.2026 (Mittag New York). Veränderungen und Abstand: eigene Rechnung.
Quelle: Robinhood.com, Trefis, Investing.com, CryptoTicker, Exec Edge/Finviz, The Block
Die Chancen
Was spricht langfristig für das Geschäftsmodell von Coinbase?
Coinbase baut abseits des Handels Standbeine auf, die weniger vom Bitcoin Kurs abhängen. Anfang November erhielt die Tochter Coinbase National Trust Company laut Decrypt die endgültige Genehmigung der US-Bankenaufsicht OCC für eine bundesweite Treuhandbank-Lizenz – für die Verwahrung von Kryptowerten institutioneller Kunden, ohne Einlagen von Privatkunden. Zuvor hatten Circle und Ripple ähnliche Lizenzen erhalten. Dazu kommen Erlöse aus Derivaten, Prognosemärkten und dem Stablecoin-Geschäft. Die ChatGPT-App passt in dieses Bild: Coinbase will nicht nur Börse sein, sondern die Infrastruktur, über die Menschen und Maschinen mit Kryptowerten und Aktien handeln.
Termine
Worauf müssen Anleger der Coinbase Aktie jetzt achten?
Heute Abend: Nvidia-Zahlen
Krypto-Aktien handeln seit Wochen im Gleichschritt mit Tech-Werten.
Mittwoch: Protokoll der Fed-Sitzung
Zinssignale wirken auf Bitcoin Kurs und USDC-Zinserträge gleichermaßen.
Nutzung der ChatGPT-App
Erste Signale, ob der KI-Kanal neue Kunden bringt, dürften mit den Zahlen zum vierten Quartal im Februar 2027 kommen.
Stablecoin-Umlauf
Schrumpft USDC weiter, sinken die wiederkehrenden Erlöse.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie steht die Coinbase Aktie am 17. November 2026?
Zur Mittagszeit in New York notierte die Aktie bei rund 115,39 Dollar, etwa 3,7 Prozent unter dem Vortag. Das Tagestief lag bei 114,11 Dollar.
Was kann die Coinbase-App in ChatGPT?
US-Nutzer können ihr Coinbase-Konto verbinden, ihr Depot abfragen und über 900 Krypto-Paare, US-Aktien und Futures handeln. Jeder Auftrag muss bestätigt werden.
Warum fällt die Coinbase Aktie trotz der ChatGPT-App?
Der Bitcoin Kurs ist stark gefallen, die Transaktionserlöse sind um 44 Prozent eingebrochen, und der Stablecoin-Umlauf schrumpft. Ein neuer Vertriebskanal ändert daran kurzfristig wenig.
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind der Bitcoin Kurs, das Handelsvolumen und die Entwicklung des USDC-Umlaufs.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.