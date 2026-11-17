Coinbase Aktie am Dienstag an der Nasdaq, rund −3,7 % zum Vortag rund 115,39 $

Tagestief am Dienstag, unter dem 52-Wochen-Tief vom Montag (117,32 $) 114,11 $

Transaktionserlöse im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr −44 %