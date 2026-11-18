Coinbase versucht, sich unabhängiger vom Bitcoin-Handel zu machen. Am 16. November veröffentlichte die Börse gemeinsam mit dem Finanzdienstleister Broadridge einen Standard für tokenisierte Aktien, der Hauptversammlungsmitteilungen und Kapitalmaßnahmen auf der Blockchain abbilden soll – auf Coinbases eigenem Netzwerk Base, Ethereum und weiteren Blockchains. Anfang November erhielt die Treuhandgesellschaft Coinbase National Trust Company die endgültige Zulassung der US-Bankenaufsicht OCC. Über die Tochter Deribit können zudem KI-Agenten rund um die Uhr Krypto-Derivate handeln. Das Geschäft mit Prognosemärkten überschritt laut Coinbase im dritten Quartal eine Jahresrate von 200 Millionen Dollar Umsatz.

Regulatorisch fehlt dagegen der große Wurf: Das US-Marktstrukturgesetz CLARITY Act scheiterte im September im Senat an einer Verfahrensabstimmung, ein neuer Termin steht nicht fest.