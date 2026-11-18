Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) kommt nicht zur Ruhe: Am Dienstag schloss das Papier an der Nasdaq bei 115,02 Dollar, ein Minus von 4,0 Prozent nach bereits 6,1 Prozent Verlust am Montag. Damit notiert die größte US-Kryptobörse so tief wie seit rund drei Jahren nicht mehr. Auslöser bleibt die Schwäche von Bitcoin, das am Mittwochmorgen um 8:30 Uhr MEZ laut CoinMarketCap bei 64.597 Dollar stand. Brisant ist das Timing: Seit Montag, dem 16. November, darf Coinbase-Chef Brian Armstrong über einen vorab festgelegten Handelsplan bis zu 8,17 Millionen Aktien verkaufen. Gleichzeitig nutzt Cathie Woods ARK Invest den Kursrutsch zum Zukauf.
Coinbase Aktie: Armstrongs Verkaufsplan läuft an, Cathie Wood kauft nach – wer liegt beim Drei-Jahres-Tief richtig?
Die Coinbase Aktie hat seit Jahresbeginn rund die Hälfte ihres Werts verloren und schloss am Dienstag bei 115,02 Dollar. Ausgerechnet jetzt darf Gründer Brian Armstrong über einen vorab festgelegten Plan Millionen Aktien verkaufen – während ARK Invest zukauft. Was der Bitcoin-Winter für das Geschäftsmodell der größten US-Kryptobörse bedeutet.
Der Kursverlauf
Wie tief ist die Coinbase Aktie gefallen?
Für Coinbase ist 2026 ein Jahr zum Vergessen. Die Aktie hat sich seit Januar etwa halbiert und ist weit von ihrem Rekord entfernt.
Bereits nach dem Montagsschluss lag die Coinbase Aktie laut Trefis 49,1 Prozent unter ihrem Stand vom Jahresbeginn, auf zwölf Monate betrug das Minus 57,7 Prozent. Vom Rekordschluss bei 419,78 Dollar im Juli 2025 ist das Papier rund 73 Prozent entfernt. Seit Ende Oktober reiht sich ein schwerer Verlusttag an den nächsten: minus 10,6 Prozent am 30. Oktober nach den Quartalszahlen, minus 9,7 Prozent am 5. November und nun zwei weitere Abschläge zu Wochenbeginn. Nachbörslich erholte sich die Aktie am Dienstag leicht auf 116,43 Dollar.
Die Erklärung ist eng mit Bitcoin verknüpft. Der Bitcoin Kurs hat sich vom Rekord bei gut 126.000 Dollar fast halbiert, die Spot-Bitcoin-ETFs verlieren Geld, und der Hebel im Derivatemarkt ist auf den tiefsten Stand seit Ende 2024 gefallen. Für eine Börse heißt das: weniger Handel, weniger Gebühren.
Das Geschäft
Wie stark hängt die Coinbase Aktie am Bitcoin Handel?
Im dritten Quartal setzte Coinbase netto 1,16 Milliarden Dollar um, 34 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Transaktionserlöse, also die Gebühren aus dem Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen, lagen bei 590,2 Millionen Dollar. Fast ebenso viel, 570,2 Millionen Dollar, kam inzwischen aus Abonnements und Dienstleistungen – darunter Zinserträge aus dem Stablecoin USDC, Staking und das Abo-Angebot Coinbase One. Der ausgewiesene Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar beruhte laut Cryptoticker zum größten Teil auf Buchgewinnen aus Kryptobeständen. Für das vierte Quartal meldete Coinbase Transaktionserlöse von rund 165 Millionen Dollar bis zum 25. Oktober, warnte aber davor, diese Zahl hochzurechnen. Die Kursverluste seither dürften das Handelsvolumen weiter gedämpft haben – das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Unternehmensangabe.
Die gute Nachricht: Knapp die Hälfte der Erlöse hängt nicht mehr direkt am Handel. Die schlechte: Auch diese Erlöse schrumpfen, wenn Anleger Kryptowerte verkaufen und Stablecoins abziehen. Zudem hält Coinbase selbst 17.954 Bitcoin, die zum 30. September für 1,26 Milliarden Dollar angeschafft worden waren – beim aktuellen Bitcoin Kurs liegt der Bestand unter Einstand und belastet im vierten Quartal das Ergebnis.
Die Insider
Was bedeutet Armstrongs Verkaufsplan für die Coinbase Aktie?
Mit den Quartalszahlen hatte Coinbase offengelegt, dass drei Insider sogenannte 10b5-1-Pläne vereinbart haben. Solche Pläne legen Verkäufe vorab fest, um den Vorwurf des Insiderhandels zu vermeiden. Brian Armstrong darf demnach vom 16. November 2026 bis zum 22. Oktober 2027 bis zu 8.167.446 Aktien verkaufen. Verwaltungsratsmitglied Fred Ehrsam folgt ab dem 7. Dezember mit bis zu 3,87 Millionen Aktien, Managerin Emilie Choi ab dem 4. Januar mit bis zu 1,56 Millionen Aktien. Zusammen sind das bis zu 13,6 Millionen Aktien – beim aktuellen Kurs ein Volumen von gut 1,5 Milliarden Dollar. Ob und wann tatsächlich verkauft wird, ist offen; die Pläne setzen Höchstmengen, keine Pflicht.
Auf der Gegenseite steht ARK Invest. Die Fondsgesellschaft von Cathie Wood kaufte am Montag laut CoinCentral 53.760 Coinbase-Aktien für rund 6,4 Millionen Dollar und stockte zugleich bei Circle und Block auf. Gemessen an Armstrongs möglichem Verkaufsvolumen ist das wenig, als Signal aber bemerkenswert: Ein großer Wachstumsinvestor setzt auf eine Erholung der Krypto-Aktien, während der Gründer Kasse machen darf.
Die Perspektive
Welche neuen Geschäfte sollen Coinbase tragen?
Coinbase versucht, sich unabhängiger vom Bitcoin-Handel zu machen. Am 16. November veröffentlichte die Börse gemeinsam mit dem Finanzdienstleister Broadridge einen Standard für tokenisierte Aktien, der Hauptversammlungsmitteilungen und Kapitalmaßnahmen auf der Blockchain abbilden soll – auf Coinbases eigenem Netzwerk Base, Ethereum und weiteren Blockchains. Anfang November erhielt die Treuhandgesellschaft Coinbase National Trust Company die endgültige Zulassung der US-Bankenaufsicht OCC. Über die Tochter Deribit können zudem KI-Agenten rund um die Uhr Krypto-Derivate handeln. Das Geschäft mit Prognosemärkten überschritt laut Coinbase im dritten Quartal eine Jahresrate von 200 Millionen Dollar Umsatz.
Regulatorisch fehlt dagegen der große Wurf: Das US-Marktstrukturgesetz CLARITY Act scheiterte im September im Senat an einer Verfahrensabstimmung, ein neuer Termin steht nicht fest.
Der Kalender
Welche Termine zählen für Coinbase jetzt?
Mittwoch, 18.11., 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober.
Donnerstag, 19.11.: Anhörung der Kandidaten für die US-Börsenaufsicht SEC im Bankenausschuss des Senats.
Montag, 7.12.: Ehrsams Verkaufsplan kann starten.
Mittwoch, 9.12.: Zinsentscheid der Fed.
Montag, 4.1.2027: Chois Verkaufsplan kann starten.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Warum fällt die Coinbase Aktie?
Der Bitcoin Kurs hat sich vom Rekord fast halbiert, ETF-Anleger ziehen Geld ab und der Kryptomarkt handelt weniger. Das drückt die Gebühreneinnahmen der Börse.
Verkauft Brian Armstrong Coinbase-Aktien?
Sein vorab festgelegter Plan erlaubt seit dem 16. November Verkäufe von bis zu 8,17 Millionen Aktien bis Oktober 2027. Tatsächliche Verkäufe werden über Pflichtmitteilungen bekannt.
Wie viel Bitcoin hält Coinbase?
Zum 30. September hielt Coinbase 17.954 Bitcoin, angeschafft für 1,26 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Coinbase Aktie Prognose?
aktiencheck.de gibt keine Prognose ab. Wichtig sind der Bitcoin Kurs, die Handelsvolumina im vierten Quartal und mögliche Insiderverkäufe.
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