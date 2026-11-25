Vor knapp einem Jahr kostete die Coinbase Aktie 277,36 Dollar. Am Dienstag schloss sie bei 102,35 Dollar, ein Tagesminus von 5,92 Prozent und nur wenige Cent über dem Ein-Jahres-Tief von 101,97 Dollar. Berichte vom Mittwoch sprechen von weiterem Druck; ein offizieller Schlusskurs lag der Redaktion bis zum Abend nicht vor. Sicher ist, was den Kurs treibt: Der Bitcoin fiel am Mittwoch bis auf rund 58.900 Dollar, und der Stimmungsindex für den Kryptomarkt steht bei 13 von 100 Punkten, im Bereich extremer Angst.
Coinbase Aktie: 63 Prozent unter dem Rekord, Bitcoin unter 59.000 Dollar – wie viel Krypto-Winter steckt schon im Kurs?
Die Coinbase Aktie schloss am Dienstag bei 102,35 Dollar, knapp über ihrem Ein-Jahres-Tief. Am Mittwoch fiel Bitcoin bis auf rund 58.900 Dollar. Warum die größte US-Kryptobörse doppelt unter dem Abverkauf leidet.
Das Geschäftsmodell
Fallende Kurse treffen Coinbase zweimal
Coinbase verdient den Großteil seines Geldes an Handelsgebühren. Fällt der Kryptomarkt, sinkt erstens der Wert der verwahrten Vermögen und zweitens die Lust der Kunden am Handeln. Im dritten Quartal ging der Transaktionsumsatz um 43 Prozent auf 590,2 Millionen Dollar zurück. Immerhin kehrte das Unternehmen nach drei Verlustquartalen in die Gewinnzone zurück.
Auffällig ist die Art des Kursrückgangs. Das Handelsvolumen der Aktie lag am Dienstag mit rund 7,2 Millionen Stück unter dem Durchschnitt von 9,5 Millionen. Das spricht gegen Panik und für ein stetiges Abgeben.
Der Umbau
Kredite und tokenisierte Aktien sollen unabhängiger machen
Das Management versucht, die Abhängigkeit vom Handel zu verringern. Das Kreditprodukt Coinbase Borrow wird auf alle 50 US-Bundesstaaten ausgeweitet, nachdem New York die Genehmigung erteilt hat. Hinzu kommt eine Zusammenarbeit für tokenisierte US-Aktien auf der hauseigenen Blockchain Base. Wie viel diese Dienste zum Umsatz beitragen, ist bislang nicht belegt.
Kurzfristig bestimmt der Markt. Bitcoin-Fonds verzeichneten sechs Tage in Folge Abflüsse von zusammen 2,6 Milliarden Dollar. Solange Geld aus dem Sektor abfließt, bleibt das Handelsvolumen schwach. Kryptowerte und Krypto-Aktien schwanken sehr stark; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Die Coinbase Aktie ist ein Hebel auf die Stimmung am Kryptomarkt. In guten Zeiten verstärkt sie die Gewinne, in schlechten die Verluste. Derzeit sind die Zeiten schlecht.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie hoch steht die Coinbase Aktie?
Am 24. November 2026 schloss sie bei 102,35 Dollar. Ein Schlusskurs vom 25. November lag der Redaktion nicht vor.
Warum fällt die Coinbase Aktie?
Hauptgrund ist der Abverkauf am Kryptomarkt, der Handelsvolumen und Gebühreneinnahmen belastet.
Wie hängen Coinbase Aktie und Bitcoin zusammen?
Sehr eng. Handelsvolumen, Verwahrvermögen und Anlegerstimmung folgen meist dem Bitcoin-Kurs.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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