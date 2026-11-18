Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) schloss zuletzt am 13. November bei 127,65 US-Dollar, ein Tagesminus von 2,31 Prozent; die Spanne der vergangenen 52 Wochen reicht von 125,38 bis 303,96 Dollar (Quelle: stockanalysis.com). Das Papier steht damit am unteren Rand dieser Spanne. Hinter dem Kurs liegt eine Frage, die für alle Krypto-Aktien gilt: Wie viel vom Geschäft hängt noch am Bitcoin Kurs, und was trägt, wenn der Handel nachlässt?
Coinbase Aktie: 307 Millionen Dollar Stablecoin-Erlöse hängen an Circle, Handelsgeschäft schrumpft um 44 Prozent – wie tragfähig ist die zweite Säule?
Coinbase verdient im dritten Quartal 307 Millionen Dollar mit Stablecoins, während die Transaktionserlöse um 44 Prozent einbrechen. Die Coinbase Aktie notierte zuletzt bei 127,65 Dollar. Warum Bitcoin, USDC und Circle zusammengehören.
Die Zahlen
Wie schlägt sich Coinbase im dritten Quartal?
Der Umsatz lag laut TIKR bei 1,22 Milliarden Dollar, die Transaktionserlöse sanken um 44 Prozent auf 590 Millionen Dollar. Der Nettogewinn von rund 719 Millionen Dollar stammt fast vollständig aus Krypto-Investmentgewinnen von etwa 715 Millionen Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag nach Angaben von The Coin Republic bei 2,51 Dollar. Das Kerngeschäft Handel schrumpft, der Gewinn kommt aus Bewertungseffekten – das ist die Schwachstelle der Bilanz.
Die zweite Säule
Warum sind Stablecoin-Erlöse für Coinbase so wichtig?
Im Gegenzug wächst das Stablecoin-Geschäft: Coinbase erzielte im dritten Quartal 307 Millionen Dollar Stablecoin-Erlöse, 5 Prozent mehr als im Vorquartal. Das durchschnittliche USDC-Guthaben in Coinbase-Produkten lag bei 22 Milliarden Dollar, ein Plus von 49 Prozent zum Vorjahr (TIKR). Coinbase erhielt 2025 rund 1,4 Milliarden Dollar der 2,6 Milliarden Dollar Reserveerträge von Circle, dem Herausgeber von USDC. Die Einnahmen hängen also direkt an der Circle Aktie und am Zinsniveau, das die Reserven abwirft.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Coinbase Stablecoin-Erlöse
|307 Mio. $
|Q3 2026
|USDC in Coinbase-Produkten (Durchschnitt)
|22 Mrd. $
|Q3 2026
|Reserveerträge von Circle an Coinbase
|1,4 Mrd. $ (von 2,6 Mrd. $)
|2025
|USDC im Umlauf
|73,9 Mrd. $
|Ende Sept. 2026
|USDC im Umlauf
|70,6 Mrd. $
|7.11.2026
|Reserverendite Circle
|3,5 % (–61 Basispunkte)
|Q3 2026
Zahlen aus verschiedenen Quellen und Zeiträumen.
Quelle: TIKR, GNcrypto (DefiLlama), CoinDesk
Das Risiko
Was passiert, wenn das Stablecoin-Angebot weiter schrumpft?
Genau hier liegt das Risiko. Das gesamte Stablecoin-Angebot fiel in der Woche bis zum 7. November um 6,66 Milliarden auf 292,31 Milliarden Dollar, der größte Wochenrückgang des Jahres (GNcrypto, DefiLlama-Daten). In 30 Tagen waren es 15,03 Milliarden Dollar. Der USDC-Umlauf sank allein seit Ende September von 74,58 auf 70,60 Milliarden Dollar. Zugleich ging die Reserverendite von Circle laut CoinDesk um 61 Basispunkte auf 3,5 Prozent zurück. Weniger USDC und weniger Rendite bedeuten weniger Erlöse für beide Seiten. Die Circle Aktie notierte am 18. November um 13:49 Uhr New Yorker Zeit (19:49 Uhr MEZ) bei 53,75 Dollar, minus 1,61 Prozent (Widget der Motley-Fool-Seite).
Was bedeutet das für Bitcoin und andere Krypto-Aktien?
Coinbase bleibt trotz Stablecoins ein Bitcoin-Wert: Der Bitcoin Kurs lag am Mittag bei rund 64.100 Dollar, gut 13 Prozent unter dem Stand von vor sieben Tagen. Das Unternehmen hält nach Angaben von The Coin Republic selbst rund 18.000 Bitcoin in der Bilanz. Zudem laufen seit dem 16. November Verkaufspläne von Vorstand und Insidern über bis zu 13,6 Millionen Aktien (SEC-Meldung nach Rule 10b5-1; abgeschlossene Verkäufe sind nicht belegt). Wer Krypto-Aktien vergleicht, findet bei Coinbase damit drei Treiber: Handelsvolumen, Stablecoin-Erträge und Krypto-Bestand.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie hoch ist die Coinbase Aktie? Der letzte belegte Schlusskurs vom 13. November lag bei 127,65 Dollar.
Wie verdient Coinbase an Stablecoins? Über einen Anteil an den Reserveerträgen von Circle für USDC in Coinbase-Produkten.
Wie hängt Coinbase mit Circle zusammen? Coinbase erhielt 2025 rund 1,4 Milliarden Dollar von 2,6 Milliarden Dollar Reserveerträgen.
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab.
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