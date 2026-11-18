Coinbase bleibt trotz Stablecoins ein Bitcoin-Wert: Der Bitcoin Kurs lag am Mittag bei rund 64.100 Dollar, gut 13 Prozent unter dem Stand von vor sieben Tagen. Das Unternehmen hält nach Angaben von The Coin Republic selbst rund 18.000 Bitcoin in der Bilanz. Zudem laufen seit dem 16. November Verkaufspläne von Vorstand und Insidern über bis zu 13,6 Millionen Aktien (SEC-Meldung nach Rule 10b5-1; abgeschlossene Verkäufe sind nicht belegt). Wer Krypto-Aktien vergleicht, findet bei Coinbase damit drei Treiber: Handelsvolumen, Stablecoin-Erträge und Krypto-Bestand.