Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) schloss am Mittwoch bei 110,51 Dollar und verlor 3,9 Prozent (Nasdaq, Schluss 18. November, New Yorker Zeit). Mit dem Bitcoin Kurs unter 64.000 Dollar kommt die größte US-Kryptobörse erneut unter Druck. Am 16. November hatte COIN bei 119,84 Dollar geschlossen, ein Zwölfmonatstief; seither ging es nochmals rund acht Prozent nach unten. Der Auslöser ist der Markt: Fed-Zinsangst, ETF-Abflüsse und die Angst vor weiteren Zwangsverkäufen gehebelter Positionen.
Coinbase Aktie: 110,51 Dollar nach Minus von 3,9 Prozent, Handelserlöse brechen ein – reicht Bitcoin-Bestand als Polster?
Die Coinbase Aktie schloss am Mittwoch bei 110,51 Dollar und notiert weit unter dem Niveau vom Jahresbeginn. Im dritten Quartal fielen die Transaktionserlöse um 44 Prozent, der Gewinn kam fast nur aus Bewertungsgewinnen auf Krypto-Bestände.
Die Zahlen
Warum verdient die Coinbase Aktie weniger am Handel?
Der dritte Quartalsbericht vom 29. Oktober zeigt das Dilemma. Der Umsatz fiel auf 1,216 Milliarden Dollar, nach 1,869 Milliarden im Vorjahr (–35 Prozent). Die Transaktionserlöse sanken auf 590 Millionen Dollar, nach 1.046 Millionen (–43,6 Prozent), bei Privatkunden von 844 auf 450 Millionen Dollar. Die Stablecoin-Erlöse blieben mit 307 Millionen Dollar fast stabil (–5,4 Prozent). Das spot-Handelsvolumen mit Kryptowerten lag etwa 10 Prozent unter dem zweiten Quartal; Prognosemärkte, die Coinbase seit Februar 2026 anbietet, glichen laut Bericht einen Teil aus.
Auffällig: Der Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar (Vorjahr 432,6 Millionen) stammt zu 715 Millionen Dollar aus Bewertungsgewinnen auf eigene Krypto-Bestände. Das operative Geschäft hat das Ergebnis also nicht getragen.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr
|Gesamterlöse
|1,216 Mrd. $
|1,869 Mrd. $
|Transaktionserlöse
|590 Mio. $
|1.046 Mio. $
|Stablecoin-Erlöse
|307 Mio. $
|rund 325 Mio. $
|Nettogewinn
|718,7 Mio. $
|432,6 Mio. $
|Bewertungsgewinn auf Krypto
|715 Mio. $
|–
Zahlen aus dem 10-Q vom 29.10.2026, Bewertungsstichtag der Bestände 30.09.2026.
Quelle: Coinbase 10-Q Q3 2026
Die Bilanz
Wie viel Bitcoin hält Coinbase, und was ist er heute wert?
Zum 30. September hielt Coinbase 17.954 Bitcoin (Anschaffungskosten 1,259 Milliarden Dollar, rund 70.120 Dollar je Bitcoin) und 152.649 Ether (Anschaffungskosten 346 Millionen Dollar). Der Buchwert lag damals bei 1,501 Milliarden Dollar für Bitcoin und 410 Millionen Dollar für Ether. Bei einem Bitcoin Kurs von rund 63.700 Dollar ergibt sich für den Bitcoin-Bestand ein Wert von etwa 1,14 Milliarden Dollar, also rund 120 Millionen unter den Anschaffungskosten. Neue Bewertungsverluste im vierten Quartal sind damit absehbar, zumal Ether bei rund 1.800 Dollar notiert.
Die Branche
Wie schlägt sich die Coinbase Aktie gegen Strategy Aktie und Robinhood?
Am 16. November verlor COIN 6,1 Prozent, Robinhood 7,4 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten steht Coinbase bei –57,7 Prozent, seit Jahresbeginn bei rund –51 Prozent. Die Strategy Aktie verlor am Mittwoch 6,4 Prozent auf 90,32 Dollar und ist damit noch stärker an den Bitcoin Kurs gekoppelt. Coinbase profitiert dagegen zusätzlich von Stablecoin- und Abo-Erlösen, die rund die Hälfte der Nettoerlöse ausmachen.
Ausblick
Welche Termine sind für die Coinbase Aktie wichtig?
Der nächste Quartalsbericht wird im Februar 2027 erwartet. Bis dahin bewegen vor allem der Bitcoin Kurs, die tägliche Entwicklung der ETF-Zuflüsse und die Fed-Sitzung am 9. Dezember die Aktie. Wer die Coinbase Aktie beobachtet, sollte zudem auf die Handelsvolumina der Kryptobörsen achten.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Coinbase Aktie? Zum Schluss am 18. November 2026 lag er bei 110,51 Dollar an der Nasdaq (–3,9 Prozent).
Warum fällt die Coinbase Aktie? Das Handelsvolumen mit Kryptowerten sinkt, der Bitcoin Kurs fällt, Zinsangst und Zwangsverkäufe belasten die Branche.
Wie viel Bitcoin besitzt Coinbase? Zum 30. September 2026 waren es 17.954 Bitcoin und 152.649 Ether.
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab; Analystenurteile Dritter sind hier nicht wiedergegeben.
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