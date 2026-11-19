Der dritte Quartalsbericht vom 29. Oktober zeigt das Dilemma. Der Umsatz fiel auf 1,216 Milliarden Dollar, nach 1,869 Milliarden im Vorjahr (–35 Prozent). Die Transaktionserlöse sanken auf 590 Millionen Dollar, nach 1.046 Millionen (–43,6 Prozent), bei Privatkunden von 844 auf 450 Millionen Dollar. Die Stablecoin-Erlöse blieben mit 307 Millionen Dollar fast stabil (–5,4 Prozent). Das spot-Handelsvolumen mit Kryptowerten lag etwa 10 Prozent unter dem zweiten Quartal; Prognosemärkte, die Coinbase seit Februar 2026 anbietet, glichen laut Bericht einen Teil aus.

Auffällig: Der Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar (Vorjahr 432,6 Millionen) stammt zu 715 Millionen Dollar aus Bewertungsgewinnen auf eigene Krypto-Bestände. Das operative Geschäft hat das Ergebnis also nicht getragen.