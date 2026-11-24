Im dritten Quartal 2026, vorgelegt am 29. Oktober, sank der Umsatz laut CryptoTicker auf 1,216 Milliarden Dollar nach 1,869 Milliarden im Vorjahr. Der Transaktionsumsatz brach um 43,6 Prozent auf 590 Millionen Dollar ein, im Privatkundengeschäft sogar um 46,6 Prozent auf 450 Millionen. Der Umsatz mit Stablecoins gab dagegen nur um 5,4 Prozent auf 307 Millionen Dollar nach. Das zeigt, wie stark Coinbase am Handelsvolumen hängt: Fallen die Kurse, handeln Privatanleger weniger, und die Gebühren schrumpfen schneller als die Kosten.

Der ausgewiesene Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar (Vorjahr: 432,6 Millionen) täuscht. Von dieser Summe stammen laut CryptoTicker 715,0 Millionen Dollar aus Wertzuwächsen auf gehaltene Kryptowerte, das operative Ergebnis trägt also kaum noch. Hinzu kommt der Quartalsstichtag: Die Wertansätze vom 30. September gelten nicht mehr.