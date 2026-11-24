Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN, ISIN US19260Q1076) notierte am Dienstag um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach US-Handelsstart, bei rund 106 US-Dollar, etwa 2 bis 3 Prozent im Minus. Der Schlusskurs am Freitag lag mit 101,97 Dollar nur knapp über dem Jahrestief von 101,71 Dollar. Auslöser ist der Bitcoin Kurs, der am Dienstag um rund 5 Prozent auf etwa 60.200 Dollar fiel, während Anleger die fast sichere Zinserhöhung der Fed im Dezember einpreisen.
Coinbase Aktie: 102 Dollar, 27 Milliarden Dollar Börsenwert, Handelsumsatz im Quartal minus 44 Prozent und Bitcoin-Bestand unter Einstand – wie viel Krypto-Winter steckt im Kurs?
Die Coinbase Aktie (COIN) ist auf rund 102 bis 106 US-Dollar gefallen, das Jahrestief lag am 20. November bei 101,71 Dollar. Quartalsumsatz minus 35 Prozent, Handelsumsatz fast halbiert, eigene Bitcoin-Bestände unter Einkaufspreis. Was der Bitcoin Kurs und der Zinsausblick für die Coinbase Aktie bedeuten.
Für die Krypto-Börse ist das ein bitteres Bild: Am 13. November schloss die Coinbase Aktie nach Angaben von CryptoTicker bei 127,65 Dollar, dem tiefsten Schlusskurs seit Februar 2024. Eine Woche später steht sie rund 20 Prozent tiefer. Der Börsenwert lag zum Schlusskurs vom 20. November bei etwa 27 Milliarden Dollar (stockanalysis.com), der Rekordschlusskurs vom 18. Juli 2025 betrug 419,78 Dollar.
Das Geschäft
Warum fällt die Coinbase Aktie, wenn der Konzern Gewinn meldet?
Im dritten Quartal 2026, vorgelegt am 29. Oktober, sank der Umsatz laut CryptoTicker auf 1,216 Milliarden Dollar nach 1,869 Milliarden im Vorjahr. Der Transaktionsumsatz brach um 43,6 Prozent auf 590 Millionen Dollar ein, im Privatkundengeschäft sogar um 46,6 Prozent auf 450 Millionen. Der Umsatz mit Stablecoins gab dagegen nur um 5,4 Prozent auf 307 Millionen Dollar nach. Das zeigt, wie stark Coinbase am Handelsvolumen hängt: Fallen die Kurse, handeln Privatanleger weniger, und die Gebühren schrumpfen schneller als die Kosten.
Der ausgewiesene Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar (Vorjahr: 432,6 Millionen) täuscht. Von dieser Summe stammen laut CryptoTicker 715,0 Millionen Dollar aus Wertzuwächsen auf gehaltene Kryptowerte, das operative Ergebnis trägt also kaum noch. Hinzu kommt der Quartalsstichtag: Die Wertansätze vom 30. September gelten nicht mehr.
Die eigene Bilanz
Wie viel ist der Bitcoin-Bestand der Coinbase Aktie noch wert?
Coinbase hielt Ende September 17.954 Bitcoin mit Anschaffungskosten von 1,259 Milliarden Dollar sowie 152.649 Ether mit Kosten von 346 Millionen Dollar. Bei einem Bitcoin Kurs von 60.100 Dollar sind die Bitcoin rund 1,08 Milliarden Dollar wert, also etwa 180 Millionen Dollar weniger als der Einkaufspreis. Das ist eine eigene Überschlagsrechnung der Redaktion auf Basis der Septemberbestände. Fällt der Bitcoin Kurs zum Jahresende weiter, könnten Abschreibungen das vierte Quartal belasten, steigt er, kehrt sich der Effekt um.
|Größe
|Wert
|Stand
|Schlusskurs Coinbase Aktie
|101,97 USD
|20.11.2026
|Tiefster Schlusskurs seit Februar 2024
|127,65 USD
|13.11.2026
|Börsenwert
|rund 27 Mrd. USD
|20.11.2026
|Bitcoin-Bestand
|17.954 BTC
|30.09.2026
|Anschaffungskosten Bitcoin
|1,259 Mrd. USD
|30.09.2026
|Wert bei 60.100 USD je Bitcoin
|rund 1,08 Mrd. USD
|24.11.2026
Bitcoin-Bestand laut Quartalsbericht per 30.09.2026; Wert zu 60.100 USD eigene Rechnung.
Quelle: CryptoTicker, stockanalysis.com, Ted Pillows
Das große Bild
Was bedeuten Zinsen, ETF-Abflüsse und Strategy Aktie für die Coinbase Aktie?
Drei Faktoren wirken zusammen. Erstens die Zinsen: Laut CoinDesk gilt eine Anhebung um 25 Basispunkte am 9. Dezember als nahezu sicher, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,908 Prozent. Zweitens die Fonds: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Abflüsse von 570 Millionen Dollar, im November summiert sich der Rekordabfluss auf 4,71 Milliarden Dollar. Drittens die Stimmung: Der Fear-&-Greed-Index steht bei 11, extreme Angst.
Wie stark Krypto-Aktien reagieren, zeigt auch die Strategy Aktie, die am Dienstag mit rund 82 Dollar ebenfalls 2 bis 3 Prozent nachgab. Während Strategy direkt auf Bitcoin gehebelt ist, hängt die Coinbase Aktie am Handelsvolumen, den Stablecoin-Erlösen und am Aufbau neuer Geschäftsfelder. Laut Bloomberg, zitiert von PYMNTS am 19. November, plant Coinbase eigene Prognosemärkte für US-Privat- und Institutionskunden im ersten Halbjahr 2027; eine nationale Treuhandlizenz soll laut Bloomberg Mitte November genehmigt worden sein.
Ob diese Felder die Abhängigkeit vom Bitcoin Kurs lindern, lässt sich frühestens mit den Zahlen zum vierten Quartal beurteilen; ein Termin ist noch nicht bestätigt.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Coinbase Aktie jetzt?
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: US-Preisindex PCE für Oktober und BIP-Revision für das dritte Quartal.
Donnerstag, 26. November: Thanksgiving, die US-Börsen sind geschlossen.
Tägliche ETF-Flüsse (Farside, SoSoValue): Reißt die Serie von Abflusstagen?
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
Jahresende: Bewertung der Bitcoin-Bestände von Coinbase für das vierte Quartal.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Coinbase Aktie? Am Dienstag lag die Coinbase Aktie um 15:35 Uhr MEZ bei etwa 106 Dollar, der Schlusskurs am Freitag betrug 101,97 Dollar.
Warum fällt die Coinbase Aktie? Berichte nennen den Rückgang der Handelsumsätze, den gefallenen Bitcoin Kurs, Zinssorgen und ETF-Abflüsse. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Wie hängen Coinbase Aktie und Bitcoin zusammen? Coinbase verdient an Gebühren und hält eigene Bitcoin. Fällt der Bitcoin Kurs, sinken Handelsvolumen und Wert der Bestände, wie die Quartalszahlen zeigen.
Wann legt Coinbase die nächsten Zahlen vor? Ein bestätigter Termin für das vierte Quartal liegt der Redaktion nicht vor.
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