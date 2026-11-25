Coherent wächst stark: Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 50 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar. Laut der Investmentbank B. Riley hat das Unternehmen einen Fünfjahresvertrag über rund 20 Milliarden Dollar mit einem großen Cloudanbieter geschlossen. Die Kehrseite: Der operative Cashflow war im Septemberquartal mit 93 Millionen Dollar negativ, die Lager sind auf 3,3 Milliarden Dollar gewachsen. In einem Markt, der an den KI-Investitionen zweifelt, schauen Anleger auf solche Zahlen genauer.