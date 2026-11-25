Die Coherent-Aktie (ISIN: US19247G1076, WKN: A3DQXS, Handelssymbol: COHR an der NYSE) verliert am Mittwoch rund 9,2 Prozent auf etwa 178,16 US-Dollar. Damit ist die Coherent Aktie einer der größten S&P 500 Verlierer zum Handelsstart. Vor zwei Wochen stand der Kurs noch bei gut 234 Dollar. Seitdem hat der Spezialist für Laser und optische Bauteile rund ein Viertel seines Werts verloren.
Coherent-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 9 Prozent – der Laser-Spezialist verliert seinen KI-Glanz
Die Coherent-Aktie fällt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 9,2 Prozent auf 178,16 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Der Hersteller optischer Komponenten für KI-Rechenzentren wird vom Ausverkauf der Branche erfasst.
Die Gründe für den Kursverlust
Optik hängt an den KI-Budgets
KI-Ausverkauf am zweiten Tag
Chipwerte verloren am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent, heute geht es weiter. Zulieferer für Rechenzentren trifft das direkt.
Optikwerte unter Druck
Auch die Wettbewerber im Geschäft mit optischen Verbindungen fallen heute um 8 bis 10 Prozent. Die Gruppe galt als großer Gewinner des KI-Ausbaus.
Inflation und Zinsen
Die Kerninflation lag im Oktober mit 3,3 Prozent über den Erwartungen, eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt als fast sicher.
Neue Zollpläne
Washington schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern vor.
Einordnung
Wachstum ja, Cashflow noch nicht
Coherent wächst stark: Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 50 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar. Laut der Investmentbank B. Riley hat das Unternehmen einen Fünfjahresvertrag über rund 20 Milliarden Dollar mit einem großen Cloudanbieter geschlossen. Die Kehrseite: Der operative Cashflow war im Septemberquartal mit 93 Millionen Dollar negativ, die Lager sind auf 3,3 Milliarden Dollar gewachsen. In einem Markt, der an den KI-Investitionen zweifelt, schauen Anleger auf solche Zahlen genauer.
Häufige Fragen zur Coherent-Aktie
Warum ist die Coherent-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der Ausverkauf der KI-Werte geht weiter und trifft Zulieferer für Rechenzentren besonders. Inflation, Zinsangst und Zollpläne verstärken den Druck. Von Coherent gibt es keine Meldung.
Wie stark fällt die Coherent Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 9,2 Prozent auf etwa 178,16 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Coherent-Aktie?
Die ISIN lautet US19247G1076, die WKN A3DQXS. An der NYSE wird die Aktie unter COHR gehandelt.
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