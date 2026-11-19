Wenn ein Konzern mit einem Börsenwert von rund 46 Milliarden Dollar plötzlich bis zu zwei Milliarden Dollar für eigene Aktien freigibt, ist das mehr als Kosmetik: Die Coherent-Aktie (Handelssymbol COHR, NYSE) reagierte am Donnerstag mit einem Satz um 10,78 Prozent auf 235,79 Dollar. Der Optik-Spezialist liefert die Laser und Transceiver, mit denen KI-Rechenzentren ihre Daten per Licht statt per Kupfer bewegen.
Coherent-Aktie: 2 Milliarden Dollar Rückkauf bei Rekordwachstum – warum der Optik-Spezialist jetzt auf eigene Aktien setzt
Die Coherent-Aktie sprang nach dem 2-Milliarden-Dollar-Rückkaufprogramm zeitweise um 10,78 Prozent auf 235,79 Dollar. Was steckt hinter dem Schritt?
Steckbrief
- Unternehmen
- Coherent Corp.
- Handelssymbol
- COHR (NYSE)
- Rückkauf
- bis 2,0 Mrd. USD, ohne Verfallsdatum
- Börsenwert
- rund 46,45 Mrd. USD
Stand: 19.11.2026, Intraday-Stand 10:00 Uhr ET, kein Schlusskurs
Der Verwaltungsrat von Coherent hat am 18. November 2026 ein Rückkaufprogramm über bis zu 2,0 Milliarden Dollar beschlossen, wie das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht (Form 8-K) am 19. November mitteilte. Wichtig für die Einordnung: Das Programm hat laut Mitteilung kein Ablaufdatum, verpflichtet das Unternehmen nicht zum Kauf einer bestimmten Stückzahl und kann jederzeit ausgesetzt oder beendet werden.
Der Auslöser
Was bedeutet der Rückkauf für die Coherent-Aktie?
Nach Angaben des Unternehmens kann der Rückkauf über den offenen Markt, verhandelte Käufe einschließlich eines beschleunigten Rückkaufs, Blockgeschäfte mit einem institutionellen Broker, Rule-10b5-1-Pläne oder den Verkauf von Put-Optionen und andere Derivate laufen. Die zwei Milliarden entsprechen laut dem GuruFocus-Bericht bei Yahoo Finance etwa 4,3 Prozent des Börsenwerts von 46,45 Milliarden Dollar.
Das Signal ist klar: Die Führung hält ihre Aktie auch nach der kräftigen Rally für ein sinnvolles Investment – oder will zumindest Verwässerung durch Aktienvergütung ausgleichen. Eine Garantie für tatsächliche Käufe ist die Ermächtigung aber nicht.
Wie stark wächst Coherent wirklich?
Die Zahlen aus dem ersten Geschäftsquartal sind der Grund, warum der Markt dem Konzern die Rückkauf-Ankündigung abnimmt. Der Umsatz stieg laut Bericht um 50 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar, auf Pro-forma-Basis um 56 Prozent. Das Segment Datacenter und Communications erlöste 1,95 Milliarden Dollar nach 1,09 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,09 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management ein Pro-forma-Umsatzwachstum von mehr als 60 Prozent, weil KI-Rechenzentren von Kupfer auf optische Verbindungen umstellen.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|2,37 Mrd. USD (+50 %)
|Umsatz pro forma
|+56 %
|Datacenter und Communications
|1,95 Mrd. USD (Vorjahr 1,09 Mrd. USD)
|Bereinigtes EPS
|2,09 USD
|Ausblick Geschäftsjahr 2027
|Pro-forma-Umsatz über +60 %
Segmentzahlen laut Bericht; Vorjahreswert Gesamtumsatz nicht angegeben.
Quelle: GuruFocus/Yahoo Finance; Coherent Corp.
Warum fliegen Optik-Aktien nach den Nvidia-Zahlen?
Auslöser für die Dynamik war laut CNBC-Verweis im Bericht die anhaltende Nachfrage aus den Rechenzentren nach den Nvidia-Zahlen. Wer KI-Chips in Reihen von Serverschränken stapelt, braucht Verbindungen, die enorme Datenmengen bei geringem Stromverbrauch bewegen – genau das Geschäft von Coherent. Die Aktie ist damit eine der direkteren Wetten auf den Ausbau der KI-Infrastruktur, und zugleich ein Kandidat für scharfe Schwankungen, wenn die Stimmung am Markt kippt.
Der Donnerstag zeigte beides: Während die Wall Street unter dem Anthropic-Debüt litt und der Dow rund 1.100 Punkte verlor, gehörte Coherent zu den auffälligsten Gewinnern des Tages.
Was spricht gegen die Coherent-Aktie?
Wie geht es mit der Coherent-Aktie weiter?
Entscheidend wird, ob das Unternehmen den Rückkauf tatsächlich nutzt und ob das angekündigte Wachstum über 60 Prozent im Geschäftsjahr 2027 geliefert wird. Konkrete Termine nennen die ausgewerteten Quellen nicht; Anleger beobachten typischerweise die nächste Quartalsmeldung und die Mitteilungen zu den Rückkaufvolumina. Wie sich die Coherent-Aktie bis zum Handelsschluss entwickelte, ist in den Quellen nicht belegt.
Häufige Fragen zur Coherent-Aktie
Wie hoch ist das Rückkaufprogramm von Coherent? Der Verwaltungsrat hat bis zu 2,0 Milliarden Dollar genehmigt, ohne Verfallsdatum und ohne Kaufverpflichtung.
Wie reagierte die Coherent-Aktie? Laut GuruFocus stieg sie am 19. November um 10:00 Uhr ET um 10,78 Prozent auf 235,79 Dollar.
Wie wächst Coherent? Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 50 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar; für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management über 60 Prozent Pro-forma-Wachstum.
Wo wird die Coherent-Aktie gehandelt? An der NYSE unter dem Symbol COHR.
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