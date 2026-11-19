Die Zahlen aus dem ersten Geschäftsquartal sind der Grund, warum der Markt dem Konzern die Rückkauf-Ankündigung abnimmt. Der Umsatz stieg laut Bericht um 50 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar, auf Pro-forma-Basis um 56 Prozent. Das Segment Datacenter und Communications erlöste 1,95 Milliarden Dollar nach 1,09 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,09 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management ein Pro-forma-Umsatzwachstum von mehr als 60 Prozent, weil KI-Rechenzentren von Kupfer auf optische Verbindungen umstellen.