Die Entscheidung naht: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Cogent-Aktie und nennt ein Kursziel von 55 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 28,56 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von fast 93 Prozent. Am 30. November entscheidet die US-Arzneimittelbehörde FDA über Bezuclastinib bei gastrointestinalen Stromatumoren (GIST).
Cogent-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 55 Dollar vor drei FDA-Entscheidungen
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Cogent-Aktie und nennt ein Kursziel von 55 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 28,56 US-Dollar sind das rund 93 Prozent Potenzial. Am 30. November entscheidet die FDA über die erste Zulassung von Bezuclastinib.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cogent Biosciences, Inc.
- Handelssymbol
- COGT (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 55 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Cogent-Aktie
Drei Zulassungstermine – Bratzel setzt auf Bezuclastinib
Allison Bratzel sieht Cogent kurz vor dem Sprung zum vermarktenden Pharmaunternehmen. Ihr Kursziel liegt fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.
Bezuclastinib soll bei mehreren Krankheiten eingesetzt werden, die durch Mutationen im KIT-Gen ausgelöst werden. Die FDA prüft gleich drei Anträge.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht in den gestaffelten Terminen eine Reihe möglicher Kurstreiber.
Die Argumente von Allison Bratzel
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel stützt:
Starke Studiendaten
In der Studie PEAK verlängerte Bezuclastinib das progressionsfreie Überleben bei GIST auf 16,5 Monate gegenüber 9,2 Monaten (Hazard Ratio 0,50).
Drei FDA-Termine
Die FDA entscheidet am 30. November 2026 über GIST, am 30. Dezember 2026 über nicht fortgeschrittene systemische Mastozytose und am 29. Juni 2027 über die fortgeschrittene Form.
Volle Kasse
Mit 791 Millionen US-Dollar an Mitteln ist Cogent laut eigenen Angaben bis Ende 2028 finanziert.
Hohe Kosten
Im dritten Quartal fiel ein Nettoverlust von 111,4 Millionen US-Dollar an.
Vom Forscher zum Verkäufer
Mit einer Zulassung beginnt für Cogent die Vermarktung. Dafür baut das Unternehmen einen eigenen Vertrieb auf, was zunächst weitere Kosten verursacht.
Die Finanzierung ist gesichert, sodass eine kurzfristige Kapitalerhöhung nicht nötig sein sollte.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 55 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cogent Biosciences, Inc. (COGT): Kaufen, Kursziel 55,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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