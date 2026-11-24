Die Coca-Cola-HBC-Aktie (ISIN: CH0198251305, Symbol: CCH, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) zählt am Dienstagmittag zu den FTSE Gewinnern: Der Kurs steigt um rund 1,4 Prozent auf 51,20 Euro.
Coca-Cola-HBC-Aktie FTSE Gewinner: Südafrika-Listing und Afrika-Zukauf geben Rückenwind
Die Coca-Cola-HBC-Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,4 Prozent und zählt zu den FTSE Gewinnern. Das neue JSE-Listing und die bevorstehende Übernahme von CCBA treiben die Fantasie.
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FTSE Gewinner
Zwei Treiber
Seit dem 23. November ist Coca-Cola HBC zusätzlich an der Börse Johannesburg (JSE) notiert, Kürzel CHB, Eröffnungskurs 996 Rand. Zudem soll die Übernahme von 75 Prozent an Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) für rund 2,6 Milliarden US-Dollar am 27. November abgeschlossen werden. Damit wächst der Konzern von 29 auf 43 Märkte.
Reichweite
Der Zukauf erweitert das Geschäft deutlich in Afrika.
Zugang
Das JSE-Listing erschließt zusätzliche Anleger.
Defensiv
Getränke sind in der Rotation gefragt.
Häufige Fragen zur Coca-Cola-HBC-Aktie
Warum steigt die Coca-Cola-HBC-Aktie? Nach dem JSE-Listing rückt der Abschluss der CCBA-Übernahme näher; zudem sind defensive Werte gefragt.
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