Coca-Cola-HBC-Aktie FTSE Gewinner: Südafrika-Listing und Afrika-Zukauf geben Rückenwind

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:13 1 Min.

Die Coca-Cola-HBC-Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,4 Prozent und zählt zu den FTSE Gewinnern. Das neue JSE-Listing und die bevorstehende Übernahme von CCBA treiben die Fantasie.

Die Coca-Cola-HBC-Aktie (ISIN: CH0198251305, Symbol: CCH, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) zählt am Dienstagmittag zu den FTSE Gewinnern: Der Kurs steigt um rund 1,4 Prozent auf 51,20 Euro. CCH CCH — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr CCH — — — Coca-Cola-HBC-Aktie am Mittag +1,39 % Kurs in Euro 51,20 € Märkte nach Abschluss der CCBA-Übernahme 29 → 43 Quelle : comdirect 24.11.2026; Unternehmensangaben FTSE Gewinner Zwei Treiber Seit dem 23. November ist Coca-Cola HBC zusätzlich an der Börse Johannesburg (JSE) notiert, Kürzel CHB, Eröffnungskurs 996 Rand. Zudem soll die Übernahme von 75 Prozent an Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) für rund 2,6 Milliarden US-Dollar am 27. November abgeschlossen werden. Damit wächst der Konzern von 29 auf 43 Märkte. 01 Reichweite Der Zukauf erweitert das Geschäft deutlich in Afrika. 02 Zugang Das JSE-Listing erschließt zusätzliche Anleger. 03 Defensiv Getränke sind in der Rotation gefragt. Gegenargument Integration, Währungsrisiken in Afrika und der hohe Kaufpreis sind Herausforderungen. Häufige Fragen zur Coca-Cola-HBC-Aktie Warum steigt die Coca-Cola-HBC-Aktie? Nach dem JSE-Listing rückt der Abschluss der CCBA-Übernahme näher; zudem sind defensive Werte gefragt. Fazit Die Coca-Cola-HBC-Aktie profitiert am Mittag vom Afrika-Ausbau und der Nachfrage nach defensiven Titeln.

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