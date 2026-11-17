Warum steigen Coca-Cola und Costco?

Anleger schichten aus Technologiewerten in Unternehmen mit stabilen Gewinnen um. Konsumgüter werden auch in unsicheren Zeiten gekauft, das macht ihre Aktien in nervösen Märkten gefragt.

Was sind defensive Aktien?

Aktien von Unternehmen, deren Umsätze wenig von der Konjunktur abhängen, etwa Hersteller von Getränken, Lebensmitteln, Haushaltswaren oder Medikamenten.

Was bedeutet Sektorrotation?

Große Investoren verlagern Kapital von einer Branche in eine andere. Aktuell fließt Geld aus Technologie- in Konsum- und Gesundheitswerte.