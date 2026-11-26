Nicht der Brausekonzern selbst, sondern sein größter Abfüller macht gerade Börsengeschichte: Die Coca-Cola-Consolidated-Aktie (COKE) hat ein neues Allzeithoch erreicht. Mit rund 219 US-Dollar und einem Börsenwert von gut 14 Milliarden US-Dollar übertrifft das Papier sein bisheriges Rekordniveau deutlich. Was steckt hinter dem Alltime High der Coca-Cola Consolidated Aktie?
Coca-Cola-Consolidated-Aktie am Allzeithoch: Rückkauf und Wachstumsserie treiben den Alltime High
Die Coca-Cola Consolidated Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht. Der größte US-Abfüller profitiert vom Rückkauf der Anteile der Coca-Cola Company, einer langen Wachstumsserie und der Flucht in defensive Werte.
COKECOKE
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Die Auslöser
Rückkauf und Wachstumsserie stützen das Papier
Ein Meilenstein war der Rückkauf aller Aktien, die ein Tochterunternehmen von The Coca-Cola Company an Coca-Cola Consolidated hielt. Der Konzern zahlte dafür rund 2,4 Milliarden US-Dollar. Damit sinkt die Zahl der Aktien im Umlauf, und der verbliebene Streubesitz profitiert von höheren Ergebnissen je Anteil.
Hinzu kommt die operative Stabilität: Marktbeobachter verweisen auf 16 Jahre in Folge mit steigenden Umsätzen. Der Konzern, der 1902 gegründet wurde und seinen Sitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina hat, beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter und wird bis heute von der Gründerfamilie geprägt. Im Mai 2025 teilte das Unternehmen die Aktie im Verhältnis 10 zu 1, was den Handel für Privatanleger erleichterte.
Die Aktie hat auf Jahressicht rund 70 Prozent zugelegt. Als zusätzlicher Treiber gilt die Rotation in defensive Konsumwerte: Anleger reduzieren Risiken und setzen auf Geschäftsmodelle mit planbaren Erlösen.
Bewertung und Dividende im Blick
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 26, der Gewinn je Aktie bei 8,31 US-Dollar. Die Dividende fällt mit 0,25 US-Dollar je Quartal und einer Rendite von knapp 0,5 Prozent bescheiden aus. Wer die Coca-Cola Consolidated Aktie kauft, setzt daher auf Kurswachstum statt Ausschüttung.
Ausblick für den Alltime High
Ob die Coca-Cola Consolidated Aktie den Alltime High verteidigt, hängt davon ab, ob der Abfüller seine Preis- und Mengenentwicklung hält und die Verschuldung im Griff behält.
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