Ein Meilenstein war der Rückkauf aller Aktien, die ein Tochterunternehmen von The Coca-Cola Company an Coca-Cola Consolidated hielt. Der Konzern zahlte dafür rund 2,4 Milliarden US-Dollar. Damit sinkt die Zahl der Aktien im Umlauf, und der verbliebene Streubesitz profitiert von höheren Ergebnissen je Anteil.

Hinzu kommt die operative Stabilität: Marktbeobachter verweisen auf 16 Jahre in Folge mit steigenden Umsätzen. Der Konzern, der 1902 gegründet wurde und seinen Sitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina hat, beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter und wird bis heute von der Gründerfamilie geprägt. Im Mai 2025 teilte das Unternehmen die Aktie im Verhältnis 10 zu 1, was den Handel für Privatanleger erleichterte.