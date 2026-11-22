Ein Konzern, der seit Jahrzehnten Sirup und Marke verkauft, erreicht ein Rekordhoch: Die Coca-Cola Aktie stieg in der Woche bis 15. November um rund 3,7 Prozent auf ein Allzeithoch von 99,28 Dollar. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 40 Prozent. Diese Coca-Cola Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Bewertung verlangt.
Coca-Cola Aktienanalyse: Rekordhoch, dritte Prognoseanhebung – wie teuer ist der Klassiker jetzt?
Coca-Cola wächst mit 7 Prozent, hebt die Ziele zum dritten Mal an, und die Aktie erreichte ein Rekordhoch. Das KGV liegt bei fast 29. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Coca-Cola Company
- ISIN
- US1912161007
- WKN
- 850663
- Handelssymbol
- COU (München, in Euro)
- US-Handelssymbol
- KO (NYSE)
- Branche
- Getränke
- Sitz
- Atlanta, Georgia
- Tagesspanne 20.11.2026
- 96,75 $ bis 97,79 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Coca-Cola Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar und lag über den erwarteten 12,9 Milliarden Dollar. Das vergleichbare Ergebnis je Aktie wuchs um 11 Prozent auf 0,91 Dollar, erwartet waren 0,88 Dollar. Der weltweite Absatz in Kisten (Unit Cases) stieg um 5 Prozent, der organische Umsatz um 7 Prozent.
Marge steigt
Die operative Marge verbesserte sich laut Berichten auf 33,4 Prozent nach 32,0 Prozent.
Schwellenländer
Das Management hebt Indien hervor, wo laut Bericht alle zehn größten Marken zweistellig beim Absatz zulegten. Die Seite nennt zudem Wachstum in China, Mexiko und Brasilien.
Heimatmarkt flach
In den USA blieb der Absatz laut Bericht unverändert.
Neun Monate
Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 39,23 Milliarden Dollar, organisch um 8 Prozent.
Prognose 2026: Free Cashflow von Coca-Cola
Mrd. $
- Bisher
- Neu
- Zielwert des Managements
Bisher rund 12,4 Mrd. $, neu mindestens 13,0 Mrd. $. Prognosen sind keine Ist-Zahlen.
Quelle: Coca-Cola, Berichterstattung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|Bisher
|Neu
|Free Cashflow
|12,4
|13,0
Die Prognose steigt zum dritten Mal in diesem Jahr: Das organische Umsatzwachstum soll mindestens 5 Prozent betragen, das vergleichbare Ergebnis je Aktie mindestens 11 Prozent wachsen, der Free Cashflow mindestens 13 Milliarden Dollar erreichen. Die Formulierung „mindestens“ deuten Analysten unterschiedlich: als Untergrenze oder als Hinweis auf ein schwächeres Schlussquartal.
Bewertung
Was der Kurs von 96,99 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 28,55 und einer Dividendenrendite von 2,16 Prozent ist die Coca-Cola Aktie hoch bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 380 Milliarden Euro. Laut aktiencheck.de nähert sich die Bewertung dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Nach den Zahlen am 27. Oktober gab die Aktie zunächst um 1,6 Prozent nach.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.