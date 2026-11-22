Ein Konzern, der seit Jahrzehnten Sirup und Marke verkauft, erreicht ein Rekordhoch: Die Coca-Cola Aktie stieg in der Woche bis 15. November um rund 3,7 Prozent auf ein Allzeithoch von 99,28 Dollar. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 40 Prozent. Diese Coca-Cola Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Bewertung verlangt.