Die Coca-Cola-Aktie (ISIN US1912161007, WKN 850663, Symbol CCC3, US-Symbol KO) ist am Mittwoch vor US-Handelsbeginn der größte Dow Jones Gewinner. Um 11:37 Uhr MEZ notiert der Getränkekonzern vorbörslich 1,21 % höher bei 98,80 US-Dollar. Schon am Dienstag hatte die Aktie 1,81 % auf 97,62 US-Dollar gewonnen. Bis zum Zwölfmonatshoch von 100,56 US-Dollar fehlen weniger als 2 %.
Coca-Cola-Aktie vorbörslich größter Dow Jones Gewinner: Zuflucht kurz unter dem Rekordhoch
Die Coca-Cola-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 1,21 % auf 98,80 US-Dollar und ist der größte Dow Jones Gewinner vor Handelsbeginn. Während Zollpläne und Zinsangst Technologiewerte drücken, suchen Anleger Schutz beim Getränkekonzern – das Zwölfmonatshoch ist nah.
Dow Jones Gewinner vorbörslich
Warum die Coca-Cola-Aktie gegen den Markt steigt
Die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq liegen am Mittwochmorgen im Minus. Dass die Coca-Cola-Aktie trotzdem zulegt, hat mit ihrer Rolle im Depot vieler Investoren zu tun.
Flucht in defensive Werte
Berichte über neue US-Zölle gegen 16 Handelspartner und die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember belasten vor allem Technologiewerte; der Nasdaq-100-Future verlor am Morgen mehr als 2 %. Anleger schichten in Unternehmen um, deren Geschäft wenig von der Konjunktur abhängt.
Geringe Schwankung als Verkaufsargument
Der Volatilitätsindex VIX stieg vorbörslich auf knapp 30 Punkte. Coca-Cola schwankt traditionell deutlich weniger als der Gesamtmarkt – genau das ist in solchen Phasen gefragt.
Zölle treffen das Geschäftsmodell weniger
Coca-Cola produziert seine Getränke über ein Netz von Abfüllern überwiegend dort, wo sie verkauft werden. Importzölle auf Fertigwaren spielen deshalb eine geringere Rolle als bei Händlern oder Hardware-Herstellern.
Angehobene Ziele und Dividende
Das Management hat die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 auf mindestens 5 % und für den freien Mittelzufluss auf mindestens 13 Milliarden US-Dollar angehoben. Am 1. Dezember wird die Aktie ex Dividende von 0,53 US-Dollar gehandelt – wer die Ausschüttung will, muss vorher kaufen.
Eine Personalie begleitet die Kursentwicklung: Coca-Cola hat am 23. November angekündigt, dass David Elkins am 2. April 2027 das Amt des Finanzvorstands übernimmt. Er folgt auf John Murphy, der 2027 in den Ruhestand geht und bis dahin Präsident des Konzerns bleibt.
Einordnung
Sicherer Hafen – aber nicht billig
Die Stärke hat ihren Preis. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 29 ist die Coca-Cola-Aktie nach Daten von Morningstar deutlich höher bewertet als andere Getränkehersteller. Hinzu kommt der Zinsfaktor: Steigen die Leitzinsen, werden Anleihen als Alternative zu Dividendenaktien attraktiver. Um 14:30 Uhr MEZ liefern PCE-Preisindex und US-Bruttoinlandsprodukt dazu die nächsten Hinweise.
FAQ
Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie
Warum ist die Coca-Cola-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Anleger flüchten wegen Zollplänen, Zinsangst und der Schwäche der Technologiewerte in defensive Titel. Coca-Cola profitiert als schwankungsarmer Dividendenwert.
Wie hoch steht die Coca-Cola-Aktie vorbörslich?
Um 11:37 Uhr MEZ bei 98,80 US-Dollar, 1,21 % über dem Schlusskurs vom Dienstag.
Wann zahlt Coca-Cola die nächste Dividende?
Die Quartalsdividende beträgt 0,53 US-Dollar je Aktie, Ex-Tag ist der 1. Dezember 2026.
Welche ISIN und WKN hat die Coca-Cola-Aktie?
ISIN US1912161007, WKN 850663. Handelssymbol in Deutschland CCC3, in den USA KO (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Coca-Cola Company
- ISIN
- US1912161007
- WKN
- 850663
- Handelssymbol
- CCC3
- US-Handelssymbol
- KO (NYSE)
- Kurs vorbörslich
- 98,80 US-Dollar (+1,21 %)
- Rang im Dow Jones
- Größter Gewinner vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:37 Uhr MEZ
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