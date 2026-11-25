Die Stärke hat ihren Preis. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 29 ist die Coca-Cola-Aktie nach Daten von Morningstar deutlich höher bewertet als andere Getränkehersteller. Hinzu kommt der Zinsfaktor: Steigen die Leitzinsen, werden Anleihen als Alternative zu Dividendenaktien attraktiver. Um 14:30 Uhr MEZ liefern PCE-Preisindex und US-Bruttoinlandsprodukt dazu die nächsten Hinweise.