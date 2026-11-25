Die Coca-Cola Aktie gehört 2026 zu den Überraschungen an der Wall Street. Ausgerechnet der behäbige Getränkeriese hat den breiten Markt deutlich geschlagen: Bis zur Vorlage der Quartalszahlen Ende Oktober lag das Plus seit Jahresbeginn bei rund einem Drittel, am 22. Oktober markierte die Aktie mit etwas über 95 Dollar ein Rekordhoch. Die Zahlen zum dritten Quartal lieferten die Begründung nach: Umsatz und Gewinn über den Erwartungen, die Jahresprognose erneut angehoben.
Coca-Cola Aktie: Prognose erneut erhöht, 13 Milliarden Dollar Cashflow im Visier – wie viel Luft bleibt am Rekordhoch?
Zuckerfreie Drinks treiben den Absatz, Coca-Cola hebt die Jahresziele an. Die Coca-Cola Aktie hat 2026 kräftig zugelegt. Was jetzt für und gegen den Dividendenklassiker spricht.
Die Zahlen
Zuckerfrei treibt das Geschäft
Coca-Cola verkaufte im dritten Quartal mehr Softdrinks als erwartet. Vor allem zuckerfreie Produkte liefen gut, hinzu kamen leicht gestiegene Preise. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,91 Dollar und lag 3 Cent über den Schätzungen, das operative Ergebnis wuchs um 12 Prozent. Rückenwind kam auch von der Währungsseite: Im Gewinnplus steckt nach Unternehmensangaben ein Effekt von rund 2 Prozentpunkten.
Der Ausblick
Höhere Ziele, höhere Messlatte
Konzernchef Henrique Braun hob die Ziele für 2026 an. Beim organischen Umsatzwachstum rechnet Coca-Cola nun mit mindestens 5 Prozent statt mit etwa 5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um mindestens 11 Prozent steigen, zuvor waren 9 bis 10 Prozent geplant. Die Prognose für den Free Cashflow kletterte von rund 12,4 auf mindestens 13,0 Milliarden Dollar. Die Börse reagierte zunächst gelassen – ein Hinweis darauf, dass viel Gutes im Kurs bereits enthalten ist. Der nächste Prüfstein sind die Zahlen zum Schlussquartal.
Die Coca-Cola Aktie liefert, was man von ihr erwartet – und in diesem Jahr etwas mehr. Genau das macht die Bewertung zum Thema.
Häufige Fragen zur Coca-Cola Aktie
Hat Coca-Cola die Prognose angehoben?
Ja. Der Konzern erwartet 2026 mindestens 5 Prozent organisches Umsatzwachstum und mindestens 11 Prozent mehr bereinigten Gewinn je Aktie.
Was treibt das Wachstum?
Vor allem zuckerfreie Softdrinks und leicht höhere Preise.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal werden Anfang 2027 erwartet.
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