Hat Coca-Cola die Prognose angehoben?

Ja. Der Konzern erwartet 2026 mindestens 5 Prozent organisches Umsatzwachstum und mindestens 11 Prozent mehr bereinigten Gewinn je Aktie.

Was treibt das Wachstum?

Vor allem zuckerfreie Softdrinks und leicht höhere Preise.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die Zahlen zum vierten Quartal werden Anfang 2027 erwartet.