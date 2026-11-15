Coca-Cola Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner mit Allzeithoch – fällt jetzt die magische 100-Dollar-Marke?

Montag bis Mittwoch – Schritt für Schritt nach oben. Die Aktie legte um 0,38 Prozent auf 96,03 Dollar, um 0,92 Prozent auf 96,91 Dollar und um 0,68 Prozent auf 97,57 Dollar zu. Damit überwand sie ihr bisheriges Rekordhoch um 97,40 Dollar. Am Dienstag gehörte Coca-Cola zu den Gewinnern des Inflationstags: Wenn Anleger um Zinsen und Wachstumswerte bangen, suchen sie stabile Erträge.

Donnerstag – kurze Pause. Am Tag des Nvidia-Bebens gab die Aktie nur minimal um 0,13 Prozent auf 97,44 Dollar nach.

Freitag – der Sprung Richtung 100. Mit einem Plus von 1,86 Prozent auf 99,25 Dollar war Coca-Cola der größte Dow Jones Gewinner des Tages. Im Verlauf erreichte die Aktie mit 99,28 Dollar ein neues Allzeithoch. Laut Investing.com stützten mehrere Kurszielerhöhungen von Analysten. Während Chipwerte wie AMD, Broadcom und Intel einbrachen, floss das Geld in Konsumgüter, Energie und Zahlungsdienstleister.