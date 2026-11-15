In einer Woche, in der Nvidia seinen Gründer verlor und die Chipwerte reihenweise einbrachen, gab es an der Wall Street einen unerwarteten Star: Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg um 3,74 Prozent auf 99,25 Dollar und markierte am Freitag mit 99,28 Dollar ein neues Allzeithoch. Damit gehört sie zu den Dow Jones Gewinnern der Woche – und steht nur noch 75 Cent vor einer Marke, die in der Börsengeschichte des Konzerns noch nie erreicht wurde: 100 Dollar. Unsere Coca-Cola-Aktie Prognose zeigt, ob der Durchbruch gelingt.
Coca-Cola Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner mit Allzeithoch – fällt jetzt die magische 100-Dollar-Marke?
Die Coca-Cola-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: plus 3,74 Prozent, neues Allzeithoch bei 99,28 Dollar, seit Jahresbeginn rund 40 Prozent im Plus. Bis zur 100-Dollar-Marke fehlen weniger als 1 Prozent. Unsere Coca-Cola-Aktie Prognose zeigt, was die Coca-Cola Chartanalyse jetzt signalisiert, warum Anleger in den Getränkekonzern flüchten – und weshalb die Bewertung nahe dem Fünfjahreshoch mittelfristig zur Bremse werden kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Coca-Cola Company
- Ticker
- KO (NYSE)
- Kurs
- 99,25 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 96,03 bis 99,25 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 10,14 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 39,65 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 75,32 Prozent
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 30
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV eigene Rechnung auf Basis der Konsensschätzung
Die Woche
Fünf Tage, vier Rekorde: die Flucht in die rote Dose
Die Coca-Cola-Aktie stieg an vier von fünf Handelstagen – und am Ende stand der größte Tagesgewinn ausgerechnet am turbulentesten Tag der Woche.
Montag bis Mittwoch – Schritt für Schritt nach oben. Die Aktie legte um 0,38 Prozent auf 96,03 Dollar, um 0,92 Prozent auf 96,91 Dollar und um 0,68 Prozent auf 97,57 Dollar zu. Damit überwand sie ihr bisheriges Rekordhoch um 97,40 Dollar. Am Dienstag gehörte Coca-Cola zu den Gewinnern des Inflationstags: Wenn Anleger um Zinsen und Wachstumswerte bangen, suchen sie stabile Erträge.
Donnerstag – kurze Pause. Am Tag des Nvidia-Bebens gab die Aktie nur minimal um 0,13 Prozent auf 97,44 Dollar nach.
Freitag – der Sprung Richtung 100. Mit einem Plus von 1,86 Prozent auf 99,25 Dollar war Coca-Cola der größte Dow Jones Gewinner des Tages. Im Verlauf erreichte die Aktie mit 99,28 Dollar ein neues Allzeithoch. Laut Investing.com stützten mehrere Kurszielerhöhungen von Analysten. Während Chipwerte wie AMD, Broadcom und Intel einbrachen, floss das Geld in Konsumgüter, Energie und Zahlungsdienstleister.
Unsere Ergebnisse in diesem Quartal zeigen die anhaltende Dynamik unseres Systems.
Kurzfristige Prognose
Coca-Cola Chartanalyse: Rekordjagd mit überhitzten Vorzeichen
Die Coca-Cola Chartanalyse zeigt einen lupenreinen Aufwärtstrend – und eine Aktie, die sich der wichtigsten psychologischen Marke ihrer Geschichte nähert.
Seit Anfang Oktober hat die Coca-Cola-Aktie rund 10 Prozent zugelegt, vor einem Monat notierte sie noch bei etwa 90 Dollar. Für einen Konsumgüterkonzern ist das ein ungewöhnlich steiler Anstieg. Über dem Allzeithoch von 99,28 Dollar gibt es keinen historischen Widerstand mehr, die runde Marke von 100 Dollar dürfte aber Gewinnmitnahmen anziehen. Auf der Unterseite ist das alte Rekordniveau um 97,40 bis 97,60 Dollar die erste Unterstützung – charttechnisch wird ein überwundener Widerstand häufig zur Unterstützung. Darunter folgt das Vorwochenniveau um 95,70 Dollar. Kurzfristiges Risiko: Überzeugen die Nvidia-Zahlen am 17. November, könnte ein Teil des Geldes, das in defensive Werte geflüchtet ist, wieder in Technologieaktien zurückfließen.
Szenario 1: Die 100 fällt
Hält die Suche nach sicheren Häfen an, könnte die Coca-Cola-Aktie die 100-Dollar-Marke überwinden. Aus Sicht der Charttechnik würde sich dann Raum in Richtung der höchsten Analystenziele um 104 bis 106 Dollar öffnen.
Szenario 2: Verschnaufpause über 97 Dollar
Nach einem Monatsplus von mehr als 10 Prozent wäre eine Konsolidierung zwischen 97 und 100 Dollar nicht ungewöhnlich. Der Aufwärtstrend bliebe dabei intakt.
Szenario 3: Rotation zurück in Wachstumswerte
Kehrt der Appetit auf Technologiewerte zurück, könnte die Aktie unter das alte Rekordniveau fallen. Dann rückt die Zone um 95 Dollar in den Blick, darunter das Niveau um 90 Dollar.
Mittel- bis langfristige Prognose
Mehr Absatz, höhere Prognose, hohe Bewertung: das fundamentale Bild
Für die mittel- bis langfristige Coca-Cola Aktienprognose zählt, ob das Wachstum mit der Bewertung Schritt halten kann.
Im dritten Quartal steigerte Coca-Cola den Umsatz um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, die verkaufte Getränkemenge wuchs um 5 Prozent – vor einem Jahr war es nur 1 Prozent. Wachstum über Menge statt über Preise gilt als besonders gesund. Der vergleichbare Gewinn je Aktie stieg um 11 Prozent auf 0,91 Dollar, die operative Marge auf 33,4 Prozent. Zum dritten Mal in Folge hob der Konzern die Prognose an: Für 2026 erwartet er nun ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent und ein Plus beim vergleichbaren Gewinn je Aktie von mindestens 11 Prozent. Coca-Cola hat seine Dividende 64 Mal in Folge erhöht. Der Preis für diese Qualität: Mit einem KGV von rund 30 für 2026 liegt die Bewertung nahe dem höchsten Stand seit fünf Jahren, im Fünfjahresschnitt waren es gut 23.
Schwellenländer als Motor
Indien, China, Mexiko und Brasilien lieferten den größten Schub. Im wichtigsten Einzelmarkt Nordamerika stagnierte die Menge dagegen.
Umbruch 2027
Der geplante Verkauf des afrikanischen Abfüllers dürfte den Umsatz 2027 um rund 8 Prozentpunkte drücken, die Marge aber verbessern.
Währungen
Der aktuelle Rückenwind durch Wechselkurse könnte 2027 in Gegenwind umschlagen. Die Prognose für 2027 folgt im Februar.
Coca-Cola-Aktie: Kursziele nach den Q3-Zahlen
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 99,25 Dollar (NYSE). Weitere Zielerhöhungen am 13. November laut Investing.com nicht im Detail berücksichtigt. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR; Barchart; Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|DBS
|106
|TD Cowen
|104
|Evercore ISI
|100
|Schlusskurs 13. November
|99,25
|Durchschnitt (Barchart)
|98,04
|Bernstein
|95
|Freedom Broker
|89
Die Analysten laufen dem Kurs hinterher. Das durchschnittliche Kursziel lag Anfang November laut Barchart bei rund 98 Dollar und damit inzwischen unter dem aktuellen Kurs. Am optimistischsten ist DBS mit 106 Dollar, TD Cowen sieht 104 Dollar, Evercore ISI 100 Dollar. Bernstein (95 Dollar) und Freedom Broker (89 Dollar) sind vorsichtiger. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Coca-Cola Aktienprognose heißt das: Das Geschäft läuft so gut wie lange nicht, doch die Aktie hat diese Stärke bereits eingepreist. Weitere Kursgewinne setzen voraus, dass der Ausblick auf 2027 überzeugt.
Die Coca-Cola-Aktie auf einen Blick
The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Symbol: KO) – 99,25 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 3,74 Prozent, Platz 5 der Dow Jones Gewinner
Allzeithoch: 99,28 Dollar (13. November 2026)
Chartmarken: Unterstützung 97,40 bis 97,60 und 95,70 Dollar, Widerstand 99,28 und 100 Dollar
Q3 2026: Umsatz 13,4 Mrd. Dollar, vergleichbarer Gewinn je Aktie 0,91 Dollar
Prognose 2026: organisch mindestens plus 5 Prozent, Gewinn je Aktie mindestens plus 11 Prozent
Analystenziele: 89 Dollar (Freedom Broker) bis 106 Dollar (DBS)
Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie Prognose
Warum ist Coca-Cola Dow Jones Gewinner der Woche?
Im Ausverkauf der Chipwerte suchten Anleger stabile Dividendenwerte. Die Aktie stieg um 3,74 Prozent und erreichte mit 99,28 Dollar ein Allzeithoch.
Wie lautet die kurzfristige Coca-Cola Aktienprognose?
Die 100-Dollar-Marke ist die entscheidende Hürde. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein Ausbruchssignal, ein Rückfall unter 97,40 Dollar ein Warnzeichen.
Was sagt die Coca-Cola Chartanalyse?
Der Aufwärtstrend ist intakt. Nach einem Plus von gut 10 Prozent in einem Monat ist die Aktie aber kurzfristig weit gelaufen.
Ist die Coca-Cola-Aktie zu teuer?
Mit einem KGV um 30 liegt sie nahe dem höchsten Stand seit fünf Jahren und deutlich über dem Fünfjahresschnitt von gut 23.
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