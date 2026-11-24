Die Coca-Cola-Aktie (Kürzel KO, ISIN US1912161007) bekommt einen neuen Kassenwart: Der Getränkekonzern aus Atlanta hat David Elkins, bislang Finanzchef des Pharmariesen Bristol Myers Squibb, zum Chief Financial Officer ernannt. Elkins tritt sein Amt am 2. April 2027 an und folgt auf John Murphy. Das teilte Coca-Cola am Montag, 23. November 2026, in einer Pressemitteilung mit.
Coca-Cola-Aktie: Neuer Finanzchef kommt von Bristol Myers Squibb – John Murphy bleibt als Präsident an Bord
Coca-Cola holt David Elkins, CFO von Bristol Myers Squibb, als Finanzvorstand. Er übernimmt am 2. April 2027 von John Murphy, der als Präsident weiter Schwerpunkte für 2027 verantwortet und später in den Ruhestand gehen will.
KOKO
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Für die Anleger der Coca-Cola-Aktie ist es ein geordneter Generationenwechsel an einer Schlüsselstelle: Murphy ist seit 2019 CFO, seit 2022 zusätzlich Präsident.
Wer ist der neue Coca-Cola-Finanzchef?
Der 58-jährige Elkins ist seit 2019 Executive Vice President und CFO von Bristol Myers Squibb. Dort verantwortet er neben den Finanzen auch Business Development, Beschaffung, Investor Relations sowie die globalen Finanzdienste und die operative Exzellenz. Zu Bristol Myers Squibb kam er im Zuge der Übernahme von Celgene, wo er seit 2018 ebenfalls Finanzchef war. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre bei Johnson & Johnson, unter anderem als CFO der Geschäfte mit Konsumgütern und Medizintechnik, sowie bei Becton Dickinson und AstraZeneca. Seine Laufbahn begann er bei Boeing. Zudem sitzt er im Board von Tapestry.
Bei Coca-Cola soll Elkins nach Angaben des Unternehmens Finanzen, globale Strategie und die Enterprise Services verantworten. Er berichtet wie Murphy an Konzernchef Henrique Braun.
Was passiert mit John Murphy?
Murphy, 64, kam 1988 zu Coca-Cola, leitete von 2016 bis 2018 die Region Asien-Pazifik und wurde 2019 Finanzchef. Er will nach Unternehmensangaben im Jahr 2027 in den Ruhestand gehen; der genaue Zeitpunkt wird später festgelegt. Bis dahin bleibt er Präsident und konzentriert sich auf zentrale Konzernthemen des Jahres 2027, zusätzlich zur Übergabe der CFO-Aufgaben. Nach Darstellung des Unternehmens bereitet er die Nachfolge schon länger gemeinsam mit der Konzernführung vor.
Braun lobt Murphy in der Mitteilung als prägende Führungskraft und Elkins als erfahrenen Manager globaler, komplexer Konzerne, der die Führungsmannschaft ergänzen werde.
Warum ist der Wechsel für die Coca-Cola-Aktie relevant?
Der Finanzchef steht üblicherweise für Finanzplanung, Kapitalallokation und den Austausch mit dem Kapitalmarkt. Elkins bringt aus seiner Zeit bei Bristol Myers Squibb Erfahrung mit Business Development und Investor Relations mit. Wie sich das konkret auf die Strategie auswirkt, geben die Unterlagen nicht her; das Unternehmen nennt keine inhaltlichen Kurswechsel.
Die Übergangszeit bis April 2027 ist lang gewählt. Sie soll nach Lesart des Unternehmens einen reibungslosen Wechsel ermöglichen.
Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie und zum CFO-Wechsel
Wer wird neuer CFO von Coca-Cola? David Elkins, bisher CFO von Bristol Myers Squibb, übernimmt am 2. April 2027.
Wen löst er ab? John Murphy, der seit 2019 CFO und seit 2022 Präsident ist und 2027 in den Ruhestand gehen will.
Was bleibt Murphy bis dahin? Er bleibt Präsident und kümmert sich um zentrale Konzernthemen des Jahres 2027.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Coca-Cola-Aktie? Das Kürzel an der NYSE ist KO, die ISIN lautet US1912161007.
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