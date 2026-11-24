Der 58-jährige Elkins ist seit 2019 Executive Vice President und CFO von Bristol Myers Squibb. Dort verantwortet er neben den Finanzen auch Business Development, Beschaffung, Investor Relations sowie die globalen Finanzdienste und die operative Exzellenz. Zu Bristol Myers Squibb kam er im Zuge der Übernahme von Celgene, wo er seit 2018 ebenfalls Finanzchef war. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre bei Johnson & Johnson, unter anderem als CFO der Geschäfte mit Konsumgütern und Medizintechnik, sowie bei Becton Dickinson und AstraZeneca. Seine Laufbahn begann er bei Boeing. Zudem sitzt er im Board von Tapestry.

Bei Coca-Cola soll Elkins nach Angaben des Unternehmens Finanzen, globale Strategie und die Enterprise Services verantworten. Er berichtet wie Murphy an Konzernchef Henrique Braun.