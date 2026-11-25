Die Coca-Cola-Aktie (ISIN US1912161007, WKN 850663, Symbol CCC3, US-Symbol KO) ist am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn der größte Dow Jones Gewinner. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Getränkekonzern um 0,64 % auf 98,245 US-Dollar. Das klingt nach wenig – an einem Tag, an dem der Dow Jones rund 2 % verliert und nur acht der 30 Werte im Plus liegen, ist es der Spitzenplatz.
Coca-Cola-Aktie größter Dow Jones Gewinner am Morgen: Plus trotz Kursrutsch an der Wall Street
Die Coca-Cola-Aktie steigt im frühen US-Handel um 0,64 % auf 98,25 US-Dollar und ist der größte Dow Jones Gewinner am Morgen. Während der Dow Jones rund 2 % verliert, suchen Anleger nach heißen Inflationsdaten Schutz beim Getränkekonzern.
Dow Jones Gewinner Nr. 1
Warum die Coca-Cola-Aktie gegen den Markt steigt
Der Nasdaq Composite verliert zur Eröffnung mehr als 3 %, Nvidia mehr als 8 %. Die Coca-Cola-Aktie steht auf der anderen Seite dieser Bewegung.
Schutz vor der Inflation
Die Kernrate des PCE-Preisindex stieg im Oktober auf 3,3 %, den höchsten Wert seit November 2023. Coca-Cola gehört zu den Konzernen, die höhere Kosten über Preise weitergeben können – starke Marken sind in Inflationsphasen ein Vorteil.
Flucht aus Technologie
Anleger verkaufen den dritten Tag in Folge KI- und Chipwerte. Das frei werdende Kapital fließt in Titel mit geringer Schwankung und stabilen Erträgen.
Zölle treffen das Geschäftsmodell kaum
Die US-Regierung hat neue Zölle gegen große Handelspartner vorgeschlagen. Coca-Cola lässt seine Getränke über Abfüller überwiegend dort herstellen, wo sie verkauft werden.
Dividende in Sicht
Am 1. Dezember wird die Aktie ex Dividende von 0,53 US-Dollar gehandelt. Das Management hat zudem die Ziele für 2026 angehoben: mindestens 5 % organisches Umsatzwachstum und mindestens 13 Milliarden US-Dollar freier Mittelzufluss.
Vorbörslich hatte die Aktie mit 98,80 US-Dollar noch etwas höher notiert. Nach den Inflationsdaten um 14:30 Uhr schmolz der Vorsprung, blieb aber erhalten.
Einordnung
Stärke mit einem Haken
Höhere Inflation bedeutet auch höhere Zinsen – und die machen Anleihen als Alternative zu Dividendenaktien attraktiver. Zudem ist die Coca-Cola-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 29 nach Daten von Morningstar deutlich teurer als andere Getränkehersteller. Das Zwölfmonatshoch bei 100,56 US-Dollar liegt gut 2 % entfernt. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie
Warum ist die Coca-Cola-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Nach höher als erwarteten Inflationsdaten und dem Ausverkauf bei Technologiewerten suchen Anleger defensive Titel mit Preissetzungsmacht.
Wie viel gewinnt die Coca-Cola-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 0,64 % auf 98,245 US-Dollar.
Wie viele Dow-Jones-Werte liegen im Plus?
Um 15:32 Uhr nur acht von 30; der Index verliert rund 2 %.
Welche ISIN und WKN hat die Coca-Cola-Aktie?
ISIN US1912161007, WKN 850663. Handelssymbol in Deutschland CCC3, in den USA KO (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Coca-Cola Company
- ISIN
- US1912161007
- WKN
- 850663
- Handelssymbol
- CCC3
- US-Handelssymbol
- KO (NYSE)
- Kurs
- 98,25 US-Dollar (+0,64 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 1 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
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