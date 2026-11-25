Die Coca-Cola-Aktie (ISIN US1912161007, WKN 850663, Symbol CCC3, US-Symbol KO) ist am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn der größte Dow Jones Gewinner. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Getränkekonzern um 0,64 % auf 98,245 US-Dollar. Das klingt nach wenig – an einem Tag, an dem der Dow Jones rund 2 % verliert und nur acht der 30 Werte im Plus liegen, ist es der Spitzenplatz.