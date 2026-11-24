Coca-Cola Aktie: Der Dauerläufer zieht wieder an – Rekordhoch über 100 Dollar bleibt in Sichtweite

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:25 2 Min.

Die Coca-Cola Aktie steigt vorbörslich um 0,60 Prozent auf 96,45 Dollar und zählt zu den Gewinnern im Dow Jones. Der Getränkekonzern hat seine Gewinnprognose angehoben und gehört 2026 zu den stärksten Werten im Index. Bis zum Rekordhoch fehlen gut vier Prozent.

Bild: Ambo Ampeng / Unsplash

Keine künstliche Intelligenz, keine Chips, kein Drama: Die Coca-Cola Aktie notiert vorbörslich bei 96,45 Dollar, ein Plus von 0,57 Dollar oder 0,60 Prozent. Im Dow Jones gehört der Getränkekonzern am Dienstagmorgen zu den fünf stärksten Werten. Während Nvidia kräftig nachgibt, ist das Papier aus Atlanta wieder gefragt. vorbörslicher Kurs der Coca-Cola Aktie 96,45 USD Aufschlag im Dow Jones +0,60 % 52-Wochen-Hoch 100,56 USD Anteil der Kaufempfehlungen unter Analysten 80 % Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; onvista; Quartalsbericht Das Jahr Von 67 auf fast 100 Dollar Das 52-Wochen-Tief der Aktie liegt bei 67,27 Dollar, das Hoch bei 100,56 Dollar. Für einen Konzern dieser Größe ist das eine ungewöhnliche Spanne. Getragen wurde der Anstieg von den Zahlen: Im dritten Quartal stieg der vergleichbare Gewinn je Aktie um elf Prozent auf 0,91 Dollar und lag über der Schätzung von 0,88 Dollar. Für das Gesamtjahr stellt Coca-Cola nun ein Wachstum von mindestens elf Prozent in Aussicht. Vom Rekordhoch ist der Kurs rund 4,1 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Die Einordnung Sicherheit hat ihren Preis Von 25 Analysten raten laut onvista 80 Prozent zum Kauf, 16 Prozent zum Halten und vier Prozent zum Verkauf. Die Kehrseite ist die Bewertung: Anfang November wurde die Aktie mit dem rund 27-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt. Unsere Lesart für den Dienstag: Anleger schichten aus schwankungsstarken Technologiewerten in berechenbare Geschäftsmodelle um. Davon profitieren neben Coca-Cola auch Walmart und McDonald's. Was für die Coca-Cola Aktie spricht Gewinnprognose für 2026 angehoben

Quartalsgewinn über den Erwartungen

Große Mehrheit der Analysten rät zum Kauf

Gefragt, wenn Technologiewerte fallen Was Anleger bedenken sollten Bewertung mit einem KGV von rund 27

Kurs bereits nahe am Rekordhoch

Konsumenten achten stärker auf Preise

Vorbörslich dünner Handel Einordnung der Redaktion: Die Coca-Cola Aktie ist 2026 das Gegenmodell zu den KI-Werten geworden: langsamer, aber stetiger. Ein Plus von 0,6 Prozent ist keine Nachricht, das Muster dahinter schon. Je nervöser der Markt bei Chips wird, desto stärker fließt Geld in solche Titel. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Coca-Cola Aktie Warum steigt die Coca-Cola Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Nach unserer Einordnung sind defensive Werte gefragt, während Technologieaktien nachgeben. Wo liegt das Rekordhoch der Coca-Cola Aktie?

Das 52-Wochen-Hoch liegt laut onvista bei 100,56 Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Coca-Cola Aktie?

ISIN US1912161007, WKN 850663. US-Handelssymbol: KO (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: CCC3.

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