Wo liegt das Allzeithoch der Coca-Cola-Aktie?

Die Aktie schloss am 16. November 2026 bei 99,48 Dollar auf Rekordniveau. Der höchste Kurs der vergangenen 52 Wochen lag bei 100,56 Dollar. In Euro erreichte sie 90,31 Euro.

Warum steigt die Coca-Cola-Aktie?

Anleger schichten aus Technologiewerten in Unternehmen mit stabilen Gewinnen um. Coca-Cola gilt mit starken Marken und einer seit 64 Jahren steigenden Dividende als sicherer Hafen.

Wie stark ist die Coca-Cola-Aktie 2026 gestiegen?

Seit Jahresbeginn um rund 42 Prozent, Stand 16. November 2026.