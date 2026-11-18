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Coca-Cola Aktie als Favorit für 2027 – wie die Abfüllpartner 5% Wachstum ermöglichen sollen

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 18:12 1 Min. TD Cowen

TD Cowen hebt das Kursziel für Coca-Cola auf 112 US-Dollar an und zählt die Aktie zu den Favoriten für 2027.

Bild: www.unsplash.com

Der Analyst von TD Cowen, Robert Moskow, hebt das Kursziel für die Coca-Cola-Aktie (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker: KO) von 104 auf 112 US-Dollar an und bestätigt sein Rating "buy". Robert Moskow zähle Coca-Cola zu seinen besten Anlageideen für 2027. Dank seiner internationalen Präsenz und der Wettbewerbsvorteile seines Franchise-Systems mit Abfüllpartnern könne der Getränkekonzern den Umsatz aus eigener Kraft um 5% steigern. Damit würde Coca-Cola deutlich schneller wachsen als vergleichbare Unternehmen der Branche. Auch nach der diesjährigen Kursrally traue TD Cowen der Aktie weitere Gewinne zu. Der Kurs dürfte weiter steigen, sobald Coca-Cola zeige, dass der Konzern die steigende Inflation und die hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr verkraften könne. Robert Moskow, Analyst von TD Cowen, empfiehlt die Coca-Cola-Aktie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 17.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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