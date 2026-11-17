Abwarten beim Stahlkocher: Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba bestätigt für die Cleveland-Cliffs-Aktie das Rating „Equal Weight“ und das Kursziel von 14 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 12,09 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 16 Prozent.
Cleveland-Cliffs-Aktie: Morgan Stanley bleibt neutral – Kursziel 14 Dollar
Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba bestätigt „Equal Weight“ und ein Kursziel von 14 US-Dollar für die Cleveland-Cliffs-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cleveland-Cliffs Inc.
- Handelssymbol
- CLF (NYSE)
- Analyst
- Carlos De Alba
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 14 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Morgan Stanley zur Cleveland-Cliffs-Aktie
Vom Erz zum Blech – De Alba bleibt neutral
Carlos De Alba hat Cleveland-Cliffs im Rahmen einer Branchenstudie bewertet.
Cleveland-Cliffs fördert Eisenerz und produziert Flachstahl, vor allem für die US-Autoindustrie.
Im Januar 2026 hatte Morgan Stanley die Aktie noch auf „Overweight“ hochgestuft und dabei auf Chancen durch den Umbau des Konzerns verwiesen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba zu lesen ist:
Neutrale Einstufung
Morgan Stanley bleibt bei „Equal Weight“.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 16 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Autoindustrie
Die Nachfrage hängt stark an der US-Autoproduktion.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Nucor bevorzugt
Innerhalb der Branche stuft De Alba nur Nucor mit „Overweight“ ein.
Steel Dynamics bewertet er wie Cleveland-Cliffs mit „Equal Weight“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Carlos De Alba. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 14 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF): Halten, Kursziel 14,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Carlos De Alba, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Carlos De Alba, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.