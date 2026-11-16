Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) habe ein starkes erstes Geschäftsquartal vorgelegt. Angesichts der überzeugenden Geschäftsentwicklung habe Rosenblatt seine Gewinnschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre sogar nach oben revidiert. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarte die Investmentbank nun einen Gewinn je Aktie (EPS) von 5,49 USD, während die Prognose für 2028 auf 6 USD je Aktie angehoben worden sei. Umso überraschender sei die Reaktion der Börse ausgefallen: Die Cisco-Aktie habe sich im nachbörslichen Handel kaum von der Stelle bewegt. Das Analysehaus habe dies als verhaltene Reaktion auf eine Ergebnisüberraschung und eine Prognoseanhebung dieses Ausmaßes bezeichnet.
Cisco Systems Aktie: Starke Quartalszahlen, höhere Gewinnprognosen
Rosenblatt senkt Kursziel
Nach Einschätzung von Rosenblatt spiegele die schwache Kursreaktion v.a. die Sorge wider, dass das Wachstum der Auftragseingänge seinen Höhepunkt bereits überschritten haben könnte. Hinzu komme ein insgesamt unsicheres Marktumfeld. Rosenblatt spreche von einem Technologiemarkt, dem momentan die klare Überzeugung für eine Bewegung in die eine oder andere Richtung fehle.
Fazit: Cisco überzeuge operativ mit starken Quartalszahlen und verbesserten Gewinnaussichten. Dennoch bleibe Rosenblatt vorsichtig, was die weitere Kursentwicklung betreffe. Die deutliche Kurszielsenkung zeige, dass selbst überzeugende Geschäftszahlen derzeit nicht ausreichen würden, um die Sorgen über eine mögliche Abschwächung des Auftragswachstums vollständig auszuräumen. An der grundsätzlichen Kaufempfehlung ("buy"-Rating) halte die Investmentbank jedoch fest, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 13.11.2026)
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