Cisco Systems Aktie: Starke Quartalszahlen, höhere Gewinnprognosen

Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) habe ein starkes erstes Geschäftsquartal vorgelegt. Angesichts der überzeugenden Geschäftsentwicklung habe Rosenblatt seine Gewinnschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre sogar nach oben revidiert. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarte die Investmentbank nun einen Gewinn je Aktie (EPS) von 5,49 USD, während die Prognose für 2028 auf 6 USD je Aktie angehoben worden sei. Umso überraschender sei die Reaktion der Börse ausgefallen: Die Cisco-Aktie habe sich im nachbörslichen Handel kaum von der Stelle bewegt. Das Analysehaus habe dies als verhaltene Reaktion auf eine Ergebnisüberraschung und eine Prognoseanhebung dieses Ausmaßes bezeichnet.