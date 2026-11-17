Truist habe das Kursziel für die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) von 140 auf 127 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Analyst Matthew Niknam sehe trotz der reduzierten Bewertungserwartung weiterhin attraktive Perspektiven für den US-Netzwerkausrüster. Nach Einschätzung von Niknam habe das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal beeindruckende Ergebnisse vorgelegt. Cisco habe das stärkste Wachstum seit mehr als 15 Jahren verzeichnet, Rekordwerte bei den operativen Gewinnmargen erreicht und seine Geschäftsprognose deutlich angehoben. Diese Entwicklung unterstreiche die starke operative Verfassung des Technologiekonzerns und zeige, dass Cisco von einer robusten Nachfrage nach seinen Produkten und Lösungen profitiere.
Cisco Systems Aktie: Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren und Rekordmargen!
Warum Truist trotzdem das Kursziel senkt
Allerdings warne Truist auch vor möglichen Risiken. Nach Einschätzung von Niknam dürften skeptische Anleger insbesondere die Frage aufwerfen, ob Cisco den Höhepunkt seines Wachstums bereits erreicht habe. Dabei könnten zwei Faktoren die jüngsten Geschäftszahlen überdurchschnittlich positiv beeinflusst haben: vorgezogene Kundenbestellungen und die jüngsten Preiserhöhungen. Kunden könnten ihre Einkäufe beschleunigt haben, um sich noch günstigere Konditionen zu sichern. Dadurch wäre ein Teil der zukünftigen Nachfrage bereits in die aktuellen Ergebnisse eingeflossen. Für Truist bleibe deshalb entscheidend, ob Cisco das außergewöhnlich hohe Wachstumstempo auch in den kommenden Quartalen aufrechterhalten könne.
Trotz dieser Unsicherheiten bestätige Niknam die Kaufempfehlung. Mit dem neuen Kursziel bleibe Truist grundsätzlich optimistisch, sehe jedoch Anlass, die bisherigen Bewertungserwartungen etwas zurückzunehmen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 13.11.2026)
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