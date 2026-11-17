Allerdings warne Truist auch vor möglichen Risiken. Nach Einschätzung von Niknam dürften skeptische Anleger insbesondere die Frage aufwerfen, ob Cisco den Höhepunkt seines Wachstums bereits erreicht habe. Dabei könnten zwei Faktoren die jüngsten Geschäftszahlen überdurchschnittlich positiv beeinflusst haben: vorgezogene Kundenbestellungen und die jüngsten Preiserhöhungen. Kunden könnten ihre Einkäufe beschleunigt haben, um sich noch günstigere Konditionen zu sichern. Dadurch wäre ein Teil der zukünftigen Nachfrage bereits in die aktuellen Ergebnisse eingeflossen. Für Truist bleibe deshalb entscheidend, ob Cisco das außergewöhnlich hohe Wachstumstempo auch in den kommenden Quartalen aufrechterhalten könne.