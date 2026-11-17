Die Cisco Systems Aktie (Ticker CSCO, Nasdaq; ISIN US17275R1023) rettet sich am Dienstagmittag gerade noch auf die Liste der Dow Jones Gewinner. Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) kostet sie 94,55 US-Dollar, ein Plus von hauchdünnen 0,04 Prozent. Vom Schwung des Vormittags ist damit kaum etwas übrig: Kurz nach Handelsbeginn hatte der Netzwerkausrüster nach einer Hochstufung durch die britische Großbank HSBC zeitweise rund zwei Prozent zugelegt. Seitdem zieht der breite Technologie-Ausverkauf auch Cisco nach unten, der Dow verliert rund 1,4 Prozent.
Cisco Systems Aktie Dow Jones Gewinner: Vom HSBC-Schub bleibt am Mittag nur ein Mini-Plus – hält das KI-Netzwerk-Argument dem Tech-Ausverkauf stand?
Die Cisco Systems Aktie ist im Mittagshandel am 17.11.2026 knapp Dow Jones Gewinner: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) notiert sie 0,04 Prozent höher bei 94,55 US-Dollar. Am Morgen hatte eine Hochstufung durch HSBC die Aktie noch deutlich angetrieben, der Tech-Ausverkauf vor dem Anthropic-Börsengang zehrt den Vorsprung fast vollständig auf.
Dow Jones Gewinner am Mittag
Warum steigt die Cisco Systems Aktie heute – und warum nur so wenig?
Auslöser des Kurssprungs am Morgen war eine Studie von HSBC. Laut einem Bericht von Investing.com begründete Analyst Abhishek Shukla seine positivere Sicht mit den starken Quartalszahlen, dem soliden Wachstum und der Bewertung: Cisco werde mit dem 16,1-Fachen der für 2027 erwarteten Gewinne gehandelt, der Branchenmedian liege beim 20,3-Fachen. HSBC rechnet bis zum Geschäftsjahr 2031 mit einem jährlichen Gewinnwachstum von rund 15 Prozent und hat die Gewinnschätzungen für 2027 bis 2029 um 8 bis 18 Prozent erhöht. Nach dem Handelsstart kippte jedoch die Stimmung im gesamten Technologiesektor. Laut Yahoo Finance verkaufen Fonds vor dem für Donnerstag erwarteten Anthropic-Börsengang Software- und Tech-Aktien, um Kapital freizumachen.
Starke Quartalszahlen
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 24,4 Prozent auf 18,52 Milliarden US-Dollar, das Netzwerkgeschäft um 43,3 Prozent.
Prognose angehoben
Cisco erwartet für das Geschäftsjahr 2027 nun 5,50 US-Dollar Gewinn je Aktie statt zuvor 5,08 US-Dollar.
KI-Geschäft wächst
Der Umsatz mit KI-Infrastruktur für Hyperscaler soll 2027 rund 9 Milliarden US-Dollar erreichen, nach zuvor erwarteten 7,5 Milliarden.
Gegenwind vom Gesamtmarkt
Der Ausverkauf im Technologiesektor zehrt das Plus vom Morgen fast vollständig auf.
Hintergrund
Warum war die Cisco Systems Aktie nach den Zahlen gefallen?
Bemerkenswert ist, dass Cisco trotz starker Zahlen zuletzt unter Druck stand. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im ersten Quartal um 40 Prozent auf 1,40 US-Dollar und lag über den erwarteten 1,32 US-Dollar. Dennoch fiel die Aktie nach der Veröffentlichung in der vergangenen Woche Berichten zufolge um rund sechs Prozent. Als Grund nannten Marktbeobachter eine deutlich langsamere Entwicklung der Auftragseingänge. Die Hochstufung durch HSBC zielt genau auf diese Lücke zwischen Geschäftsentwicklung und Kursreaktion.
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Was sollten Anleger bei der Cisco Systems Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen nach Börsenschluss: Sie gelten als Gradmesser für die Investitionen in KI-Rechenzentren, von denen Cisco mit seinen Netzwerkprodukten profitiert. Am Donnerstag folgt der Anthropic-Börsengang, der laut Yahoo Finance weiter Kapital aus dem Technologiesektor abziehen könnte.
Häufige Fragen zur Cisco Systems Aktie
Warum steigt die Cisco Systems Aktie heute? HSBC hat die Aktie hochgestuft und verweist auf starke Quartalszahlen und eine im Branchenvergleich günstige Bewertung. Der breite Tech-Ausverkauf hat das Plus bis zum Mittag aber fast aufgezehrt.
Ist die Cisco Systems Aktie heute Dow Jones Gewinner? Knapp. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) liegt sie mit +0,04 Prozent auf 94,55 US-Dollar auf Rang fünf der Dow Jones Gewinner.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Cisco Systems Aktie gehandelt? Ticker CSCO an der Nasdaq, ISIN US17275R1023.
Wie hoch ist Ciscos Gewinnprognose für 2027? Cisco erwartet im Geschäftsjahr 2027 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,50 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von HSBC, erstellt von Analyst Abhishek Shukla, Originalstudie vom 17.11.2026. HSBC stufte die Cisco Systems Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch und hob das Kursziel von 120 auf 133 US-Dollar an; Einstufung und Kursziel werden unverändert übernommen. Die Offenlegungen von HSBC zu Interessenkonflikten finden sich unter research.hsbc.com/A/Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cisco Systems, Inc. (CSCO): Kaufen, Kursziel 133,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von HSBC (Analyst Abhishek Shukla) vom 17.11.2026, 16:14 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: HSBC (Analyst Abhishek Shukla).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.