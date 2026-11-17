Warum steigt die Cisco Systems Aktie heute? HSBC hat die Aktie hochgestuft und verweist auf starke Quartalszahlen und eine im Branchenvergleich günstige Bewertung. Der breite Tech-Ausverkauf hat das Plus bis zum Mittag aber fast aufgezehrt.

Ist die Cisco Systems Aktie heute Dow Jones Gewinner? Knapp. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) liegt sie mit +0,04 Prozent auf 94,55 US-Dollar auf Rang fünf der Dow Jones Gewinner.

Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Cisco Systems Aktie gehandelt? Ticker CSCO an der Nasdaq, ISIN US17275R1023.

Wie hoch ist Ciscos Gewinnprognose für 2027? Cisco erwartet im Geschäftsjahr 2027 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,50 US-Dollar.