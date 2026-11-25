Cisco meldete Mitte November für das erste Geschäftsquartal 24 % mehr Umsatz auf 18,5 Milliarden US-Dollar und hob die Jahresprognose auf rund 75,3 Milliarden US-Dollar an. Seit dem Hoch von 118,65 US-Dollar am 9. Oktober hat die Aktie dennoch mehr als ein Fünftel verloren. Mit dem vorbörslichen Kurs rückt das Tief vom vergangenen Freitag bei knapp 90 US-Dollar wieder in Sichtweite. Der Markt bewertet derzeit nicht das abgelaufene Quartal, sondern die Risiken für die kommenden: Zölle, Zinsen und die Frage, wie lange der KI-Ausbau im bisherigen Tempo weiterläuft.