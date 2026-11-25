Die Cisco-Aktie (ISIN US17275R1023, WKN 878841, Symbol CIS, US-Symbol CSCO) gehört am Mittwoch vor US-Handelsbeginn zu den Dow Jones Verlierern. Um 11:30 Uhr MEZ notiert der Netzwerkausrüster vorbörslich 2,32 % tiefer bei 91,81 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Aktie bereits 2,90 % auf 93,99 US-Dollar verloren.
Cisco-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer: Hardware-Werte im Zoll-Sog
Die Cisco-Aktie fällt im vorbörslichen US-Handel um 2,32 % auf 91,81 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Neue US-Zollpläne gegen die wichtigsten Fertigungsländer und der Ausverkauf bei Technologie-Hardware drücken den Netzwerkausrüster.
Dow Jones Verlierer vorbörslich
Warum die Cisco-Aktie weiter fällt
Von Cisco selbst gibt es keine neue Meldung. Die Cisco-Aktie wird vom Umfeld bewegt – und das hat sich über Nacht eingetrübt.
Zollpläne gegen die Fertigungsländer
Laut Reuters will die US-Regierung in Kürze neue Einfuhrzölle gegen 16 große Handelspartner vorschlagen. Auf der Liste stehen Taiwan, Malaysia, Thailand, Vietnam, Mexiko und China – Länder, in denen Netzwerk- und Server-Hardware gefertigt wird. Für Hersteller wie Cisco würde das die Kosten erhöhen.
Hardware wird trotz guter Zahlen verkauft
Wie nervös der Markt ist, zeigt Dell Technologies (ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Symbol 12DA, US-Symbol DELL): Der Serverhersteller hob seine Jahresprognosen für Umsatz und Gewinn an – und verlor vorbörslich dennoch rund 6 %. Cisco erging es nach seinem Rekordquartal Mitte November ähnlich.
Chip- und KI-Werte ziehen den Sektor nach unten
Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) verliert vorbörslich weitere 4,9 %, der Future auf den Nasdaq 100 mehr als 2 %. Als Ausrüster von KI-Rechenzentren hängt Cisco an dieser Stimmung.
Zinsangst vor den Inflationsdaten
Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember wird am Terminmarkt mit 97 % Wahrscheinlichkeit erwartet. Um 14:30 Uhr MEZ folgen PCE-Preisindex und Bruttoinlandsprodukt.
Hintergrund
Die Zahlen stimmen – der Kurs nicht
Cisco meldete Mitte November für das erste Geschäftsquartal 24 % mehr Umsatz auf 18,5 Milliarden US-Dollar und hob die Jahresprognose auf rund 75,3 Milliarden US-Dollar an. Seit dem Hoch von 118,65 US-Dollar am 9. Oktober hat die Aktie dennoch mehr als ein Fünftel verloren. Mit dem vorbörslichen Kurs rückt das Tief vom vergangenen Freitag bei knapp 90 US-Dollar wieder in Sichtweite. Der Markt bewertet derzeit nicht das abgelaufene Quartal, sondern die Risiken für die kommenden: Zölle, Zinsen und die Frage, wie lange der KI-Ausbau im bisherigen Tempo weiterläuft.
FAQ
Häufige Fragen zur Cisco-Aktie
Warum ist die Cisco-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Berichte über neue US-Zölle gegen wichtige Fertigungsländer belasten Hardware-Hersteller. Dazu kommen der Ausverkauf bei KI-Werten und die erwartete Zinserhöhung.
Wie tief steht die Cisco-Aktie vorbörslich?
Um 11:30 Uhr MEZ bei 91,81 US-Dollar, 2,32 % unter dem Schlusskurs vom Dienstag.
Gab es schlechte Nachrichten von Cisco?
Nein. Die jüngsten Quartalszahlen waren stark, die Jahresprognose wurde angehoben.
Welche ISIN und WKN hat die Cisco-Aktie?
ISIN US17275R1023, WKN 878841. Handelssymbol in Deutschland CIS, in den USA CSCO (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Cisco Systems, Inc.
- ISIN
- US17275R1023
- WKN
- 878841
- Handelssymbol
- CIS
- US-Handelssymbol
- CSCO (Nasdaq)
- Kurs vorbörslich
- 91,81 US-Dollar (-2,32 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:30 Uhr MEZ
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