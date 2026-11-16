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Cisco Aktie: Splunk schwächelt – nur noch 112 Dollar Kursziel!

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 14:07 1 Min. Piper Sandler

Piper Sandler senkt das Cisco-Kursziel auf 112 USD, da nachlassendes Auftragswachstum und Schwächen bei Splunk die positiven KI-Perspektiven überschatten.

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Der Analyst von Piper Sandler, James Fish, senkt das Kursziel für die Cisco-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker: CSCO) von 125 auf 112 USD und bestätigt die Einstufung "neutral". Die Schätzungen würden zwar steigen, und das Management äußere sich optimistisch zum Ausbau der KI-Infrastruktur durch Hyperscaler sowie zur Erneuerung der IT-Infrastruktur bei Unternehmenskunden. Aus Sicht von Piper Sandler sei das Quartal insgesamt jedoch recht durchwachsen ausgefallen. Positiv sei, dass Cisco die Erwartungen übertroffen habe und sich der Erneuerungszyklus weiterhin in einer "frühen Phase" befinde. Der Beitrag des KI-Geschäfts sei nicht beziffert worden, während das Kerngeschäft im Bereich Sicherheit gut ausgesehen habe. Zudem sei die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 stärker angehoben worden, als es allein das Übertreffen der Erwartungen im ersten Quartal erklärt hätte. Allerdings habe sich das Auftragswachstum deutlich verlangsamt, und Splunk habe mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Darüber hinaus deute der Ausblick auf das zweite Quartal darauf hin, dass das Hardwaregeschäft seinen Höhepunkt erreicht habe. Wie bei anderen Unternehmen der Branche könnte auch hier das bekannte Muster "Höhepunkt des Wachstums, Höhepunkt der Bewertungsmultiplikatoren" zum Tragen gekommen sein. Der Analyst von Piper Sandler, James Fish, belässt die Cisco-Aktie auf "neutral" und reduziert das Kursziel von 125 auf 112 USD. (Analyse vom 13.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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