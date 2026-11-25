Die Cisco Aktie hat sich vom Dauerläufer zum KI-Profiteur gewandelt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Netzwerkkonzern den Umsatz um 24 Prozent auf den Rekordwert von 18,5 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,00 auf 1,40 Dollar. Das Netzwerkgeschäft wuchs dank der Nachfrage aus KI-Rechenzentren um 43 Prozent.
Cisco Aktie: Rekordumsatz von 18,5 Milliarden Dollar, Netzwerke plus 43 Prozent – warum fällt der KI-Gewinner trotzdem?
Cisco wächst so stark wie seit über 15 Jahren nicht mehr und hebt die KI-Ziele an. Doch langsamere Aufträge und sinkende Margen verunsichern die Börse. Was die Cisco Aktie jetzt bewegt.
Der Turbo
KI-Rechenzentren treiben das Netz
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Cisco nun rund 9 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Infrastruktur für große Cloud-Anbieter – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Den Gesamtumsatz sieht der Konzern in der Mitte der Prognose bei rund 75,3 Milliarden Dollar. Vorstandschef Chuck Robbins spricht von der frühen Phase eines mehrjährigen Netzwerk-Aufschwungs.
Die Bremse
Aufträge und Margen
Trotz der Rekordzahlen gab die Cisco Aktie nach den Zahlen deutlich nach. Das Wachstum der Produktaufträge verlangsamte sich auf 21 Prozent, die bereinigte Bruttomarge sank von 68,1 auf 65,6 Prozent. Zudem plant das Management für das laufende Quartal mit weniger Tempo. Im jüngsten Ausverkauf bei KI-Werten gehörte Cisco erneut zu den Verlierern im Dow Jones.
Die Cisco Aktie liefert, was die KI-Story verspricht: kräftiges Wachstum im Netzwerkgeschäft. Die Börse achtet aber bereits auf Aufträge und Margen – und damit auf die Nachhaltigkeit des Booms.
Häufige Fragen zur Cisco Aktie
Wie stark wuchs Cisco im Quartal?
Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar.
Wie viel KI-Umsatz erwartet Cisco?
Rund 9 Milliarden Dollar mit großen Cloud-Anbietern im Geschäftsjahr 2027.
Warum fiel die Aktie nach den Zahlen?
Wegen langsamer wachsender Aufträge und einer sinkenden Bruttomarge.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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