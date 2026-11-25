Wie stark wuchs Cisco im Quartal?

Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar.

Wie viel KI-Umsatz erwartet Cisco?

Rund 9 Milliarden Dollar mit großen Cloud-Anbietern im Geschäftsjahr 2027.

Warum fiel die Aktie nach den Zahlen?

Wegen langsamer wachsender Aufträge und einer sinkenden Bruttomarge.