Am 12. November legte Cisco nach US-Börsenschluss die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor, das am 24. Oktober endete. Auf dem Papier war es ein Glanzquartal: Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar, erwartet waren rund 18,1 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 40 Prozent auf 1,40 Dollar, der Konsens lag bei 1,32 bis 1,33 Dollar. Vorstandschef Chuck Robbins sprach von den stärksten Wachstumsraten seit mehr als 15 Jahren.

Die Börse reagierte dennoch mit Verkäufen. Am 13. November fiel die Aktie um 6,24 Prozent auf 95,64 Dollar und war damit größter Verlierer im Dow Jones. Am Montag ging es auf 94,52 Dollar weiter abwärts. Zwei Gründe stehen im Vordergrund: Die bereinigte Bruttomarge sank auf 65,6 Prozent nach 68,1 Prozent im Vorjahr, und das Wachstum der Produktaufträge verlangsamte sich von 35 auf 21 Prozent. Hinzu kam ein schwieriges Umfeld mit der Führungskrise bei Nvidia und US-Anleiherenditen über 5 Prozent.