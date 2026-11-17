Die Cisco Aktie (Ticker CSCO, ISIN US17275R1023) steckt in einem Widerspruch: Der Netzwerkkonzern meldet das stärkste Wachstum seit mehr als 15 Jahren und hebt seine Jahresprognose auf 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar Umsatz an – und trotzdem schloss die Aktie am Montag bei nur 94,52 Dollar, rund 7 Prozent unter dem Niveau vor den Zahlen. Die Cisco Aktienprognose der Analysten ist seitdem in Bewegung: Sieben Häuser haben ihre Kursziele seit dem 13. November neu gesetzt, die Spanne reicht von 109 bis 140 Dollar.
Cisco Aktie Prognose: Rekordwachstum, Prognose angehoben, Kursziele von 109 bis 140 Dollar – wer hat beim KI-Netzwerker recht?
Cisco wächst so schnell wie seit 15 Jahren nicht und hebt die Jahresprognose kräftig an – doch die Aktie fällt. Nach den Zahlen haben Analysten ihre Kursziele neu sortiert: Die einen kappen, DZ Bank und HSBC sehen 125 bis 133 Dollar. Was die Cisco Aktienprognose von Unternehmen und Analysten jetzt hergibt.
Heute kamen zwei Stimmen auf der optimistischen Seite hinzu: Die DZ Bank stuft die Aktie auf „Buy“ hoch und nennt 125 Dollar als Ziel, HSBC sieht 133 Dollar. Für die Cisco Aktie Prognose stellt sich damit die zentrale Frage: Ist der Rückschlag eine Übertreibung – oder hat das Wachstum bei Cisco tatsächlich seinen Höhepunkt erreicht?
Rekordquartal
Umsatz +24 % auf 18,5 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie +40 % auf 1,40 Dollar – beides über den Erwartungen.
Prognose deutlich angehoben
Umsatz 2027 nun 74,8–75,8 Mrd. Dollar (zuvor 72,2–73,4), bereinigtes EPS 5,47–5,53 Dollar (zuvor 5,05–5,11).
KI-Ziel steigt
KI-Umsatz mit großen Cloudkonzernen soll 9 statt 7,5 Mrd. Dollar erreichen.
Analysten gespalten
Barclays, Citi und Piper Sandler senken ihre Ziele, DZ Bank und HSBC setzen auf Kauf – Spanne 109 bis 140 Dollar.
Der Auslöser
Was ist bei der Cisco Aktie passiert?
Am 12. November legte Cisco nach US-Börsenschluss die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor, das am 24. Oktober endete. Auf dem Papier war es ein Glanzquartal: Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar, erwartet waren rund 18,1 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 40 Prozent auf 1,40 Dollar, der Konsens lag bei 1,32 bis 1,33 Dollar. Vorstandschef Chuck Robbins sprach von den stärksten Wachstumsraten seit mehr als 15 Jahren.
Die Börse reagierte dennoch mit Verkäufen. Am 13. November fiel die Aktie um 6,24 Prozent auf 95,64 Dollar und war damit größter Verlierer im Dow Jones. Am Montag ging es auf 94,52 Dollar weiter abwärts. Zwei Gründe stehen im Vordergrund: Die bereinigte Bruttomarge sank auf 65,6 Prozent nach 68,1 Prozent im Vorjahr, und das Wachstum der Produktaufträge verlangsamte sich von 35 auf 21 Prozent. Hinzu kam ein schwieriges Umfeld mit der Führungskrise bei Nvidia und US-Anleiherenditen über 5 Prozent.
Geschäftsmodell
Womit verdient Cisco sein Geld?
Cisco aus San José in Kalifornien ist einer der größten Anbieter von Netzwerktechnik der Welt. Der Konzern liefert Switches, Router und optische Komponenten, mit denen Rechenzentren, Unternehmen und Telekomkonzerne ihre Daten übertragen. Dazu kommen Sicherheitssoftware, die Datenanalyse-Plattform Splunk sowie ein großes Servicegeschäft mit Wartung und Support.
Lange galt Cisco als behäbiger Dividendenwert. Der Ausbau der KI-Rechenzentren hat das geändert: Jedes große KI-Cluster braucht Netzwerktechnik, um Tausende Chips miteinander zu verbinden. Im ersten Quartal wuchs die Netzwerksparte um 43 Prozent. Der Produktumsatz stieg um 32 Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar, das margenstarke Servicegeschäft dagegen nur um 1 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Genau diese Verschiebung hin zu Hardware drückt die Marge.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Cisco Aktienprognose des Unternehmens?
Cisco hat die Jahresziele stärker angehoben, als es allein das gute erste Quartal erklären würde.
Für das Geschäftsjahr bis Juli 2027 erwartet das Management nun 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar Umsatz. Beim bereinigten Gewinn je Aktie hob Cisco die Spanne um rund 0,42 Dollar auf 5,47 bis 5,53 Dollar an. Den Umsatz mit KI-Infrastruktur für die großen Cloudkonzerne erwartet der Konzern bei 9 Milliarden Dollar statt bisher 7,5 Milliarden – Aufträge spezialisierter KI-Cloudanbieter sind darin nicht enthalten. Für das zweite Quartal stellt Cisco 18,0 bis 18,2 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Finanzchef Mark Patterson rechnet für das Gesamtjahr mit einer bereinigten Bruttomarge knapp unter 65 Prozent.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist/Basis)
|GJ 2027 (Prognose Cisco)
|GJ 2028 (Schätzung Rosenblatt)
|Umsatz
|–
|74,8–75,8 Mrd. USD
|–
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|–
|5,47–5,53 USD
|6,00 USD
|KGV beim Kurs von 94,52 USD
|–
|rund 17
|rund 16
|KI-Umsatz mit Hyperscalern
|9,3 Mrd. USD Aufträge
|rund 9 Mrd. USD Umsatz
|–
|Prognose zuvor (Umsatz / EPS)
|–
|72,2–73,4 Mrd. / 5,05–5,11 USD
|–
Geschäftsjahr endet im Juli. KGV eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses von 94,52 USD (16.11.2026). Einen aktuellen Konsens nach den Q1-Zahlen konnten wir nicht verifizieren; die Schätzung für 2028 stammt von Rosenblatt (13.11.2026).
Quelle: Cisco, Mitteilung vom 12.11.2026; Rosenblatt Securities via The Fly
Wie gut die neuen Ziele erreichbar sind, zeigen die Schätzungen der Analysten: Rosenblatt rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit 5,49 Dollar Gewinn je Aktie und für 2028 mit 6,00 Dollar – also nahe der Mitte der Unternehmensprognose und mit weiterem Wachstum im Folgejahr.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Cisco Aktie zu?
Die Zahlen haben eine Welle von Kurszieländerungen ausgelöst – fast alle nach unten, aber auf Niveaus, die weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs liegen. Rosenblatt senkte am 13. November das Ziel von 165 auf 140 Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Piper Sandler reduzierte von 125 auf 112 Dollar und bleibt „Neutral“, Barclays nahm das Ziel laut GuruFocus auf 109 Dollar zurück. Citigroup setzte laut MarketBeat 120 Dollar an und warnte, das Wachstum könnte seinen Höhepunkt erreicht haben. Wells Fargo nennt 130 Dollar. Am heutigen 17. November folgten die Kaufvoten von DZ Bank (125 Dollar) und HSBC (133 Dollar).
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|Rosenblatt
|Buy
|165 → 140
|13.11.2026
|The Fly
|HSBC
|Buy
|133
|17.11.2026
|GuruFocus, TipRanks
|Wells Fargo
|–
|130
|ca. 14.11.2026
|Daily Political/MarketBeat
|DZ Bank
|Buy (zuvor Hold)
|125
|17.11.2026
|TipRanks
|Citigroup
|–
|139 → 120
|13.11.2026
|MarketBeat
|Morgan Stanley
|Equal-weight (abgestuft)
|120
|Anfang Nov. 2026
|goldesel.de
|Piper Sandler
|Neutral
|125 → 112
|13.11.2026
|Piper Sandler
|Barclays
|bestätigt
|123 → 109
|13.11.2026
|GuruFocus, MarketBeat
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. „–“ = Rating in der Quelle nicht genannt.
Quelle: TipRanks, GuruFocus, MarketBeat, Daily Political/MarketBeat, Rosenblatt via The Fly, Piper Sandler, goldesel.de
Zum Vergleich: Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel von 29 Analysten im Oktober noch bei rund 136 Dollar. Der Mittelwert der sieben seit dem 13. November gemeldeten Ziele liegt nach unserer Rechnung bei rund 124 Dollar – gut 31 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Die Erwartungen wurden also zurückgenommen, liegen aber immer noch klar über dem Kurs.
Bewertung
Ist die Cisco Aktie nach dem Rückschlag günstig?
Gemessen an der Mitte der neuen Gewinnprognose von 5,50 Dollar kommt die Cisco Aktie auf ein KGV von rund 17. Für einen Konzern, der den Umsatz um mehr als 20 Prozent steigert, ist das moderat. Bei rund 3,95 Milliarden Aktien ergibt sich ein Börsenwert von etwa 373 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende von 0,42 Dollar entspricht einer Rendite von rund 1,8 Prozent. Im abgelaufenen Quartal gab Cisco 3,7 Milliarden Dollar über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre zurück – die Rückkäufe erfolgten im Schnitt zu 112,38 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Kurs.
Der Abschlag hat einen Grund: Die Börse bewertet KI-Gewinner inzwischen nach der Marge. Hardware für Rechenzentren bringt weniger ein als Software und Service, und teurere Speicherchips lassen sich nur teilweise weitergeben. Solange die Bruttomarge sinkt, misstraut der Markt dem Wachstum.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Cisco Aktie Prognose?
Das Chartbild hat sich eingetrübt. Laut einer technischen Analyse vom 16. November scheitern Erholungsversuche derzeit unterhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte – der Abwärtstrend ist intakt. Als erste Hürde nennt TradingKey die Marke von 102,71 Dollar, etwa das Niveau vor den Zahlen. Auf der Unterseite rückt mit dem Schlusskurs von 94,52 Dollar die Zone um 94 bis 95 Dollar in den Fokus. Vom Hoch des Jahres bei rund 130 Dollar ist die Aktie damit gut 27 Prozent entfernt.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Cisco Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|133–140 USD (HSBC, Rosenblatt)
|KI-Netzwerke treiben Wachstum, Schätzungen steigen
|Base-Case
|rund 124 USD (Mittelwert, eigene Rechnung)
|Wachstum hält, Marge stabilisiert sich knapp unter 65 %
|Bear-Case
|109–112 USD (Barclays, Piper Sandler)
|Auftragswachstum über dem Höhepunkt, Splunk schwächer, Hardware-Gipfel
Kursziele Dritter nach den Q1-Zahlen; Begründungen laut den jeweiligen Meldungen. Basis-Szenario = Mittelwert der sieben genannten Ziele, eigene Rechnung.
Quelle: Rosenblatt, HSBC, DZ Bank, Citigroup, Piper Sandler, Barclays (via The Fly, GuruFocus, TipRanks, MarketBeat)
Auffällig ist: Selbst die vorsichtigsten Häuser sehen ihr Ziel noch über dem aktuellen Kurs. Piper Sandler argumentiert, der Ausblick auf das zweite Quartal deute auf einen Höhepunkt im Hardwaregeschäft hin – das bekannte Muster von Wachstumsgipfel und Bewertungsgipfel. Rosenblatt nannte die Kursreaktion dagegen eine verhaltene Antwort auf ein Übertreffen und Anheben dieses Ausmaßes.
Termine
Was Anleger bei der Cisco Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen zum dritten Quartal – ein Stimmungstest für alle KI-Infrastrukturwerte, auch für die Cisco Aktie.
Kommende Tage: Weitere Analystenreaktionen auf die Zahlen; offen ist, ob der Konsens nach den Zielsenkungen stabil bleibt.
20. Januar 2027: Auszahlung der Quartalsdividende von 0,42 Dollar.
Februar 2027: Zahlen zum zweiten Quartal – der nächste Test für Bruttomarge und Auftragseingang (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Cisco Aktienprognose
Wie lautet die Cisco Aktienprognose der Analysten? Die seit dem 13. November gemeldeten Kursziele reichen von 109 Dollar (Barclays) bis 140 Dollar (Rosenblatt), der Mittelwert dieser sieben Ziele liegt nach unserer Rechnung bei rund 124 Dollar. Im Oktober hatte der Durchschnitt noch bei rund 136 Dollar gelegen.
Was erwartet Cisco für das Geschäftsjahr 2027? Einen Umsatz von 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar, einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,47 bis 5,53 Dollar und rund 9 Milliarden Dollar KI-Umsatz mit großen Cloudkonzernen.
Warum fiel die Cisco Aktie trotz guter Zahlen? Die Bruttomarge sank auf 65,6 Prozent, und das Auftragswachstum verlangsamte sich deutlich. Dazu kam die allgemeine Nervosität um KI-Werte.
Welche Dividende zahlt Cisco? 0,42 Dollar je Quartal, beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 1,8 Prozent.
Wann legt Cisco die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum zweiten Quartal werden im Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 125 US-Dollar der DZ BANK AG (Analyst Ingo Wermann) vom 17.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: DZ Bank, Rosenblatt, Barclays, Morgan Stanley, HSBC. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cisco Systems, Inc. (CSCO): Kaufen, Kursziel 125,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Ingo Wermann) vom 17.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Ingo Wermann).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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