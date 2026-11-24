Cisco-Aktie ist Dow Jones Verlierer: KI-Netzwerkwerte unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:58 2 Min.

Die Cisco-Aktie gehört mit minus 2,04 % auf 94,825 US-Dollar zu den fünf Dow Jones Verlierern. Warum der Netzwerkausrüster im Sog der KI-Gewinnmitnahmen steht.

Die Cisco-Aktie (ISIN US17275R1023, WKN 878841, Symbol CSCO) rutscht im frühen US-Handel am Dienstag unter die Dow Jones Verlierer. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) verliert das Papier 2,04 % auf 94,825 US-Dollar – als Teil einer breiten Bewegung bei KI-nahen Technologiewerten. Cisco-Aktie laut Indikation, Dow Jones Verlierer Nr. 2 -2,04 % Indikation im frühen US-Handel 94,825 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Verlierer Warum die Cisco-Aktie abgibt Eine neue unternehmensspezifische Nachricht, die den Rückgang der Cisco-Aktie erklärt, ist nicht bekannt. Der Dow Jones Verlierer steht vielmehr im Zeichen des Marktumfelds: 01 Mitgenommen vom KI-Rücksetzer Cisco gilt als Profiteur des Ausbaus von KI-Rechenzentren, weil dort Netzwerktechnik gebraucht wird. Wenn Nvidia als Taktgeber deutlich nachgibt, ziehen Zulieferer-Aktien mit. 02 Zinserhöhungswetten Der Markt preist laut Berichten zu rund 95 % eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ein; die Zehnjahresrendite liegt bei etwa 4,89 %. Das belastet Aktien nach starken Anstiegen. 03 Zollthema Berichte über mögliche neue Zölle verunsichern Unternehmen mit globalen Lieferketten. Was die Cisco-Aktie stützt Das Minus ist moderat und liegt unter dem des Chipwerts Nvidia.

Netzwerkausrüstung bleibt ein Baustein jedes KI-Rechenzentrums.

Es gibt keine unternehmenseigene Negativnachricht. Was die Cisco-Aktie belastet Weitere Zinsschritte und Zollsorgen können Technologiewerte insgesamt belasten.

Fällt die KI-Stimmung weiter, könnten Zulieferer stärker verlieren. FAQ Häufige Fragen zur Cisco-Aktie Warum ist die Cisco-Aktie Dow Jones Verlierer? Laut Indikation fällt sie um 2,04 % auf 94,825 US-Dollar, vor allem im Sog der schwächeren KI-Werte.

Gibt es schlechte Cisco-Nachrichten? Bis Redaktionsschluss wurde keine neue Unternehmensmeldung gefunden.

Was sind die weiteren Dow Jones Verlierer? Nvidia, Goldman Sachs, Alphabet und UnitedHealth stehen ebenfalls auf der Verliererliste. Steckbrief Unternehmen Cisco Systems, Inc. ISIN US17275R1023 WKN 878841 Handelssymbol CSCO (Nasdaq), US-Symbol CSCO Dow-Jones-Rang heute Verlierer Nr. 2 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur Cisco-Aktie als Dow Jones Verlierer Die Cisco-Aktie gehört zu den Dow Jones Verlierern, weil KI-nahe Technologiewerte unter Druck stehen und Zinsen sowie Zölle belasten. Ein Unternehmensgrund liegt nicht vor.

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