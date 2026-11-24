Das Paradoxe an der Lage: Operativ läuft es bei Cisco so gut wie lange nicht. Mitte November meldete der Konzern für das erste Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg um 24 % auf 18,5 Milliarden US-Dollar und eine operative Marge von 37,8 %. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 wurde auf rund 75,3 Milliarden US-Dollar angehoben. Konzernchef Chuck Robbins sprach von den höchsten Wachstumsraten bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie seit mehr als 15 Jahren. Die Aktie verlor binnen eines Monats dennoch gut 15 % – der Markt handelt derzeit das KI-Thema, nicht die Quartalszahlen.