Die Cisco-Aktie (ISIN US17275R1023, WKN 878841, Symbol CIS, US-Symbol CSCO) gehört am Dienstagabend zu den größten Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) verliert der Netzwerkausrüster nach US-Handelsschluss 2,90 % auf 93,99 US-Dollar. Am Montag hatte die Aktie noch 6,8 % auf 96,80 US-Dollar zugelegt.
Cisco-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Abend: Rekordquartal schützt nicht vor dem KI-Ausverkauf
Die Cisco-Aktie verliert zum US-Handelsschluss 2,90 % auf 93,99 US-Dollar und ist zweitgrößter Dow Jones Verlierer. Eine schlechte Nachricht aus dem Konzern gibt es nicht – der Netzwerkausrüster wird vom Rücksetzer der KI- und Chipwerte mitgerissen.
Dow Jones Verlierer Nr. 2
Warum die Cisco-Aktie nachgibt
Aus dem Unternehmen kam am Dienstag nichts, was den Kursrückgang erklärt: Cisco kündigte lediglich die virtuelle Hauptversammlung und Auftritte auf Investorenkonferenzen im Dezember an. Dass die Cisco-Aktie trotzdem unter den Dow Jones Verlierern landet, liegt am Umfeld.
Im Sog von Nvidia
Cisco liefert die Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren und wird an der Börse inzwischen als KI-Wert gehandelt. Fällt Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) wie am Dienstag um knapp 6 %, geraten die Ausrüster mit unter Druck.
Gewinnmitnahmen nach dem starken Montag
Der Titel hatte am Montag fast 7 % gewonnen. Marktbeobachter sehen den Rückgang deshalb vor allem als Gegenbewegung nach der Erholung der KI- und Netzwerkaktien.
Die Bewertung bleibt ein Thema
Seit dem Hoch von 118,65 US-Dollar am 9. Oktober hat die Aktie deutlich korrigiert. Anleger hinterfragen nach dem langen Anstieg, wie viel KI-Fantasie im Kurs bereits steckt.
Hintergrund
Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren – und trotzdem Kursverluste
Das Paradoxe an der Lage: Operativ läuft es bei Cisco so gut wie lange nicht. Mitte November meldete der Konzern für das erste Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg um 24 % auf 18,5 Milliarden US-Dollar und eine operative Marge von 37,8 %. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 wurde auf rund 75,3 Milliarden US-Dollar angehoben. Konzernchef Chuck Robbins sprach von den höchsten Wachstumsraten bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie seit mehr als 15 Jahren. Die Aktie verlor binnen eines Monats dennoch gut 15 % – der Markt handelt derzeit das KI-Thema, nicht die Quartalszahlen.
FAQ
Häufige Fragen zur Cisco-Aktie
Warum ist die Cisco-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Sie wird vom Rücksetzer der KI- und Chipwerte mitgezogen. Nach dem Plus von 6,8 % am Montag kamen Gewinnmitnahmen hinzu.
Gab es schlechte Nachrichten von Cisco?
Nein. Die jüngsten Quartalszahlen fielen stark aus, die Jahresprognose wurde angehoben.
Wie viel hat die Cisco-Aktie verloren?
Laut Indikation 2,90 % auf 93,99 US-Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die Cisco-Aktie?
ISIN US17275R1023, WKN 878841. Handelssymbol in Deutschland CIS, in den USA CSCO (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Cisco Systems, Inc.
- ISIN
- US17275R1023
- WKN
- 878841
- Handelssymbol
- CIS
- US-Handelssymbol
- CSCO (Nasdaq)
- Kurs
- 93,99 US-Dollar (-2,90 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 2 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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