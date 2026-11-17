Cisco steigerte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 US-Dollar.

Für das Gesamtjahr erwartet Cisco nun 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, nach zuvor 72,2 bis 73,4 Milliarden US-Dollar.