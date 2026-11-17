Viel Luft nach oben: HSBC bleibt laut Ratingübersicht bei „Buy“ für die Cisco-Aktie und nennt ein Kursziel von 133 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 94,52 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 41 Prozent.
Cisco-Aktie: HSBC bleibt beim Kauf – Kursziel 133 Dollar nach starkem Quartal
HSBC bleibt laut Ratingübersicht bei „Buy“ für die Cisco-Aktie und nennt ein Kursziel von 133 US-Dollar. Cisco hatte zuletzt die Jahresprognose deutlich angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cisco Systems, Inc.
- Handelssymbol
- CSCO (Nasdaq)
- Analyst
- Abhishek Shukla
- Bank
- HSBC
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 133 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
HSBC zur Cisco-Aktie
KI-Netzwerke als Treiber – HSBC bleibt positiv
HSBC hält nach den Quartalszahlen an der Kaufempfehlung fest.
Cisco steigerte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 US-Dollar.
Für das Gesamtjahr erwartet Cisco nun 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, nach zuvor 72,2 bis 73,4 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von HSBC-Analyst Abhishek S… zu lesen ist:
Kaufempfehlung
HSBC bleibt bei „Buy“.
Prognose angehoben
Cisco erhöhte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr deutlich.
KI-Infrastruktur
Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren treibt das Wachstum.
Großer Abstand
Das Kursziel liegt rund 41 Prozent über dem Schlusskurs.
Langsameres Auftragswachstum
Anleger reagierten dennoch zurückhaltend, weil sich das Wachstum der Aufträge verlangsamte.
Am selben Tag stufte die DZ Bank die Aktie auf „Buy“ hoch und nannte ein Ziel von 125 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist HSBC Securities (USA) Inc., Analyst Abhishek Shukla. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 133 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.research.hsbc.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cisco Systems, Inc. (CSCO): Kaufen, Kursziel 133,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Abhishek Shukla, Aktienanalyst, HSBC Securities (USA) Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:11 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:11 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Abhishek Shukla, Aktienanalyst, HSBC Securities (USA) Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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